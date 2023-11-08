Как оформить титульный лист по ГОСТ?

При подготовке реферата необходимо корректно оформить титульный лист. Для этого разработан ГОСТ с актуальными правилами.

Инструкция

Вверху страницы нужно напечатать заглавными буквами и без кавычек ― МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ. Строчкой ниже ― как официально называется учебное заведение. Кавычки не нужны в большинстве случаев. Их ставят только если они присутствуют в официальном названии вуза или ссуза. Название факультета полностью. Официальное название кафедры, для которой вы пишете работу. Затем сделайте отступ вниз и в центре напечатайте слово «РЕФЕРАТ». Используйте только заглавные буквы. Кавычки не нужны. Строкой ниже ― тема работы в кавычках. Отступите примерно три строки вниз и укажите информацию о себе, текст нужно выровнять по правому краю. Напишите свой курс, группу, факультет, направление или специальность, ФИО. Пропустите строчку и заполните данные о преподавателе. Сюда относятся ученая степень, должность, ФИО. В центре последней строки ― город и год через запятую.

Параметры текста

Рефераты и титульные листы оформляются в MS Word. Шрифт ―Times New Roman, черный. Размер ― от 14 до 16 пт. Эти параметры важно соблюдать. Неправильного оформления достаточно для того, чтобы преподаватель вернул документ на доработку. Для быстрого оформления можно пользоваться готовыми шаблонами.

Перед заполнением титульного листа узнайте точные данные о преподавателе. Такую информацию обычно публикуют на официальных сайтах учебных заведений.

Уникальность текстового материала

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