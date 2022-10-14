Какой процент уникальности текста допускается?

Плагиат — проблема, с которой сталкиваются авторы и редакторы в разных сферах. Научные и студенческие работы, экспертные статьи, маркетинговые материалы, SEO-публикации — везде требуется уникальный текст. Однако соотношение оригинальных формулировок к заимствованным может различаться. Это зависит от типа работы и ее задач. Например, в юридических разборах, где нужны ссылки на законы или кодексы, допускается больше копирования, чем в творческих эссе.

Если в задании от заказчика или от преподавателя в вузе нет конкретных требований по поводу процента плагиата, сложно понять, на что ориентироваться. Чтобы помочь разобраться этим вопросом, мы собрали в одном материале все рекомендации по разным типам текстов.

Плагиат или цитирование: в чем разница

Неоригинальный текст не всегда считается плагиатом. В некоторых случаях отсылки к источникам, наоборот, повышают качество работы. Чтобы понять, что можно делать, а чего стоит избегать, нужно четко разграничить термины.

Плагиат — это нарушение авторского права, при котором труд другого человека выдаётся за свой. Например, вы копируете фрагмент чужого текста и вставляете его в канву своих размышлений, не указывая ссылки на источник. Такое заимствование может быть наказано, поскольку с точки зрения Уголовного кодекса РФ это правонарушение. Плагиатом не считаются общие фразы, короткие словосочетания или общераспространенные выражения — обычно программы проверки не учитывают их. А отдельные фразы, предложения или абзацы, скопированные целиком, без кавычек, считываются как копирование.

Цитирование — это, наоборот, легальный способ заимствования. Авторам научных работ отсылки к другим помогают прибавить веса своему тексту, а тем, чья мысль используется, это помогает продвигать результаты своих исследований. Правильно оформленные цитаты не считываются как плагиат, однако есть ограничения по их объему. Например, по стандартным требованиям к студенческим работам, доля цитат к авторскому тексту не должна превышать 20-25%. В рецензиях этот показатель может быть выше. В результатах анализа некоторых программ можно увидеть показатель самоцитирования, который подразумевает использование отрывков из своих предыдущих публикаций.

Уникальность в оценках антиплагиата — это параметр, который позволяет определить, какая доля материала написана самостоятельно. Это оригинальные формулировки, которые не повторяются у других. Чем выше процент оригинального текста, тем больше работы сделано и тем больше студент разбирается в теме. Именно поэтому для преподавателей важен этот критерий для оценки курсовых и дипломов.

Требования к уникальности по типам работ

Обычно точные показатели уникальности определяются в задании. Когда заказчик составляет ТЗ статьи для копирайтера, в нем прописывается допустимый процент плагиата. Студенты узнают требования от научного руководителя. Однако если критериев оценки нет, то нужно ориентироваться на общепринятые параметры, которые зависят от типа работы.

Допустимая доля плагиата в рефератах и докладах

Простые студенческие работы, как эссе, доклады, рефераты редко проверяются на антиплагиате. Однако преподаватели, которые ответственно относятся к своему предмету, могут требовать от студентов уникальных материалов. С этим сталкиваются ученики гуманитарных факультетов, которым важно получить навык написания текстов для работы по профессии. В рейтинговых вузах это требование может распространяться на все специальности.

Средние показатели на бакалавриате и в магистратуре обычно одинаковые:

Минимальные требования к рефератам обусловлены смыслом этого формата студенческой работы. Здесь не нужны размышления, поскольку отрабатывается навык сбора и синтеза информации. Ученику необходимо собрать разные мнения по теме, прокомментировать их и сделать вывод.

Резюме:

Если выставляется зачет, а не оценка, то доля плагиата может быть до 60%.

Уникальность 100% не требуется, поскольку задача — научиться собирать и обрабатывать информацию, а не писать авторский текст.

Это самый простой вид студенческой работы.

Большинство преподавателей не проверяет рефераты на антиплагиате.

Какой процент уникальности нужен в курсовой

Курсовая — это итоговая работа за год, поэтому критерии оценки строже. Ее задача — проверить навыки студентов проводить исследования, описывать их ход, делать промежуточные выводы и подводить итоги. В основе теоретической части должны быть научные источники, поэтому уникальность 100% обычно не требуют. Однако из-за практической части, которую по правилам нужно писать самостоятельно, оригинальность должна быть выше. В отличие от рефератов и докладов, этот тип студенческих работ часто проверяется на антиплагиате.

