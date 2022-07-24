Как проверить изображения на уникальность

Уникальность – важнейший критерий оценки дипломных и курсовых работ студентов. Но немногие знают, что уникальным или неуникальным может быть не только текстовый контент, но и графический (в 99 процентах работ встречаются картинки, графики, фото, диаграммы и т.д.).

Правда, к радости учащихся, в научных работах пока проверяют только текст. Но знать, как проверить уникальность картинки, стоит! Никто не гарантирует, что через несколько лет Министерство Образования РФ не введет обязательную проверку и для них.

Способы проверки уникальности изображения

Для начала скажем, что любой графический файл, который вы находите в Google или «Яндекс», априори является неуникальным. Проверять его, значит, тратить время впустую.

Но в большинстве случае интересующее изображение обнаруживается на каком-либо тематическом сайте, в социальных сетях или скачанном документе. Такая картинка может быть уникальной, и есть смысл ее проверить.

Вот, основные способы:

специальные «десктопные» программы;

онлайн-сервисы;

«поисковики».

А теперь раскроем подробно, как пользоваться каждым из способов.

Во-первых, есть множество бесплатных программ, скачав которые, вы сможете проверить оригинальность. Мы не будет рекомендовать какую-то конкретную программу, потому что они все примерно одинаковы по уровню. Дефицита нет, и когда вы введете соответствующий поисковый запрос, перед вами предстанут сотни вариантов.

Все эти программы работают по одному принципу: они сравнивают файл, загруженный пользователем, со своей базой источников. Если подобного изображения не найдено, то оно признается уникальным.

Во-вторых, не составит труда найти и онлайн-сервисы. Они сходны по принципу работы с «десктопными» программами, а отличаются лишь тем, что не требуют скачивания и установки на компьютер.

При проверке рекомендуем пользоваться несколькими программами и онлайн-сервисами, потому что базы источников у них различаются, и в одном сервисе изображение будет уникально, а в другом – признано плагиатом.

И в-третьих, графический файл можно проверить в поисковых системах. И в «Яндексе», и в Google во вкладке «Картинки» есть значок, напоминающий объектив камеры. «Кликните» по нему, и вам будет предложено загрузить изображение. Загрузите, нажмите «проверить», и через 1-2 минуты вы получите результат.

Как повысить уникальность графического контента

Если вы проверили изображение, и оно было признано уникальным, то можете смело пользоваться. Но если интересующая картинка имеет «нулевую» оригинальность, то вы должны знать, как обмануть антиплагиат. Расскажем об этом далее.

Опытные программисты способны повысить уникальность для конкретного сервиса, но это и сложно, и не подойдет, если вам грозит проверка несколькими способами или картинка предназначена для сайта. Поэтому осветим более простой метод, доступный каждому.

Вам понадобится абсолютно любой графический редактор. Для удобства работы мы рекомендуем использовать «десктопную» версию, например, Corel Draw или Photoshop. Все, что вам необходимо, это внести в исходный файл несколько изменений:

измените цвет фона;

измените размер фото;

создайте «рамку»;

нанесите «водяные знаки», например, свое имя или адрес своего сайта.

Если вы умеете пользоваться графическими редакторами, то все перечисленные действия займут не более 2-3 минут. Не умеете пользоваться, – найдите обучающие видео-курсы в Интернете и уделите им несколько часов.

Но если вы студент и проверяете графический контент на уникальность перед сдачей курсовой или дипломной, то советуем лучше сосредоточиться на тексте, потому что ВУЗовские антиплагиаты пока проверяют только его.

И если проблемы с текстом есть, то решить их вы можете прямо на нашем сайте!

Как мы можем повысить уникальность текста

Повысить уникальность курсовой или дипломной работы мы можем двумя способами: профессиональный рерайт и кодирование документа.

Рерайтом занимаются наши сотрудники, которые уже много лет работают в сфере образования и знают все требования учебных методичек. Предоставьте исходный текст, и через 3 дня вы получите уникальную работу, выполненную без ошибок, нарушений структуры и логики «исходника». Стоимость профессионального рерайта составляет 100 рублей за страницу.

Кодирование – экспресс-способ, когда результат необходим срочно. Сервис Antiplagius вносит изменения в программный код документа, не касаясь текста, для конкретной системы проверки. Но главное, необходимый процент устанавливает сам заказчик! Стоимость кодирования всего 10 рублей за страницу, а на всю работу требуется не более 5 минут.

Только за последний год более 300 тысяч студентов обратились к нам за профессиональным рерайтом или кодированием. Уникальность картинок вы можете повысить самостоятельно, а вот текст лучше доверить профессионалам, то есть нам!