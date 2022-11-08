В чем разница между Антиплагиат и Антиплагиат.ВУЗ

Проверка текста на уникальность — одно из требований к студентам при сдаче письменных работ. Дипломы, курсовые, рефераты — всё это преподаватели перед прочтением загружают в систему антиплагиата. Если оригинальность низкая, то и читать ее нет смысла.

В большинстве вузов есть доступ к своей закрытой программе, которая недоступна учащимся. Для проверки предлагается открытая альтернатива Антиплагиат.ру. Однако зачастую их оценки отличаются. Почему это происходит, как узнать свой реальный результат и что делать при низких показателях — расскажем в этом материале.

Антиплагиат.ру: сервис для студентов и корпоративных клиентов

Уникальность важна не только учебным заведениям, но и компаниям, которые продвигаются с помощью контентного маркетинга. Антиплагиат.ру — самая популярная система среди студентов и бизнесов России и СНГ. Компания появилась в 2005 году. Благодаря государственной политике борьбы с заимствованиями, сейчас проект — лидер рынка.

Задачи сервиса:

Сократить время на ручной поиск скопированных фрагментов.

Оценка качества текста.

Помощь в улучшении работ.

Первое время система была общей и для преподавателей, и для студентов. Однако с расширением баз за счет роста пользователей и количества загружаемых работ разработчики создали дополнительный сервис для вузов. Проекты стали развиваться параллельно.

Со временем усложняются и способы проверки. С 2017 года программа умеет находить скопированные фрагменты зарубежных источников, переведенные без обработки на русский язык, а с 2018 года — перефразированные предложения. К 2020 году база источников перешла отметку в 1 млрд работ.

У системы есть платная и бесплатная версия:

Обычно, если вы самостоятельно писали работу и вам нужно узнать только оценку уникальности, хватает бесплатной проверки. Можно загружать документы в форматах .pdf или .txt размером до 15 МБ. Главные недостатки отчета — база поиска ограничивается интернетом, а в результатах доступно только 3 источника. Это сильно искажает оценку и усложняет корректировки.

Тариф FULL дает больше возможностей:

Расширенная база проверки, которая включает в себя модули поиска по научным источникам, библиотеке eLibrary, архивам Российской Государственной Библиотеки, кольцу вузов и т.д.

Загрузка файлов в большинстве текстовых форматов, в том числе .docx, .rtf или .pptx.

Полный отчет со списком всех источников и цветовой подсветкой заимствований.

Расчет коэффициента цитирования и самоцитирования.

Фильтр перефразирования и переведенных фрагментов.

Повышенная скорость анализа.

Результаты такой проверки приближены к оценке преподавательской версии. Удобнее работать, последовательно редактируя абзацы с подсветкой. Отчеты хранятся в вашем личном кабинете. Большинство корпоративных клиентов пользуются этой версией. Она подходит для СМИ, издательств и других компаний, которым нужен уникальный контент.

Антиплагиат.ВУЗ: система для преподавателей и научных руководителей

Мощности базовой версии программы были ограничены, поэтому было решено отделить преподавательскую систему от основной версии. Для удобства добавили возможность одновременной загрузки нескольких работ, ускорили процессы и расширили список модулей и коллекций для проверки.

Несмотря на минимальные отличия в алгоритме, пройти все фильтры этой вузовской системы сложнее. Цены на годовую лицензию исчисляются сотнями тысяч, а иногда и миллионами рублей, поэтому проверить работу бесплатно в ней невозможно — программа закрыта от студентов. Если вы не хотите рисковать своей репутацией в глазах преподавателя, чтобы не исправлять работу несколько раз после сдачи и не снижать свой шанс на хорошую оценку, вы можете проверить ее в Антиплагиусе.

