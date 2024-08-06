ВКР в медицинском колледже

В медицинских колледжах студенты пишут дипломы, схожие с аналогичными работами в вузах. Задача ― исследовать проблему и предложить решение, а также проанализировать теоретический материал.
Объем выпускной квалификационной работы (ВКР) в колледже ― от 30 до 50 страниц формата А4. Текст пишется в сдержанном научном стиле под руководством куратора.
Структура ВКР
Титульный лист
На первом листе пишут официальное название колледжа, специальность, тему, фамилию, инициалы студента и научного руководителя, а также указывают год и город.
Аннотация
Это короткий текст о главных аспектах исследования: какую проблему изучал студент, к каким выводам пришел.
Оглавление
Содержание включает в себя список всех разделов дипломной работы с указанием страниц. Оформляется по нормативным документам. Для электронной версии документа нужно сделать автоматическое оглавление. В текстовом редакторе Word задать для всех заголовков единый стиль, пронумеровать страницы, во вкладке «ссылки» нажать на пункт «оглавление», в выпадающем списке выбрать один из вариантов «автособираемого оглавления».
Введение
В самом начале работы описывают:
- актуальность исследования ― почему тема важна в медицинской сфере;
- цель ― результат, который студент планирует получить;
- задачи ― маленькие цели, которые нужны для достижения основной;
- объект и предмет ― явление, которое нужно исследовать, и его конкретную детализированную характеристику;
- методы ― способы изучения проблемы;
- новизну и практическую значимость ― что нового привносит исследование, как применять его результаты в медицинской практике.
Основная часть
В основной части есть теоретическая и практическая главы. В первой студент анализирует труды ученых по теме, дает на них ссылки. Во второй ― подробно описывает ход своего исследования и результаты.
Заключение
В заключении студент делает краткий обзор своей ВКР. Описывает, каких целей он достиг, какие методы применял.
Библиографический список
Все источники располагаются в алфавитном порядке, при оформлении нужно внимательно следовать требованиям стандартов и методичек.
Приложения
В конце размещаются дополнительные материалы, например оригиналы анкет, лабораторные протоколы. Все, что не вошло в текст дипломной работы.
Работа над ВКР
- Выбор темы. Разработка плана, который станет основой будущей ВКР.
- Поиск источников информации: книг, монографий, сайтов и прочих. Изучение интеллектуальных трудов российских и зарубежных ученых.
- Формулировка цели и задач по принципам конкретности, точности, реалистичности, измеримости.
- Проведение исследования по плану, применение выбранных методов и средств.
- Анализ результатов. Разработка таблиц, графиков, диаграмм.
- Написание черновика ВКР с использованием полученных данных.
- Оформление текста по правилам, вычитка, исправление возможных ошибок.
- Проверка материала на уникальность, при необходимости внесение правок.
- Подготовка презентации, доклада, выступление перед комиссией.
Тему для ВКР можно сформулировать самостоятельно или выбрать из списка, который предложит научный руководитель. Она должна соответствовать профилю обучения и касаться актуальных проблем в медицине.
Антиплагиат: