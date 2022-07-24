Как написать курсовую, чтобы она прошла антиплагиат?

Можно долго рассуждать, как было легко писать курсовые и дипломные раньше, когда не было обязательной проверки текста на плагиат, но необходимо смириться: то время уже не вернуть, и пора привыкать к современным реалиям. А они таковы, что теперь от работы студента требуются не только грамотность, соответствие теме и правильное оформление, но и уникальный текст. Все нужно писать самому от начала и до конца, а любой, даже совсем небольшой, заимствованный фрагмент отразится на результате проверки антиплагиата.

В рамках этого материала мы расскажем, как написать курсовую или дипломную без плагиата, а также, что делать, если это не получается.

Алгоритм написания курсовой работы

На написание всей курсовой работы, как правило, студенту дается не меньше месяца, а если это диплом, то даже больше. Кажется, что времени много, но терять его нельзя, потому что весь процесс состоит из нескольких обязательных этапов:

определение темы;

определение структуры;

выбор источников для анализа;

«набросок» текста и согласование его с преподавателем;

«чистовое» написание;

проверка текста преподавателем;

устранение замечаний и оформление, согласно требованиям учебной методички;

контрольная проверка преподавателем;

оценка уникальности антиплагиатом и устранение замечаний «машины»;

итоговая «вычитка» и защита.

Обратите внимание, на усмотрение преподавателя каждый этап может быть разбит на несколько частей.

Теперь остановимся на каждом шаге и разберем его подробнее.

Все начинается с темы курсовой. Каждый студент имеет право участвовать в определении темы, и важно выбрать ее таким образом, чтобы у вас были знания по ней и несколько примеров подобных работ.

Когда тема определена, необходимо «набросать» структуру работы: названия глав, названия подразделов, приложения и т.д. Все это требуется согласовать с преподавателем, и только тогда можно приступать к написанию.

Теперь важно найти источники информации, зная, о чем примерно будет ваш текст. Да, вы будете писать работу самостоятельно, но всего знать невозможно, поэтому почитать учебники и методички все равно придется.

Источники определены? Можно начинать писать курсовую, опираясь на утвержденную ранее структуру. Пока не стоит обращать пристальное внимание на красоту текста, ошибки и неправильное оформление, ведь еще не факт, что текст будет одобрен проверяющим.

С готовым «черновиком» вы приходите к преподавателю, и здесь-то и решается, затянется написание или нет. Варианта всего два: либо текст устроит с первого раза, либо вас отправят его переделывать, что может случиться даже несколько раз подряд. Если вам повезло, то вы переходите к следующему этапу – «чистовому» написанию.

«Чистовое» написание – устранение любого рода ошибок, правильное оформление и т.д. Как только вы посчитали, что все написано и оформлено идеально, то вам снова на проверку в ВУЗ.

Поверьте, не бывает такого, чтобы работу приняли с первого раза. К тексту еще может не быть замечаний, но ошибки в оформлении могут сделать даже преподаватели, когда пишут докторские или кандидатские. Это и отступы, и интервалы, и заголовки, и сноски, и библиографический список, и приложения, и т.д.

Только после всех исправлений и положительного итогового заключения преподавателя вам будет разрешено пройти проверку курсовой на антиплагиат. И этот этап может перечеркнуть все старания, если вы не доберетесь до минимального процента. Нет, вас не отчислят с первого раза, а дадут шанс все исправить, указав неуникальные и уникальные фрагменты, но когда вы будете вносить корректировки, то затронете уже принятый текст. Это значит, придется «откатываться» на несколько этапов назад, чтобы преподаватель одобрил «черновик» нового текста. А дальше вы уже знаете. До защиты вас допустят только после устранения всех замечаний антиплагиата, контрольной «вычитки» и финального одобрения преподавателя.

Если убрать из алгоритма проверку уникальности текста, то написать курсовую или дипломную при ответственном подходе несложно. Но ее никто не отменит, поэтому мы рекомендуем решить вопрос оригинальности заранее, чтобы не возвращаться на несколько шагов назад.

Как узнать уникальность заранее и как ее повысить, если результат ниже нормы? Расскажем далее.

Обойдите плагиат в курсовой работе с Antiplagius

Для начала скажем, что проверить работу в «закрытом» сервисе «Антиплагиат.ВУЗ» вы можете на нашем сайте, а все остальные сервисы – находятся в свободном доступе.

Сделать текст вашей курсовой работы уникальным мы можем двумя способами: кодирование документа и профессиональный рерайт.

Чтобы воспользоваться кодированием, вам необходимо указать сервис проверки и желаемый процент уникальности. Буквально за 5 минут мы внесем изменения в программный код документа, не затронув сам текст. Стоимость услуги – всего 10 рублей за страницу.

Если вы опасаетесь, что текст могут проверить несколькими сервисами, или не знаете, с каким антиплагиатом работает ваш ВУЗ, то мы рекомендуем заказать профессиональный рерайт. Это ручная работа наших специалистов, которые за 3 дня полностью перепишут ваш документ, сохранив смысл, структуру и учтя все требования учебной методички. Эта услуга дороже кодирования и стоит 100 рублей за страницу, но зато к курсовой или дипломной не может возникнуть претензий ни у «машин», ни у преподавателей.

Каждую сессию к нам обращаются тысячи студентов, а суммарное количество наших клиентов уже превышает 300 тысяч. Ждем и вас!