Техническая оригинальность текста

С того момента, как Министерство Образования РФ приняло решение о введении обязательной проверки научных работ на уникальность текста, прошло около 10 лет, и раскрывать понятия «уникальность» или «антиплагиат» уже никому не нужно. Все работает просто: дипломную или курсовую проверяет «машина», и если результат не соответствует норме, то студент не допускается до защиты. Но человек умнее «машины», а значит, способы обхитрить автоматизированные сервисы имеются.

В рамках этого материала мы расскажем, что такое техническая уникальность, чем она отличается от смысловой и как ее повысить.

Техническая уникальность

Это сравнение на схожесть словосочетаний и предложений исходного текста со всем контентом, написанным ранее и опубликованным в Интернете или базах данных.

Сейчас разработчики антиплагиатов стремятся полностью перейти на смысловую проверку, считая, что честнее будет проверять содержание, а не схожесть фрагментов, но пока реализовать это в полной мере не удалось. Поэтому любой текст, который будет отличаться от другого, удостоится приличного процента уникальности.

Кажется, что вот оно – решение проблем студентов. Необходимо только сделать материалы непохожими друг на друга, и антиплагиат не среагирует.

Но не все так просто: современные системы проверки уникальности уже научились реагировать на самые распространенные хитрости.

Давайте разбираться, как обойти антиплагиат, избежав распространенных ошибок.

Как повышать уникальность неправильно

Если вы хотите повысить техническую оригинальность курсовой или дипломной самостоятельно и даже знаете несколько способов, то этот пункт нашей статьи обязателен вам для прочтения.

Итак, сперва перечислим, как студенты в разное время пытались обмануть антиплагиат:

подмена букв;

смена алфавита;

невидимые символы;

невидимый текст;

замена текста картинками.

Самый ранний способ обмана антиплагиата – подмена букв. Например, некоторые буквы английского алфавита повторяют по написанию буквы русского алфавита. Это «к», «р», «о», «а» и т.д. Но уже лет 7-8 такая хитрость «подчеркивается» и отмечается в преподавательском отчете, как «грамматическая ошибка».

А что если менять алфавит не ради букв, а ради целых слов? Студенты использовали греческий алфавит, где около 70 процентов букв дублировали по написанию русские, позволяя подменять целые слова, и писали часть предложения по-русски, а часть – по-гречески. Этот способ проработал еще года два после разоблачения подмены отдельных букв, но и его антиплагиат различать научился.

Потом додумались и до невидимых символов, которые хаотично вставлялись в работу, чтобы преодолеть проверку по шинглам. Как это работало? Для технической проверки фразы «Крещение Руси было в 988 году» и «Крещение Руси к (невидимая буква) было в 988 году» разные. Вторая не является повторение первой, потому что в середине содержит букву «к» – скрытую от глаз преподавателя, но видимую для антиплагиата.

Долгое время был популярен невидимый текст. В работу добавляли большой фрагмент любого уникального материала самым маленьким шрифтом и белым цветом. Как итог, процент повышался, потому что общий объем работы увеличивался. Но теперь, когда в преподавательском отчете видны количество страниц и символов, шансов, что это не заметят, почти нет.

Ну и наиболее сложный способ – замена текста картинками. При должных знаниях графических редакторов можно было сделать скриншоты и вставить их в «вордовский» файл таким образом, что визуально они не отличались от текста. Затем к картинкам добавляли скрытые фрагменты для придания объема. Антиплагиат не проверял картинки, а только скрытый текст. Но сейчас в отчете наличие картинок будет отмечено, да и могут быть предложены скрытые цитаты, которые покажутся преподавателю странными.

Подведем итог. Мы рассмотрели пять наиболее популярных способов повышения технической уникальности. Три не работают совсем, а два оставшихся – надежда только на удачу, что вас не заметят.

Предлагаем не рисковать, ведь если обман раскроется, а шансы на это очень велики, то отношение проверяющего к вам и вашей работе сильно изменится. Лучше воспользоваться тем, что сработает точно, и не может быть замечено антиплагиатом или преподавателем при любой проверке.

(h2) Как повышать уникальность правильно

Единственный рабочий способ на данный момент – кодирование документа.

Наш сервис Antiplagius работает сразу с несколькими системами проверки уникальности:

«Антиплагиат.ВУЗ»;

Antiplagiat.ru;

ETXT;

Advego;

DC Finder.

Все изменения вносятся на уровне программного кода документа, а сам текст остается нетронутым. Вы сами определяете антиплагиат и желаемый процент, а всего через 5 минут получаете готовый документ. Раскрыть такой обман невозможно! Стоимость услуги – всего 10 рублей за страницу. Загрузите документ в соответствующий раздел нашего сайта и лично убедитесь, что это работает.

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