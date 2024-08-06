ВКР в медицинском колледже

В медицинских колледжах студенты пишут дипломы, схожие с аналогичными работами в вузах. Задача ― исследовать проблему и предложить решение, а также проанализировать теоретический материал.

Объем выпускной квалификационной работы (ВКР) в колледже ― от 30 до 50 страниц формата А4. Текст пишется в сдержанном научном стиле под руководством куратора.

Структура ВКР

Титульный лист

На первом листе пишут официальное название колледжа, специальность, тему, фамилию, инициалы студента и научного руководителя, а также указывают год и город.

Аннотация

Это короткий текст о главных аспектах исследования: какую проблему изучал студент, к каким выводам пришел.

Оглавление

Содержание включает в себя список всех разделов дипломной работы с указанием страниц. Оформляется по нормативным документам. Для электронной версии документа нужно сделать автоматическое оглавление. В текстовом редакторе Word задать для всех заголовков единый стиль, пронумеровать страницы, во вкладке «ссылки» нажать на пункт «оглавление», в выпадающем списке выбрать один из вариантов «автособираемого оглавления».

Введение

В самом начале работы описывают:

актуальность исследования ― почему тема важна в медицинской сфере;

цель ― результат, который студент планирует получить;

задачи ― маленькие цели, которые нужны для достижения основной;

объект и предмет ― явление, которое нужно исследовать, и его конкретную детализированную характеристику;

методы ― способы изучения проблемы;

новизну и практическую значимость ― что нового привносит исследование, как применять его результаты в медицинской практике.

Основная часть

В основной части есть теоретическая и практическая главы. В первой студент анализирует труды ученых по теме, дает на них ссылки. Во второй ― подробно описывает ход своего исследования и результаты.

Заключение

В заключении студент делает краткий обзор своей ВКР. Описывает, каких целей он достиг, какие методы применял.

Библиографический список

Все источники располагаются в алфавитном порядке, при оформлении нужно внимательно следовать требованиям стандартов и методичек.

Приложения

В конце размещаются дополнительные материалы, например оригиналы анкет, лабораторные протоколы. Все, что не вошло в текст дипломной работы.

Работа над ВКР

Выбор темы. Разработка плана, который станет основой будущей ВКР. Поиск источников информации: книг, монографий, сайтов и прочих. Изучение интеллектуальных трудов российских и зарубежных ученых. Формулировка цели и задач по принципам конкретности, точности, реалистичности, измеримости. Проведение исследования по плану, применение выбранных методов и средств. Анализ результатов. Разработка таблиц, графиков, диаграмм. Написание черновика ВКР с использованием полученных данных. Оформление текста по правилам, вычитка, исправление возможных ошибок. Проверка материала на уникальность, при необходимости внесение правок. Подготовка презентации, доклада, выступление перед комиссией.

Тему для ВКР можно сформулировать самостоятельно или выбрать из списка, который предложит научный руководитель. Она должна соответствовать профилю обучения и касаться актуальных проблем в медицине.