Показатели, на которые обычно ориентируются научные руководители:

Получается, что авторского текста должно быть больше половины от всего материала. Сколько может быть заимствований?

Курсовая предполагает добавление цитат из разных источников — их должно быть не больше 25%.

При таком объеме цитирования допускается не более 20% заимствований без ссылок.

Опираясь на эту информацию, можно посчитать, что что допустимый порог плагиата без цитат— 45%, но это неверно. Критический уровень — 35-40%.

Общая рекомендация при большом количестве заимствований — переводить их в цитаты. Логика работы предполагает высокую долю самостоятельных суждений и описаний в рамках исследования, которые нельзя копировать. Из-за этого требования жестче, чем у реферата. Курсовые, как итоговые работы учебного года, помогают студентам отработать навыки для диплома.

Совет для студентов: выбирайте смежные темы курсовых, чтобы из них можно было собрать большую часть материалов для диплома. Это сэкономит вам время в последний учебный год.

Плагиат в дипломе: сколько заимствований допускается в итоговой работе

Обычно с проблемой плагиата студенты сталкиваются на последнем курсе, когда нужно писать диплом. По объемам эта работа намного больше — писать уникальный текст на 80 страниц сложнее, чем курсовую. Требования и критерия проверки — строгие, бывают случаи, когда студентов отчисляют на последнем этапе из-за отсутствия допуска к защите. Даже в написанной самостоятельно работе антиплагиат может найти заимствования, поэтому нужно проверять ее перед отправкой преподавателю.

Это общие показатели. Конкретные цифры зависят от направления, на котором учится студент. 60% — это минимум для технических, экономических и юридических специальностей, где большую часть работы составляют расчеты или анализ законов. Для большинства факультетов порог — 70-75%.

В 20% должны уместиться цитаты, поэтому при их добавлении в текст на плагиат места практически не остается. Обычно преподаватели рассчитывают на то, что копирований будет менее 10%. Это показывает, что выпускник:

Успешно усвоил навыки исследовательской работы.

Может своими словами объяснить теорию, на которую опирался, и подробно описать практику.

Умеет делать выводы на основе анализа информации.

Если студент не смог сам написать работу, значит, он не усвоил эти навыки и не может получить диплом. Проверка на антиплагиате здесь — это первый фильтр, на основе которого преподаватель делает вывод о возможности допустить человека к защите.

Требования к научным статьям

Еще один тип работы, с которым часто сталкиваются студенты — научные статьи. Обычно это необязательно на бакалавриате, но нередко публикации становятся плюсом при распределении повышенных стипендий. Для учащихся в магистратуре и аспирантуре это уже обязательное требование. Например, аспирантов не допускают до диссертации, пока у них нет опубликованных статей в журналах перечня ВАК.

Научные статьи — это результат исследований, поэтому для них принят один из самых высоких порогов оригинальности текста. Если задача — публикация в хорошем научном издании, то показатель должен быть на уровне 90-100%. Когда вы готовите статью по заданию преподавателя, например, на конференцию, то можно опираться на средние цифры.

Оценки для бакалавриата отличаются от требований, предъявляемых студентам магистратуры и аспирантуры:

Такие высокие требования связаны с тем, что статья — это практическое, а не теоретическое исследование. Аудитория научного журнала разбирается в терминологии и концепциях, ей не нужно объяснять базовые вещи. Ее объем ограничен, поэтому места остается на само исследование и выводы.

Максимальный объем плагиата здесь 10%, но необходимо сводить его к нулю. Минимум цитат — только ссылки на источники, подтверждающие факты или выводы.

Какой уровень уникальности требуют в диссертации

Самая сложная и объемная научная работа за время обучения в вузе — диссертация. Ее пишут учащиеся магистратуры и аспиранты. В первом случае она ближе к диплому, поскольку это выпускная работа. Цель аспирантуры — получить степень кандидата наук, поэтому диссертация здесь серьезнее и требует несколько лет исследований по теме. Объем такого труда обычно превышает 150-200 страниц самостоятельно написанного текста.

