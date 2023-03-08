Как сдать сопромат?

Сопромат ― сложный предмет, который изучают студенты технических направлений. Его трудно сдавать, в том числе отличникам. Освоить сопромат для экзамена возможно, главное, внимательно слушать лекции преподавателя, выполнять задания и сразу все учить. Сдать сопромат без знаний вряд ли получится. Мы не рекомендуем так делать, потому что дисциплина связана с высокой ответственностью.

Сопромат ― что это такое

Сопротивление материалов ― это дисциплина на стыке механики, высшей математики и физики. Суть заключается в распределении нагрузок на сооружения и подвижные механизмы. Перед строительством высотных зданий, мостов и любых конструкций проводятся расчеты и выполняются чертежи. Инженеры на старте определяют надежность будущего сооружения по трем факторам.

Прочность ― связана с нагрузкой, которую конструкция выдерживает в течение заданного времени.

Жесткость ― устойчивость к деформациям.

Устойчивость ― способность массивной конструкции сохранять равновесие.

При расчетах учитывается форма и размеры сооружения, свойства материалов, которые используются для строительства.

Иногда студенты считают, что устойчивость к нагрузкам повысится, если увеличить размеры конструкции. Отчасти это верное утверждение, но не всегда эффективное. Тяжелые конструкции подвергаются большей нагрузке из-за своего веса. Строительство обходится дороже, потому что нужно больше материалов.

Кому нужно сдавать предмет

Сопромат сдают будущие инженеры, электрики, физики, математики, строители и студенты других технических направлений. Всем, кто связывает свою профессию с IT, не нужно сдавать сопромат, но есть похожая дисциплина ― «Несущие конструкции и механизмы ЭВА».

Как сдают сопромат в вузе

В течение семестра студенты работают с расчетами и проектами, осваивают материаловедение, выполняют лабораторные работы. Преподаватель допускает к экзамену учащихся, у которых нет задолженностей. Если с пониманием сопромата возникают трудности, можно заказывать студенческие работы, но их приходится защищать.

Экзамен проходит в стандартной форме ― по билетам. Преподаватель может задавать дополнительные вопросы. Практическая часть состоит из задач на построение эпюр ― графиков распределения нагрузки на разные конструкции.

Просмотрите весь список экзаменационных вопросов. Выделите те, на которые знаете ответ. Соберите информацию по незнакомым вопросам в конспектах, учебниках, интернете. Прочитайте 2 или 3 раза полный ответ и выучите наизусть первые пару строк. Все запомнить невозможно, но первые строчки помогают сориентироваться. Изучите конспекты, просмотрите чертежи и лабораторные работы. Можно пойти в интернет и посмотреть краткий курс видеоуроков по сопромату. Поищите готовые ответы на весь список вопросов в интернете или попросите у старшекурсников. Материалы нужно прочитать вслух несколько раз.

Вопросы, с которыми вы разобрались, отметьте галочкой и приступайте к следующим. На экзамене постарайтесь говорить быстро, не глядя на реакцию преподавателя. Так будет проще сосредоточиться, вы почувствуете себя увереннее. Используйте примеры, в этом могут помочь чертежи и лабораторные работы, которые вы делали.

Во время экзамена не нужно молчать. Если вы не знаете точного ответа на вопрос преподавателя, начните отвечать так, как поняли. Пока вы будете говорить, педагог поймет, что вы готовились. Возможно задаст несколько наводящих вопросов или приведет понятные примеры.

Эти способы работают, но их лучше не использовать, если в планах работа по профессии. Специалисты должны знать сопромат.

Что не нужно делать в связи с экзаменом

Зубрить всю ночь. Перед экзаменом нужно выспаться. После бессонной ночи вы рискуете ничего не вспомнить из того, что учили. Приходить в университет очень рано. Лучше доспать и спокойно собраться с мыслями. Долго выбирать билет. Преподаватель сразу заметит неуверенность. Молчать, если в билете попался вопрос, которого не было в списке. Сообщите об этом педагогу. В случае неудачи спорить с преподавателем. Перед пересдачей у вас будет больше времени на подготовку.

Как строить эпюры

Эпюры строить сложно, поэтому мы рекомендуем найти и посмотреть видеоуроки, в которых преподаватели объясняют все процессы понятными словами.

Графики можно заказывать у старшекурсников и профессионалов. Но в чужой работе нужно разобраться, чтобы защитить ее.

С какой попытки можно сдать экзамен

Количество попыток зависит от педагога. Будущим инженерам и строителям придется разобраться в сопромате и доказать свою компетентность преподавателю.

Возможны и обратные случаи. В реальной практике студент может получить пятерку по сопромату автоматом. Для этого нужно ходить на все лекции и практические занятия, готовиться к ним, активно отвечать, своевременно сдавать чертежи и исправлять их по замечаниям преподавателя. Важно, чтобы студент ответственно относился к предмету. Любой педагог это заметит и оценит.

Как быть с курсовой, если все время уходит на сопромат

Зачастую сложность заключается в нагрузке. У студента нет времени подробно изучать каждый предмет. Мы можем помочь с курсовой. Закажите готовую работу на сайте Antiplagius. Если вы пишете ее сами, воспользуйтесь сервисом проверки уникальности «Антиплагиат.ВУЗ». В случае низкого процента повысьте уникальность онлайн методом автоматизированного кодирования или закажите рерайт.