Для сравнения — цены на одну загрузку документа без возможности повторного анализа после корректировок в Антиплагиат.ру начинаются от 386 рублей, а в Антиплагиусе вы получаете проверку по открытой и закрытой преподавательской версии за 299 рублей. В отчете будет две оценки уникальности в процентах и полный список ссылок на заимствования. Аналогичный документ увидит преподаватель при проверке. Если показатель плагиата слишком высокий, вы можете отредактировать заимствованные фрагменты самостоятельно или заказать доработку в этом же окне.

Сравнение систем: резюме

После описания сервисов вы можете сделать промежуточный вывод об их отличиях. Для удобства мы собрали их в один список:

Открытость

Антиплагиат.ру доступен для всех, а вузовская версия закрыта для студентов. Из-за цен на лицензию проверить работу самостоятельно невозможно. Чтобы увидеть преподавательский отчет, потребуется сторонний сервис проверки Антиплагиус.

Модули и базы

В системе для преподавателей больше модулей проверки — его базы шире.

Количество документов для анализа в программе для образовательных учреждений исчисляется миллиардами.

В платной версии Антиплагиат.ру есть доступ к дополнительным модулям, но не ко всем.

Бесплатная версия открытого сервиса ищет заимствования только в интернет источниках.

Цена

Получить оценку открытой системы можно бесплатно, самостоятельно загрузив документ в систему, однако зачастую показатель неточный из-за ограниченности анализа. Платный отчет Антиплагиат.ру получается дороже, чем двойная проверка Антиплагиуса через обе программы (.РУ и .ВУЗ).

Содержание отчета

При использовании платных способов проверки вы получаете развернутый анализ с подсветкой заимствованных фрагментов. Это поможет быстрее отредактировать текст для отправки.

Справка

Стандартная версия не предусматривает справки об уникальности, а Антиплагиат.ВУЗ формирует сертификат с данными проверяющего, оценкой и названием документа. Это ваш допуск к защите. В документе есть QR-код, по которому можно проверить его подлинность.

Оценка соотношения уникальности и плагиата

Самое неприятное для студента отличие двух систем — это получившийся в результате анализа процент уникальности. Требования высокие, а хорошую оценку за работу невозможно получить, если оригинальность не дотягивает до нужных показателей. Отличия могут быть существенные.

Средняя градация выглядит так:

Результат бесплатной проверки — 100%

Уровень в платном отчете Антиплагиат.ру — 80-90%

Показатель Антиплагиат.ВУЗ — около 60%

Конечно, если работа написана самостоятельно, вы использовали разные источники, переписывали теорию своими словами, то оценка обычно остается высокой вне зависимости от метода анализа. Однако и в этом случае преподавательская проверка часто выдает заниженный процент. Это связано с количеством доступных в программе документов. Чем больше база, тем разнообразнее формулировки в ней и тем сложнее пройти фильтры.

Какой уровень уникальности требуется для прохождения Антиплагиат.ВУЗ

Требования у каждого научного руководителя — свои. Понимающие преподаватели не будут заставлять студента юридического факультета писать курсовую на 100% оригинальности, поскольку это невозможно из-за необходимости цитат. Уточнять конкретную информацию о пороге зачета нужно на кафедре. Однако если правила не озвучены, вы можете использовать средние значения, распространенные в большинстве вузов.

Для каждой оценки — свой уровень. Если вы претендуете на «отлично», то плагиата должно быть меньше. Шкала минимальных показателей уникальности для курсовой работы выглядит так:

«отлично» — от 80%;

«хорошо» — от 70-80%;

«удовлетворительно» — от 60-65%.

Старайтесь не доводить оценку до пограничных процентов. Лучше всегда оставлять в запасе от 5%, то есть если вы рассчитываете на четверку, то снижайте уровень плагиата до 25%. Этого же правила стоит придерживаться при сдаче диплома. У этого типа работы своя градация оригинальности:

Минимум, на «удовлетворительно» — 70%;

Для претендентов на оценку «хорошо» — от 80%;

«Отлично» могут поставить при показателях около 90%.

