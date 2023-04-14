Антиплагиат ТГТУ: как пройти проверку на плагиат

Тамбовский государственный технический университет — один из ведущих университетов России, в котором готовят первоклассных специалистов. ТГПУ входит в список вузов, которые присоединились к системе Антиплагиат для проверки уникальности студенческих материалов. В связи с этим сдавать курсовые, рефераты и дипломы студентам становится все сложнее, а написать уникальную работу иногда сложно даже научным сотрудникам. Если раньше студенты могли пользоваться материалами из интернета, дорабатывать их и сдавать, то сейчас такой вариант не сработает.

Проверка текстов на Антиплагиат ТГПУ

Антиплагиат ТГПУ позволяет проверить текст и определить процент уникальности, а также найти любые заимствования. Внешне вузовский сервис схож с бесплатным сервисом Антиплагиат.ру. Но здесь используется усовершенствованный поиск сразу по нескольким модулям. Алгоритмы проверки настроены таким образом, что если в бесплатной версии студент получает 90%, то в вузовской уникальность может показывать всего 60-70%. Такое случается достаточно часто, поэтому учащимся приходится несколько раз дорабатывать свои проекты, чтобы добиться требуемой оригинальности. Сложность заключается еще и в том, что Антиплагиат.ВУЗ — закрытая система, а доступ к ней есть только у преподавателей и научных руководителей.

Проверка текста на плагиат в закрытой системе Антиплагиат.ВУЗ

Пройти регистрацию и пользоваться вузовской версией Антиплагиата у студента не получится. Один из вариантов проверить работу до сдачи — попросить проверить уникальность у научного руководителя. Но не все преподаватели готовы пойти на это, в таком случае придется пользоваться бесплатной программой или искать другие способы.

Как повысить уникальность текста?

Если получить доступ к закрытой вузовской системе не получилось, можно воспользоваться сервисом Antiplagius. У нас есть доступ к закрытому преподавательскому отчету, а проверка будет выполнена по тем же самым базам. Сервис предоставит реальную уникальность, а также неуникальные фрагменты, которые будут подсвечены другим цветом. Вы сможете сразу приступить к редактированию документа, а после корректировки снова проверить уникальность.

Воспользоваться сервисом можно в любое время, а сама проверка занимает не более минуты. Если работа неуникальная, а самостоятельно заниматься исправлением нет времени и сил, воспользуйтесь нашими предложениями:

Техническое кодирование работы. Специальные алгоритмы выполнят замену кода документа, в итоге процента уникальности будет достаточно, чтобы вас допустили к защите.

Ручной рерайт. Профессиональные копирайтеры выполнят глубокую переработку текста, а вы получите гарантию 100% оригинальности.

Сервисом Antiplagius уже успели воспользоваться более 1,5 млн студентов, успешно защитивших курсовые и дипломные работы.