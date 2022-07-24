Проверка антиплагиат онлайн и все, что о ней нужно знать

У вас есть работа. Это может быть диплом, курсовая или реферат - принципиальной разницы нет. Как только вы ее сдаете на проверку, преподаватель первым делом оценивает ее уникальность. И здесь у 90% студентов начинаются проблемы.

Проверка работы на плагиат

Оценка уникальности проходит в полуавтоматическом режиме либо через открытую систему «Антиплагиат онлайн» (редко), либо через закрытую преподавательскую систему «Антиплагиат.ВУЗ» (в большинстве случаев).

Преподавательская система ищет совпадения в вашей работе и пяти источниках:

Интернет Централизованная база уже сданных работ База РГБ (Российской Государственной Библиотеки) База нормативных документов Объединенная база «Кольцо ВУзов»

При выявлении совпадений более 20% (уникальность ниже 80-85%) работа отправляется на доработку. К преподавательской системе подключены свыше 450 ВУЗов, и проблема с каждым днем затрагивает все больше и больше студентов.

Решение проблемы

Решение условно можно разделить на два этапа. Первый этап – это проверка документа. Проверьте работу на антиплагиат онлайн без регистрации, используя открытый сервис Antiplagius. Вы можете использовать и другие системы: Advego, Etxt и др. но в первом случае ваши возможности гораздо шире. Убедитесь сами.

Antiplasgius включает в себя тот же функционал, что и другие открытые системы, но этим не ограничивается (позволяет проверить работу на антиплагиат по самым распространенным алгоритмам с высокой точностью).

Antiplagius позволяет повысить уникальность текста до нужного уровня сразу после проверки, в автоматическом режиме, без изменения текста самой работы. Уникализация проходит на уровне машинного кода и не видна человеческому глазу.

Antiplagius имеет доступ к закрытой системе «Антиплагиат.ВУЗ», поэтому вы получите преподавательский отчет со всеми замечаниями. Тот самый отчет, который получает преподаватель, проверяя вашу работу. Эта услуга платная, но стоит всего 299 рублей (дешевле чашки кофе).

Antiplagius проводит проверку даже больших текстов (более 100-200 страниц) всего за 1-2 минуты.

Antiplagius проводит проверку работы на антиплагиат онлайн без регистрации (только базовая проверка).

Чтобы не терять время, попробуйте через антиплагиат онлайн проверить документ прямо сейчас. Для этого нажмите на кнопку и загрузите файл.

Если уникальность требует повышения

Хорошо, допустим, вы знаете, как, используя антиплагиат онлайн, проверить текст. При этом мы сейчас говорим не только про Antiplagius, но и про любую другую доступную систему. Но это только начало.

Вы должны понимать, ни одна из систем, которая проверяет антиплагиат онлайн бесплатно не дает гарантий прохождения преподавательской проверки. Гарантию дает только закрытая система антиплагиат онлайн – «Антиплагиат.ВУЗ», т.к. именно ей пользуются преподаватели.

Далее, если после проверки уникальность требует повышения, то у вас есть три варианта.

Вариант №1 (наиболее рациональный) – это повысить уникальность с помощью сервиса Antiplagius. При этом сам текст менять не нужно. Даже если вы скачали работу из интернета или позаимствовали у старшекурсников из общежития. Стоимость уникализации – всего от 10 рублей за страницу, поэтому «в копеечку» не влетает. Вариант №2 – повысить уникальность своими силами. Бесплатно, но требует намного больше времени (до 200 часов). Впрочем, как сказать. За то же самое время вы можете заработать гораздо больше денег, даже будучи студентом. Плюс ко всему, обидно будет, если после уникализации вы решите, скажем, проверить курсовую на антиплагиат онлайн, и обнаружите, что уникальность по прежнему низкая. 200 часов времени. И все впустую. Вариант №3 – обратиться в фирму, которая делает работы на заказ. Сейчас появляется новая услуга – уникализация текстов. Стоит от 200 рублей за страницу, но здесь есть один нюанс. Такие фирмы проверяют уникальность только по бесплатным и общедоступным программам, а значит, нет гарантий, что вы пройдете преподавательскую проверку.

В системе Antiplagius также есть услуга «человеческой уникализации» с последующей проверкой в системе «Антиплагиат.ВУЗ». Но ее имеет смысл заказывать только тогда, когда вам нужно опубликовать работу. Например, если это научная статья или диссертация. Тогда услуга полностью окупается и экономит вам массу времени.

Для чего вообще нужны бесплатные программы?

Наверняка вас сейчас интересует один вопрос. Если преподаватели проверяют работы через свою закрытую систему, то какой смысл использовать бесплатные открытые сервисы и системы?

Смысл есть. Они здорово экономят время. Представьте, что вы пишете диплом. Вы написали главу, и сразу проводите экспресс-проверку на уникальность в любой доступной программе. Благо, что это делает программа антиплагиат бесплатно. А уже потом, когда работа готова, можно провести общую финальную проверку через закрытую преподавательскую систему.

Пара слов в заключение

Если у вас работа почти готова и ее объем получился более 80-100 страниц, воспользуйтесь сервисом Antiplagius как для промежуточной, так и для предфинальной проверки. Он пропускает через фильтр антиплагиат онлайн большой текст и может сразу повысить его уникальность. В результате вы получаете в одном сервисе все и сразу: антиплагиат + уникальный контент онлайн.

Сэкономьте свое время и попробуйте через антиплагиат онлайн проверить файл. Любой. Здесь и сейчас. Просто нажмите на кнопку и выберите документ. А дальше смотрите по ситуации.