Как защищать магистерскую диссертацию

Выпускники магистратуры получают диплом после сдачи государственных экзаменов и защиты магистерской диссертации. В статье расскажем, как проходит процедура и к чему нужно подготовиться.

Как проходит защита

Магистранты начинают работу над диссертацией с первого месяца обучения: выбирают тему, изучают литературу, ставят цели, разрабатывают материалы для исследования и т. д. Анализ и описание результатов, а также оформление работы проходит в течение последнего семестра.

Подготовительный этап

Диссертация магистрантов формально похожа на дипломную работу студентов бакалавриата и специалитета. Но по глубине изучения темы она ближе к кандидатской диссертации. Если сравнивать со стандартной ВКР, то у магистрантов больше исследовательских методов и источников информации.

Когда текст диссертации готов, магистрант проверяет, насколько она соответствует правилам оформления, при необходимости вносит правки и сдает научному руководителю на проверку. Если все в порядке, получает отзыв, который необходим для защиты.

Преподаватели проверяют все научные работы на техническую уникальность. Текстовые фрагменты не должны быть скопированы из других источников без переработки. Нужно излагать суть своими словами. Уникальность можно проверить самостоятельно в сервисе «Антиплагиат.ВУЗ». Это поможет избежать лишних правок.

Если работа успешно проходит все проверки, то ее можно отдавать рецензенту ― независимому эксперту. Он изучает текст, выделяет достоинства и недостатки, проверяет на соответствие принятым нормам, пишет рецензию.

При наличии всех документов, с которыми допускают к защите, можно приступать к презентации и докладу для выступления. В докладе отражаются основные тезисы диссертации с опорой на введение и выводы в заключении. Презентация нужна для наглядности. На слайдах размещаются графики, таблицы, диаграммы, тезисы и т. д.

Выпускники сначала проходят предзащиту, при необходимости вносят корректировки в доклад и презентацию.

Основной этап

Защита магистерской диссертации перед комиссией ― одна из форм итоговой государственной аттестации.

Процедура проводится в определенном порядке:

научный руководитель дает краткую характеристику работе; магистрант выступает с докладом и презентацией; зачитывается рецензия; выпускник отвечает на вопросы комиссии, говорит заключительное слово.

В случае неявки на защиту по уважительной причине нужно принести в вуз подтверждающий документ. Например, справку о болезни, повестку в суд или другой. В такой ситуации защиту перенесут. Пропуск без уважительной причины ― повод для отчисления. Если магистрант получает неудовлетворительную оценку, он может по заявлению попробовать еще раз.

Из чего состоит речь для защиты

По приглашению комиссии магистрант выходит за кафедру и приветствует присутствующих. Затем рассказывает о своей исследовательской работе по тексту доклада. Несколько экземпляров рекомендуем распечатать для комиссии.

На выступление отводится от 7 до 10 минут, поэтому текст доклада не должен быть слишком длинным. Основной смысл исследования нужно вместить примерно в 3 печатные страницы формата А4.

Рекомендации для выпускников

Продуктивно работайте с научным руководителем, прислушивайтесь к замечаниям, вносите правки, задавайте вопросы.

Внимательно отнеситесь к оформлению диссертации по нормативным документам. Изначально придерживайтесь общепринятой структуры, чтобы не переделывать ее. Актуальные требования к защите диссертаций уточните у научного руководителя.

Проследите, чтобы в докладе были все основные тезисы. Важно создать у комиссии полное представление о научной работе.

Проанализируйте свое выступление на предзащите, чтобы выявить и проработать слабые стороны.

Вместе с научным руководителем составьте список возможных вопросов от комиссии.

Заранее узнайте имена и отчества членов комиссии, чтобы можно было к ним обращаться.

Вспомните основные термины и определения из вашего исследования. В них нужно свободно ориентироваться.

Продумайте свою форму одежды. Приветствуется строгий классический стиль.

Сформулируйте практическую пользу вашего исследования. Возможно, на защите нужно будет рассказать о своих публикациях.

Сохраняйте спокойный и доброжелательный вид во время публичного выступления.

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