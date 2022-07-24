Обмануть плагиат, использовав синонимы

В последние несколько лет, когда Министерство Образования РФ обязало ВУЗы проверять письменные работы учащихся на плагиат, студенты всерьез задумались о способах повышения уникальности скачанных из Интернета работ, чтобы не писать самостоятельно.

Мы можем выделить сразу несколько используемых методов:

рерайт;

использование синонимов;

хитрости с лишними «пробелами»;

подмена алфавита.

В рамках данного материала мы остановимся подробнее на использовании синонимов, потому что, как считают многие учащиеся, именно этот способ наиболее прост и оперативен.

Преимущества синонимайзеров

Для начала разберемся в сути метода. Конечно, никто не заменяет слова вручную, потому что на обработку одной стандартной курсовой или дипломной так уйдет еще больше времени, чем если ее просто написать самостоятельно «с нуля». Все проще: существуют десятки программ, которые, имея в своей базе синонимы к каждому слову, изменяют исходный документ за несколько минут.

И вот эти «несколько минут», пожалуй, и являются единственным преимуществом метода. Да, на работу действительно понадобится от 1 до 5 минут, в зависимости от выбранного сервиса.

Обратите внимание! Синонимайзеры могут быть как платными, так и бесплатными, но все они одинаково неэффективны, поэтому, воспользовавшись платным, вы просто потеряете деньги ради того же результата.

Недостатки синонимайзеров

Начнем с самого главного и важного недостатка, после которого все сказанное ниже уже почти не будет иметь значения. Если раньше синонимайзеры повышали уникальность, пускай и превращая хорошую работу в бред, то теперь антиплагиаты научились определять замену синонимами и даже предоставляют проверяющему ссылку на исходный текст, которой был отредактирован. А значит, каким непохожим на предыдущий вам бы ни казался новый документ, знайте, при проверке в ВУЗе ваша работа будет оценена в 0 процентов.

Но если вы считаете, что вас будут проверять на допотопном антиплагиате, и шансы «проскочить» у вас есть, то расскажем и о других недостатках метода.

Во-первых, абсолютно во всех сервисах синонимы подставляются случайным образом из базы. Сервис не знает, что вам важно выдержать научный стиль в курсовой или дипломной, поэтому без зазрения совести использует просторечные слова и даже жаргонизмы.

Во-вторых, сервисы по подбору синонимов не знают правил пунктуации, поэтому либо вовсе не ставят знаки, либо ставят их в тех местах, где они находились в «исходнике».

В-третьих, главная проблема – окончания слов. И это вы можете проверить, загрузив 2-3 предложения в любой сервис. Вы попросите поменять слова, но он поменяет еще и род, падеж, склонение.

По принципу работы все эти сервисы больше напоминают генератор случайных чисел: не соблюдая логику, стиль и структуру, программы создают новый документ, который только внешне отличается от исходного.

Воспользовавшись синонимайзером, вы не только не получите уникальную работу, но еще и будете вынуждены исправлять многочисленные ошибки. И в итоге работу все равно не допустят до защиты. Коэффициент полезного действия от использования такого метода равняется «нулю».

Вы спросите: «а что тогда делать, если этот метод не работает совсем?». Ответ логичен, – необходимо повышать уникальность по-другому, используя методы, которые работают. Какие конкретно? Расскажем далее.

Как быстро и гарантировано повысить уникальность

Спешим обрадовать: вы можете превратить неуникальный документ в уникальный буквально за несколько минут. Как? Заказав услугу кодирования на нашем сайте!

Наш сервис внесет необходимые изменения в программный код документа, и работа станет уникальной без замены текста для любого и антиплагиатов:

«Антиплагиат.ВУЗ»;

Antiplagiat.ru;

ETXT;

Advego;

DC Finder.

Стоимость услуги составляет всего 10 рублей за страницу, а на всю обработку документа понадобится не более 5 минут.

Также мы предлагаем более консервативный способ – профессиональный рерайт. Он подойдет для тех, кто не знает, с помощью какого сервиса будет проверена работа. Или просто боится, что преподаватели могут проверить текст на уникальность несколькими программами.

Цена одной страницы рерайта – 100 рублей, а максимальный срок выполнения – 3 дня. Это дороже и дольше кодирования, но зато такая курсовая или дипломная пройдет любую проверку и будет написана с соблюдением всех требований учебной методички. Более того, наши специалисты будут сопровождать работу до успешной защиты!

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