Несмотря на такой низкий лимит плагиата в 5%, диссертация требует теоретических вставок. Однако в отличие от предыдущих работ, их нужно перерабатывать. К этому моменту человек должен уметь синтезировать материал и легко управляться с научной лексикой. Уникальные формулировки здесь говорят не только о знаниях и результатах исследования, но и о уровне усвоения необходимых ученому навыков.

Уникальность для статей на сайт

Алгоритмы поисковых систем намного строже преподавателей. Если в вузе требования зависят от специальности, могут становиться мягче с учетом специфики работы или темы, то в SEO правила едины для всех. Санкции за плагиат в контенте могут дойти до блокировки сайта, удаления всех страниц из выдачи или понижения рейтинга при индексации.

Для публикации в интернете для SEO требования такие:

оригинальность текста — 95-100%;

соответствие содержания запросам аудитории;

минимум воды и словесного мусора;

соответствие законам РФ, в частности — о рекламе и СМИ.

Задача копирайтера — избегать плагиата, не допускать его в своей работе. Нужно владеть навыками рерайтинга, уметь перефразировать любую информацию и легко подбирать синонимичные выражения. Студенты, которые осваивают навык на учебных работах, могут подрабатывать написанием текстов на заказ.

Как узнать процент плагиата в работе?

Уровень уникальности нужно проверять, опираясь на тип работы. Это связано с тем, что заказчики статей для SEO пользуются инструментами, которые оценивают уникальность текста в интернете, а преподавателям важна оригинальность работы с научной точки зрения.

Копирайтерам: Текст.ру и eTXT

Проверять статьи перед публикацией на сайте лучше всего на одном из этих онлайн-сервисов, которые для анализа используют интернет-источники. Они работают по принципам поисковых систем и применяют стандартный метод шингла для оценки. Алгоритмы eTXT могут выявить поверхностный рерайтинг и выдают более точные результаты, в остальном удобнее пользоваться Текст.ру.

Функции сервиса:

Зарегистрированные пользователи могут проверять тексты большого объема.

Помимо оценки уникальности проводится анализ на наличие ошибок и важные для SEO параметры.

Проверка происходит быстро, а лимиты минимальны для бесплатного инструмента.

Оба сервиса привязаны к биржам контента, поэтому они учитывают важные критерии оценки.

Студентам: Антиплагиат.ру

Для проверки курсовых и дипломов преподаватели обычно используют программу Антиплагиат.ВУЗ. Однако для студентов ее функционал недоступен — для проверки перед отправкой рекомендуется пользоваться открытой версией Антиплагиат.ру. Алгоритмы проверки у сервисов одинаковые, разница — только в базах. В преподавательской версии подключаются модули и хранилища со всей России, поэтому пройти фильтры сложнее.

Антиплагиат.ру может:

Обработать большую работу, в том числе диплом или диссертацию.

Проанализировать уникальность работы.

Выдать ссылки на источники заимствования — в бесплатной версии вы увидите только первые три.

Использовать эту систему стоит, если вы писали работу самостоятельно. Если она покажет низкий уровень плагиата, то можно сохранить результаты и отправить преподавателю. Если же оригинальность невысокая, то стоит проверить в других системах и повысить ее с помощью разных методов.

Универсальная система Антиплагиус

Получить отчет в преподавательском виде можно на платформе Антиплагиус. У этой системы проверки есть доступ к закрытым базам Антиплагиат.ВУЗ, поэтому вы можете узнать точную оценку заранее. В результатах анализа вы увидите все отрывки, которые программа считывает как плагиат, и ссылки на источники. Такой подробный разбор помогает самостоятельно поправить текст перед отправкой научному руководителю.

Помимо этой вузовской программы, вы можете проверить работу через другие системы:

eTXT;

text.ru;

Руконтекст.

Также есть универсальная система проверки от Антиплагиус. До 15 тысяч символов услуга бесплатная. Интерфейс сервиса позволяет чистить и проверять текст в разных программах, повышать уникальность, заказывать рерайт через единое окно. Все это анонимно, а результат придет на почту в течение пары минут.

