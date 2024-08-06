Специалитет в вузе

Выпускные квалификационные работы проходят многоэтапную проверку ― нормоконтроль. Специалисты смотрят, насколько диплом или диссертация соответствует нормативным документам в плане оформления. Если с работой все в порядке, студенту выдают подписанный лист нормоконтроля. При наличии недочетов нужно вносить правки.

Подробнее о процедуре

Нормоконтроль проводит комиссия, в которую входят преподаватели и другие сотрудники вуза. Специалисты смотрят на оформление. На каждой странице проверяют правильность шрифта, расположение заголовков, нумерацию, интервалы, разметку и прочее. Цель проверки ― понять, насколько выпускная работа студента соответствует общепринятым правилам.

Контроль проходят все студенты, чтобы получить допуск к защите. Внешний вид выпускной квалификационной работы отражает компетентность автора. Внимание к деталям ― это признак ответственного отношения к исследованию, а правильное оформление указывает на умение пользоваться текстовыми и графическими редакторами.

Лист нормоконтроля ― обязательный документ, вместе со справкой об уникальности, рецензией и отзывом независимого эксперта. Документ подписывают члены комиссии, подтверждая, что работа соответствует государственным стандартам.

Порядок проведения проверки

В каждом вузе свои правила проведения нормоконтроля. Мы расскажем о процедуре в общих чертах.

Обычно комиссия проверяет выпускные квалификационные работы от двух до четырех дней. Студент сдает распечатанный вариант, сотрудники анализируют каждую страницу. Всю информацию о недочетах вносят в специальный документ.

По итогам проверки студентам выдаются справки о прохождении процедуры или списки с недочетами. На исправление могут дать мало времени, вплоть до одного дня.

К проверке лучше тщательно подготовиться и внимательно прочитать требования государственных стандартов. Очень важно пользоваться актуальными нормативными документами.

Памятка для студентов

Комиссия работает с итоговыми вариантами дипломов и диссертаций (распечатанными и подшитыми). После получения справки исправлять ничего нельзя.

Если научный руководитель рекомендует определенное методическое пособие, в котором есть актуальные требования ГОСТа, то пользоваться нужно только им.

Перед тем как сдать работу комиссии, нужно получить одобрение научного руководителя. Преподаватель заранее укажет на ошибки в оформлении.

При необходимости можно доверить проверку и вычитку документа специалисту сервиса Antiplagius.

Нормоконтроль ― ответственный этап, но бояться правок не стоит. Недочеты в оформлении исправить проще, чем в содержании.

Общие требования к дипломным работам и диссертациям

Основные требования публикуются в методических пособиях. Такой документ можно поискать на сайте, кафедре или попросить у научного руководителя. Важно смотреть на дату выпуска и выбирать самый новый вариант.

Вузы предъявляют требования:

к изложению материала;

стилю написания;

правильному использованию терминологии;

проценту технической уникальности;

объему;

количеству источников.

Один из главных критериев оценки текста ― степень раскрытия и понимания темы, аргументированное подтверждение или опровержение гипотезы. Кроме того, преподаватели проверяют актуальность и новизну научного исследования, анализируют введение и заключение.

Оформление списка литературы

Список использованных источников составляется в алфавитном порядке. В тексте документа оформляются сноски. Их размещают в нижней части страницы. Для каждого источника нужно собрать следующие данные:

фамилию, инициалы автора и соавторов;

название книги или научного труда;

название сборника или журнала, если использовали статью;

год выпуска;

название издательства, город;

ссылку, если это сайт;

номера страниц, с которых брали информацию при подготовке материала.

Проверка на плагиат

Нормоконтроль не связан с проверкой уникальности. Комиссия работает с готовым материалом, который уже прошел проверку в сервисе Антиплагиат ВУЗ. Уникализировать текст можно самостоятельно с помощью рерайта или заказать такую услугу у специалиста.