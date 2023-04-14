Антиплагиат НГУЭУ: как пройти проверку на плагиат

В Новосибирском государственном университете экономики и управления уделяется особое внимание усвоению программы вуза. Для этого все студенческие работы проходят обязательную проверку на оригинальность через Антиплагиат НГУЭУ. Система была создана в 2005 году и стала главным инструментом для преподавателей, чтобы выявить недобросовестных студентов. Она легко находит совпадения в текстовой части и определяет итоговый процент всего материала. Проблема кроется в том, что пострадать от такой системы могут не только любители серых схем, но и те, кто привыкли писать работы своими силами.

Проверка уникальности текстов на Антиплагиат НГУЭУ

Знакомство с вузовской системой Антиплагиат НГУЭУ происходит с первых дней обучения. С ее помощью в дальнейшем будут проверяться все выполненные работы для их допуска к защите. Механизм системы основан на сопоставлении текста с огромной базой студенческих проектов (рефератов, дипломов, курсовых, докладов, эссе и т. д.). Это позволяет преподавателю понять, сам студент писал работу или скачал ее из интернета, пытаясь выдать за свою. Антиплагиат НГУЭУ включает огромное количество модулей, поэтому пройти проверку действительно непросто. Студенты экономического вуза часто сталкиваются с необходимостью выполнять цитирование законов, но алгоритмы принимают эти фрагменты текста, как плагиат, поэтому студенту приходится делать доработки, пока он не получит требуемый результат.

Проверка текста на плагиат в закрытой системе Антиплагиат.ВУЗ

Сложность заключается в том, что пользоваться Антиплагиат.ВУЗ могут только преподаватели. Учащиеся только загружают работу в базу, возможности проверки у них нет. Единственный доступный вариант для них — это Антиплагиат.ру, но алгоритмы проверки у нее работают совершенно другим образом. Бесплатная версия имеет доступ только к «Модулю Интернет», поэтому разница в проверках достаточно большая. Если преподавательский отчет покажет 40-60%, работу не примут и вернут для исправления. Вы можете обратиться к своему научному руководителю и попросить заранее проверить материалы, но не все соглашаются на это, поэтому приходится пользоваться доступным сервисом и рисковать.

Как повысить уникальность текста?

Если нет возможности заблаговременно проверить текст в Антиплагиат.ВУЗ, воспользуйтесь нашим сервисом Antiplagius. Всего за 150 рублей вы получите преподавательский отчет, где будут выделены неуникальные фрагменты, которые нужно поправить. Сервис предлагает воспользоваться бесплатно проверкой текста до 15 000 знаков или провести полноценный анализ текста до 300 000 символов в одной из предложенных систем. Мы также повышаем уникальность работ с помощью машинного кодирования или ручного рерайта.

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