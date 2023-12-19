Может ли уже сегодня ИИ заменить живого копирайтера?

Мир не стоит на месте, а нейросети все плотнее входят в нашу жизнь. После появления ИИ возникло множество дискуссий о способности нейронок заменить специалистов в копирайтинге. Это направление связано с умением завоевать внимание аудитории словами и выражением своих мыслей. При этом многие задумываются: действительно ли машинный интеллект может заменить живого специалиста и писать такие же осмысленные тексты. Разбираемся дальше в этом вопросе.

Польза ИИ для копирайтинга

В мире происходит эволюционирование под воздействием машинного интеллекта, который постепенно становится частью нашей жизни. У многих возникают смешанные чувства по поводу замены копирайтеров нейросетями. При этом множество исследований доказывают, что нейросети действительно имеют некоторое преимущество в области копирайтинга. Рассмотрим их подробнее.

Анализ информации

Один из аспектов, по которому нейросети превосходит живого копирайтера, — умение анализировать большой объем данных. Копирайтер не способен за короткий промежуток времени изучить много информации и проработать их в голове. Способности человека в этом достаточно ограничены. Даже копирайтеру с большим опытом нужно много времени, чтобы проанализировать и понять информацию. ИИ при этом быстро обрабатывает большие объемы готового контента.

ИИ использует методы обработки естественного языка (NLP), что определить предпочтения аудитории и проанализировать ее мнение. Это дает возможность разрабатывать тексты, которые отвечают ожиданиям определенной группы потребителей. Например, ИИ умеет анализировать отзывы и комментарии пользователей, определять самые обсуждаемые темы и задействовать эту информацию, чтобы создавать релевантные тексты.

СЕО и ключи

Еще одним направлением, где помогает ИИ, является оптимизация готового контента под поисковики. SEO играет важную роль в разработке контента для сайтов, поскольку именно они связаны с позициями, которые текст занимает в результатах поиска. Нейросети анализируют данные, которые пользователи вводят в поисковиках чаще всего и создают контент, который соответствует этим запросам. Машинные алгоритмы легко предсказывают, какие ключевые слова будут наиболее релевантными и дадут самый лучший поисковый результат. Это позволит оптимизировать тексты таким образом, чтобы они отвечали требованиям поисковых систем. Еще одна особенность искусственного интеллекта — анализ аналогичного контента у конкурентов с целью определения направления, в котором можно улучшить стратегию.

Автоматизация

Искусственный интеллект, выступая в роли помощника для копирайтера, способен быстро генерировать тексты на основании вводных данных. Это увеличивает скорость написания текстов. Копирайтеры могут использовать нейросети, чтобы сгенерировать базовые тексты, а затем подключить творчество и переработать их на свое усмотрение.

Искусственный интеллект также легко может оптимизировать один и тот же текст под разные площадки. Например, написанный изначально текст для сайта можно переработать под социальные сети или электронные рассылки. Это также помогает копирайтерам в работе и помогает выполнять ее намного быстрее.

Как есть ограничения у искусственного интеллекта?

В процессе работы копирайтер сталкивается с рядом сложностей, но у искусственного интеллекта получается помочь справиться только с частью. Существует ряд ограничений, которые связаны с человеческой природой текстов, которые недоступны искусственному интеллекту. Машинные алгоритмы лишены интуиции, креатива, эмоциональности, культурных аспектов — все это находится за пределами его возможностей.

Отсутствие креатива

Это одно из самых значимых ограничений искусственного интеллекта. Копирайтер может придумывать оригинальные идеи, нестандартные подходы, а благодаря своей интуиции легко подстраиваться под конкретную аудиторию, находить эффективные рычаги воздействия, креативить в текстах, заставляя читателей смеяться, воодушевляться и думать. У искусственного интеллекта нет такого большого опыта, он лишен эмоций и не может глубоко прочувствовать аудиторию. В его распоряжении находятся шаблонные фразы, которыми не получится искусить читателя и вызвать у него бурю эмоций.

Сложные темы

Чтобы разобраться в сложных темах, нужно не только проанализировать большой объем информации, а глубоко в нее вникнуть. Например, чтобы создать психологический текст, придется оперировать сложными эмоциями и оттенками. В материалах, где рассказывается о личных потрясениях, требуется умение адаптировать тон под конкретный контекст. В силу отсутствия человеческой эмоциональности, у искусственного интеллекта не получится наполнить текст тонкими нюансами, воспроизвести эмоции, что важно в создании убедительных текстов.

Недостаток контекста

Чтобы лучше выстроить взаимодействие с определенной аудиторией в тексты часто внедряют шутки, анекдоты, случаи из жизни, что хорошо работает по отношению к конкретной целевой аудитории. ИИ может столкнуться со сложностями в правильном воспроизведении контекстуальных элементов. Кроме того, использование искусственного интеллекта может сделать тексты шаблонными, лишенными стиля, индивидуальности.

Симбиоз нейросетей и живых копирайтеров, как будущее копирайтинга

Сегодня копирайтинг стоит перед важным выбором: полностью отказаться от услуг копирайтеров и использовать машинный интеллект для генерации текстов или интегрировать его в сотрудничество с живыми копирайтерами. Искусственный интеллект играет важную роль в оптимизации и автоматизации создания текстов. ИИ может генерировать базовые тексты, оптимизировать контент под СЕО, адаптировать его под разные площадки. Это поможет копирайтерам делегировать рутинную работу, сэкономив свои ресурсы и время. Машинный интеллект также может стать для копирайтера помощником, предоставляя актуальную информацию о трендах, аналитике, результатах тестирования, чтобы адаптировать в дальнейшем тексты под конкретную аудиторию.

Как инструмент автоматизации, ИИ быстро генерирует базовые тексты, оптимизируя их под разные платформы. Но чтобы создать действительно хороший контент, который будет соответствовать запросам пользователей, требуется креативность, глубокое понимание и интуиция. Копирайтер может воспроизводить гениальные идеи, проникать в самую суть сложной проблемы и эмоционально подавать информацию. Все это способно привлечь внимание аудитории. Копирайтер обладает несравненным преимуществом перед искусственным интеллектом, когда требуется обрабатывать сложные эмоции, создавать контент для узких ниш.

Правильное распределение ролей: основной фактор успеха

Комбинация идей живого копирайтера и сгенерированного искусственным интеллектом контента — самый лучший вариант. Нейросетям можно доверить выполнения рутинных задач, а творческую и стратегически важную работу оставить копирайтеру. Таким образом получится создать вдумчивый, осмысленный контент, где прослеживается свой стиль и глубокий анализ.

Выделим наиболее эффективный процесс сотрудничества между ИИ и живым копирайтером:

Анализ и генерация: машинный интеллект генерирует текст на основании шаблонов.

Творческая работа: копирайтер берет за основу сгенерированный текст и разбавляет его собственными мыслями, креативом, эмоциями.

Улучшение: копирайтер оптимизирует готовый контент под запросы целевой аудитории, платформы, где он будет размещаться.

В основе будущего копирайтинга лежит понимание того, что искусственный интеллект не заменит человеческую креативность и мышление, а только станет его дополнением. Благодаря успешному симбиозу ИИ и живого копирайтера удастся достичь оптимального баланса между эффективностью и качеством создаваемого контента. В таком случае он будет не только информативным, но и сможет затронуть чувства и даже вдохновить.