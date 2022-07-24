Как определить цель и задачи дипломной работы?

Написание дипломной работы завершает процесс обучения студента. Это не привычные курсовые и рефераты, а полноценный научный проект, к которому предъявляется гораздо больше требований. Одно из них – четкая научная цель, которая должна быть достигнута в итоге.
Цель и задачи дипломной работы формулируются еще во «Введении», до начала написания основного текста. Именно от них зависят план работы и выбор источников информации. Этот этап нельзя недооценивать! Сформулируете неправильно – запутаетесь в процессе или не сможете объяснить на защите идею своей дипломной.
Цели и задачи дипломного проекта
Цель – итог работы, которого вы планируете добиться. Как правило, он один единственный, например:
- доказать;
- выявить;
- определить;
- сравнить;
- опровергнуть;
- рассчитать;
- и т.д.
Но не станет ошибкой, если у вас будет их несколько. Такое бывает, это нормально. Но помните, что один все равно должен быть главным, а все остальные – второстепенными. И чем их меньше, тем проще писать дипломную работу и защищаться.
При постановке целей вы должны строго соблюдать несколько правил:
- соответствие теме;
- четкость и лаконичность;
- актуальность;
- значимость.
Давайте разбираться. Во-первых, не может быть такого, что цель (итог) вашей дипломной совсем не соответствует теме. Если вы пишите, например, о значимости маркетинговых исследований в деятельности компании, то и смысл работы – доказать или опровергнуть важность этих самых исследований, а не в перечислении услуг и выявлении наиболее востребованных из них.
Во-вторых, формулируйте четко и лаконично цель диплома. Так, чтобы у членов комиссии не возникло желания переспросить, в чем смысл вашей работы.
«Рассмотреть все виды маркетинговых исследований, дать оценку их эффективности, выявить наиболее распространенные, определить их влияние на прибыль компании» – очень плохо. Вам придется писать обо всем подряд, и даже непонятно, какой здесь может быть итоговый вывод, как применять все полученные результаты.
«Определить наиболее эффективные виды маркетинговых исследований» – хорошо, четко и лаконично. Всем понятно, как будет выглядеть вывод, и как компания сможет применить результаты.
В-третьих, то, что вы выявляете, должно быть актуальным. Например, сейчас, когда весь мир пользуется шариковыми ручками, не имеет смысла выявлять наиболее распространенные способы обмакивания пера в чернильницу. Когда-то это было интересно, а сейчас зачем? Пример грубый, но думаем, зато понятный.
В-четвертых, значимость. У вас может быть очень глубокое и интересное исследование, но кому оно нужно, если науке и общественности не к чему применить его результаты? Или уже придумали что-то лучше и эффективнее, чем собираетесь предложить вы.
Задачи – это то, что необходимо выполнить ради достижения одной или нескольких целей. Здесь есть только одно важное требование, прописанное в каждой учебной методичке. Задача всегда начинается с глагола научного стиля неопределенной формы:
- проанализировать;
- изучить;
- исследовать;
- разработать;
- рассмотреть;
- и т.д.
Подведем краткий итог. Формулируя цель, необходимо ориентироваться на тему дипломной, – они должны быть близки по смыслу друг к другу. Кроме того, идея вашей работы должна быть конкретной, лаконичной, актуальной, значимой. А задачи – это лишь то, что необходимо выполнить по дороге к итоговому выводу.
Главное, помните, что у вас есть дипломный руководитель, который всегда поможет. А еще вы можете опираться на работы предшественников и смотреть, что они написали во «Введении». Важнее, чтобы работа имела высокий процент уникальности, потому что на проверке антиплагиата «заворачивается» гораздо большее количество дипломных, чем из-за ошибок в формулировках. Почему так трудно пройти проверку? Расскажем далее.
Уникальность дипломной работы
- «Антиплагиат.ВУЗ»;
- Antiplagiat.ru;
- ETXT;
- Advego;
- DC Finder.
Особую сложность вызывает самый первый – «Антиплагиат.ВУЗ». Это «закрытая» система, которая доступна только преподавателям и некоторым организациям. Вы не сможете найти ее в свободном доступе и проверить уникальность. Но мы поможем: пройти проверку в «Антиплагиат.ВУЗ» можно на нашем сайте. Вы не только узнаете процент уникальности, но и получите преподавательский отчет. Остальные сервисы – бесплатны и открыты для каждого.
Каким именно сервисом пользуется ваш ВУЗ? Каким должен быть процент уникальности для вашей специальности? Ответы на эти вопросы можно получить у преподавателя или в деканате. Это – не секретная информация.
Итак, в чем сложность проверки? Все очевидно. В своей дипломной вы используете то, что нельзя изменить: официальные документы, научные законы и теории, юридические законы, устойчивые речевые обороты. Все это есть в Интернете и базах данных, и антиплагиат снижает процент.
Значит, необходимо повысить уникальность диплома, чтобы получить допуск к защите. Но как? Представляем две наших услуги:
- Кодирование.
- Профессиональный рерайт.
Суть кодирования – изменение программного кода документа. Вы сами выбираете антиплагиат и необходимый процент. 5 минут времени, 10 рублей за страницу текста, и у вас на руках уникальная научная работа.
Профессиональный рерайт – ручной труд наших сотрудников. За 3 дня они полностью перепишут весь текст, сохранив структуру и смысл. Итог – вам не страшен ни один сервис проверки. Стоимость услуги – 100 рублей за страницу.
Уже 300 000 студентов заказали кодирование и профессиональный рерайт на нашем сайте. Все они получили уникальный текст своей дипломной работы и допуск к защите. Обращайтесь, мы поможем и вам!
Антиплагиат: