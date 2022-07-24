Как определить цель и задачи дипломной работы?

Написание дипломной работы завершает процесс обучения студента. Это не привычные курсовые и рефераты, а полноценный научный проект, к которому предъявляется гораздо больше требований. Одно из них – четкая научная цель, которая должна быть достигнута в итоге.

Цель и задачи дипломной работы формулируются еще во «Введении», до начала написания основного текста. Именно от них зависят план работы и выбор источников информации. Этот этап нельзя недооценивать! Сформулируете неправильно – запутаетесь в процессе или не сможете объяснить на защите идею своей дипломной.

Цели и задачи дипломного проекта

Цель – итог работы, которого вы планируете добиться. Как правило, он один единственный, например:

доказать;

выявить;

определить;

сравнить;

опровергнуть;

рассчитать;

и т.д.

Но не станет ошибкой, если у вас будет их несколько. Такое бывает, это нормально. Но помните, что один все равно должен быть главным, а все остальные – второстепенными. И чем их меньше, тем проще писать дипломную работу и защищаться.

При постановке целей вы должны строго соблюдать несколько правил:

соответствие теме;

четкость и лаконичность;

актуальность;

значимость.

Давайте разбираться. Во-первых, не может быть такого, что цель (итог) вашей дипломной совсем не соответствует теме. Если вы пишите, например, о значимости маркетинговых исследований в деятельности компании, то и смысл работы – доказать или опровергнуть важность этих самых исследований, а не в перечислении услуг и выявлении наиболее востребованных из них.

Во-вторых, формулируйте четко и лаконично цель диплома. Так, чтобы у членов комиссии не возникло желания переспросить, в чем смысл вашей работы.

«Рассмотреть все виды маркетинговых исследований, дать оценку их эффективности, выявить наиболее распространенные, определить их влияние на прибыль компании» – очень плохо. Вам придется писать обо всем подряд, и даже непонятно, какой здесь может быть итоговый вывод, как применять все полученные результаты.

«Определить наиболее эффективные виды маркетинговых исследований» – хорошо, четко и лаконично. Всем понятно, как будет выглядеть вывод, и как компания сможет применить результаты.

В-третьих, то, что вы выявляете, должно быть актуальным. Например, сейчас, когда весь мир пользуется шариковыми ручками, не имеет смысла выявлять наиболее распространенные способы обмакивания пера в чернильницу. Когда-то это было интересно, а сейчас зачем? Пример грубый, но думаем, зато понятный.

В-четвертых, значимость. У вас может быть очень глубокое и интересное исследование, но кому оно нужно, если науке и общественности не к чему применить его результаты? Или уже придумали что-то лучше и эффективнее, чем собираетесь предложить вы.

Задачи – это то, что необходимо выполнить ради достижения одной или нескольких целей. Здесь есть только одно важное требование, прописанное в каждой учебной методичке. Задача всегда начинается с глагола научного стиля неопределенной формы:

проанализировать;

изучить;

исследовать;

разработать;

рассмотреть;

и т.д.

Подведем краткий итог. Формулируя цель, необходимо ориентироваться на тему дипломной, – они должны быть близки по смыслу друг к другу. Кроме того, идея вашей работы должна быть конкретной, лаконичной, актуальной, значимой. А задачи – это лишь то, что необходимо выполнить по дороге к итоговому выводу.

Главное, помните, что у вас есть дипломный руководитель, который всегда поможет. А еще вы можете опираться на работы предшественников и смотреть, что они написали во «Введении». Важнее, чтобы работа имела высокий процент уникальности, потому что на проверке антиплагиата «заворачивается» гораздо большее количество дипломных, чем из-за ошибок в формулировках. Почему так трудно пройти проверку? Расскажем далее.

Уникальность дипломной работы

«Антиплагиат.ВУЗ»;

Antiplagiat.ru;

ETXT;

Advego;

DC Finder.

Особую сложность вызывает самый первый – «Антиплагиат.ВУЗ». Это «закрытая» система, которая доступна только преподавателям и некоторым организациям. Вы не сможете найти ее в свободном доступе и проверить уникальность. Но мы поможем: пройти проверку в «Антиплагиат.ВУЗ» можно на нашем сайте. Вы не только узнаете процент уникальности, но и получите преподавательский отчет. Остальные сервисы – бесплатны и открыты для каждого.

Каким именно сервисом пользуется ваш ВУЗ? Каким должен быть процент уникальности для вашей специальности? Ответы на эти вопросы можно получить у преподавателя или в деканате. Это – не секретная информация.

Итак, в чем сложность проверки? Все очевидно. В своей дипломной вы используете то, что нельзя изменить: официальные документы, научные законы и теории, юридические законы, устойчивые речевые обороты. Все это есть в Интернете и базах данных, и антиплагиат снижает процент.

Значит, необходимо повысить уникальность диплома, чтобы получить допуск к защите. Но как? Представляем две наших услуги:

Кодирование. Профессиональный рерайт.

Суть кодирования – изменение программного кода документа. Вы сами выбираете антиплагиат и необходимый процент. 5 минут времени, 10 рублей за страницу текста, и у вас на руках уникальная научная работа.

Профессиональный рерайт – ручной труд наших сотрудников. За 3 дня они полностью перепишут весь текст, сохранив структуру и смысл. Итог – вам не страшен ни один сервис проверки. Стоимость услуги – 100 рублей за страницу.

Уже 300 000 студентов заказали кодирование и профессиональный рерайт на нашем сайте. Все они получили уникальный текст своей дипломной работы и допуск к защите. Обращайтесь, мы поможем и вам!

Вопросы и ответы

В чем смысл ВКР? Смысл ВКР (выпускной квалификационной работы) заключается в подведении итогов обучения в вузе и демонстрации полученных знаний и навыков для решения профессиональных задач. В чем разница ВКР и диплома? Разницы между ВКР и дипломом как таковой нет, это разные названия для обозначения итоговой квалификационной работы студента в вузе. Что такое задачи в дипломной работе? Задачи в дипломной работе – это конкретные действия и этапы исследования, которые необходимо выполнить для достижения поставленной цели. Что такое цель в дипломной работе? Цель в дипломной работе – это основное направление исследования, она определяет конечный результат, к которому должна прийти работа. Сколько должно быть целей в дипломе? В дипломной работе как правило должна быть одна главная цель, но может быть сформулировано несколько промежуточных подцелей, уточняющих основную цель.