Для диссертации порог единый — ниже 85% работа не принимается на проверку. Если смотреть на шкалы, становится понятно, что такая большая разница в оценках разных систем антиплагиата может стать критичной. По этой причине перед сдачей итоговых работ лучше узнать реальный уровень из вузовской программы.

Что делать, если сервис обнаружил много плагиата

Стратегия исправления текста зависит от того, насколько срочно вам нужно сдать работу. Есть две группы методов — автоматизированные и ручные. К первому типу относятся:

Синонимизация.

Двойной перевод.

Вставка скрытых символов.

Замена букв.

Перекодирование файла.

Большинство из них работает плохо. При автоматической синонимизации часто искажается смысл, двойной перевод делает текст неестественным, а эксперименты с буквами легко вскрываются антиплагиатом. Единственный метод, который поможет срочно решить проблему — кодировка.

Ручные способы отнимают больше времени, но они помогают улучшить не только показатели, но и сам текст. Хотя рерайт многим дается сложно, есть простой пошаговый алгоритм, который позволяет быстро отредактировать материал.

Для редактирования текста используется несколько инструментов, например, перефразирование, добавление комментариев, сокращение, перестановка слов, изменение структуры и т.д. Для обхода продвинутых фильтров Антиплагиат.ВУЗ эффективнее комбинировать разные способы.

Шаг №1: найдите все фрагменты с заимствованиями

В платном отчете все места с плагиатом отмечены цветом. Исправить их — главная задача.

Шаг №2: удалите или замените по 3-4 слова в каждом абзаце с копированиями

В первую очередь алгоритмы антиплагиата определяют структуру. Если одни и те же слова разбросаны по абзацу так же, как в источнике, то он определяет их как заимствование. Вы можете удалить отдельные слова — в текстах зачастую есть «паразиты», поэтому такая чистка улучшает его качество. Если удалять нечего, то, наоборот, можно вставить фразы, не меняющие смысл предложения, или заменить их на синонимичные выражения. Это разбивает шингл, поэтому система перестает идентифицировать слова как копирование.

Шаг №3: перепишите некоторые фрагменты

Когда заимствований слишком много, легче всего переписать абзац. Для этого вдумчиво прочитайте его пару раз, откройте новый документ и напишите своими словами. Сохраняйте смысл, но меняйте формулировки. Поскольку мы не можем запомнить текст идеально, новые фразы будут отличаться от первого варианта, а значит, повысят его оригинальность.

Шаг №4: мнение и комментарии

Несмотря на научный характер работы, вы можете добавить собственные комментарии. Это может быть в формате оценки, дополнений или результатов наблюдений. Эффективнее вставлять их посреди заимствования.

Главная проблема рерайта и ручных методов — нехватка времени. Сама подготовка материала, написание текста и вычитка отнимают несколько недель. Не всегда у выпускника, который параллельно должен готовиться к экзаменам, есть силы для бесконечных доработок. В этом случае есть два пути — заказать рерайт или использовать другие методы обхода.

Сервис Антиплагиус

Повысить оригинальность в два клика можно с помощью простого метода кодирования документа. Для этого вам нужно:

Загрузить файл диплома или курсовой, который вы планируете отправить преподавателю. Выбрать вузовскую систему проверки и требуемый процент уникальности. Отметить дополнительные опции и отправить.

Наша программа использует алгоритмы двойной уникальности и улучшенной маскировки, которые не выявляются антиплагиатом. Через 2 минуты вы получите документ, который можно отправлять научному руководителю. Его оригинальность будет такой, какую вы указали при отправке заявки. Вместе с ним мы отправим вам отчет из системы Антиплагиат.ВУЗ.

Если вам нужно изменение содержания, в этом же окне можно заказать рерайт от специалиста Антиплагиус. Второй способ дороже, но оба они приводят текст к нужному проценту оригинальности. Помимо финансовых гарантий, вы получите сопровождение до защиты в виде консультаций от нашей команды.>