Что делать с низкой оценкой антиплагиата

Проверка — это простой этап, нужно только загрузить работу и получить отчет. Проблемы начинаются, когда оказывается, что для допуска к защите диплома ему не хватает оригинальности. В этом случае у вас есть два пути — самостоятельно отредактировать отрывки с заимствованиями или заказать повышение уникальности с помощью кодировки или у рерайтера. Первый способ бесплатный, но требует времени. Во втором случае достаточно нескольких минут для обработки файла программой.

Методики для самостоятельной корректировки

Рерайтинг — это отдельное направление по работе с текстами. Обычно специалисты с опытом легко переписывают курсовые и дипломы и быстро повышают их оригинальность. Самостоятельно сделать это сложнее. Однако вы можете использовать распространенные инструменты.

Сокращение

Если работа объемная, а вы написали намного больше минимального порога, то самый простой способ — поэтапно удалять лишние отрывки с плагиатом. Это занимает меньше всего времени. Главное правило — не убрать те абзацы, которые влияют на правильное восприятие содержания. При сокращении старайтесь не нарушить логику изложения.

Дополнительные комментарии

Когда объемы проходят по нижним порогам допустимого, ваша задача — вставка новых слов и выражений в текст. Если скопированные отрывки большие, то вы можете разделить их дополнительными комментариями или новыми фактами со статистическими выкладками.

При редактировании стоит также учитывать алгоритм проверки. Обычно текст дробится на шинглы, которые сравниваются с фразами из доступных в базе источников. Вы можете разбивать эти словосочетания вводными конструкциями, словамих-«паразитами», дополнительными описаниями. С помощью этих простых действий уникальность текста растет.

Перефразирование

Иногда разбить шингл по смыслу сложно. В таком случае вам поможет метод перефразирования. Задача — поменять формулировку, оставив тот же смысл. Сделать это можно, переставив подлежащее и сказуемое, изменив активный залог на пассивный, скорректировав структуру предложения. Можно использовать синонимичные слова и выражения.

Изменение структуры

Если нужно повысить оригинальность более, чем на 15-20%, легче начать с изменения структуры всего текста. Зачастую копирования считываются за счет сохранения последовательности изложения, как в источнике. Вы можете использовать инверсию, изменить подход к аргументации и поменять местами некоторые абзацы. При правильном подходе оценка антиплагиата увеличится с первого редактирования.

Кроме методов рерайтинга есть и другие хитрости, которые помогают сократить количество заимствований. Некоторые студенты пользуются методом двойного перевода, другие — загружают работу в автоматизированные сервисы подбора синонимов. В любом случае бесплатные методы требуют времени и определенных навыков. Что делать, если дедлайн сдачи работы завтра, а на исправления нет ни одной свободной минуты?

Повышение уникальности с помощью Антиплагиус

Это самый быстрый способ получить высокую оценку антиплагиата — обработка файла занимает 2 минуты. Сервис работает не с содержанием документа, а с его скрытой технической частью:

Вы загружаете файл и выбираете необходимый уровень уникальности. Перед отправкой нужно отметить системы, в которых будет проверяться работа — можно выбрать одну или все доступные. Сервис знает, как работает алгоритм проверки, поэтому он меняет кодировку. Вы получаете новый документ на указанный в заказе e-mail, который можно отправить преподавателю. Когда научный руководитель загружает этот файл в систему, он видит заданную оценку уникальности.

Работа платформы защищена протоколами высокого уровня безопасности — никто не узнает, что вы пользовались сервисом. Для заказа не нужны личные данные, поэтому соблюдается конфиденциальность каждого клиента.

Резюме

Оценка антиплагата — хотя и технический, но важный критерий проверки работы. Этот показатель используется как в научной среде, так и в интернет-маркетинге.

Точные цифры зависят от задачи и типа работы. Чаще всего их определяют преподаватели или заказчики, но, если информации от них нет, вы можете ориентироваться на данные из этого материала.

Если один сервис показывает уникальность 100%, то это не значит, что точно такой же уровень будет в другой программе. По этой причине стоит проверять работу там, где это будет делать ваш научный руководитель.

Большинство бесплатных методов повышения оригинальности требуют времени, навыков и усилий. Когда сдать работу нужно срочно, вы можете заказать обработку в Антиплагиусе, где используются два способа — кодировка и рерайт. Когда с содержанием все в порядке и нужно изменить только техническую оценку, достаточно первого варианта.