Антиплагиат ТГУ: как пройти проверку на плагиат

«Антиплагиат.ру» — сервис с говорящим названием, который призван бороться с плагиатом в студенческих работах. Его взяли на вооружение практически все вузы страны, в том числе и ТГУ.

Мы разберем принципы работы антиплагиата в ТГУ и его основные недостатки. Выясним, как студенты могут проверить свои работы перед сдачей и что делать, если уникальность материала оставляет желать лучшего.

Под аббревиатурой ТГУ скрывается несколько университетов:

Томский государственный университет Тольяттинский государственный университет; Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина.

Мы намеренно объединили их в одной статье, потому что принципы проверки у них схожи. Антиплагиат ТГУ им. Г. Р. Державина практически не отличается от антиплагиата ТГУ Тольятти.

Как работает проверка на антиплагиат ТГУ

Система берет текст и дробит его на фрагменты — шинглы. Например, фраза «город Тула славится своими самоварами» можно разбить на шинглы:

«город Тула славится»;

«Тула славится своими»;

«славится своими самоварами».

Фрагменты идут «внахлест». В этом примере шингл состоит из 3 слов. Чем короче система нарезает текст, тем труднее добиться уникальности. Каждый шингл сравнивается с другими материалами, которые есть в открытом доступе на сайтах в интернете и в закрытых базах студенческих работ.

Если система находит совпадения, то выделяет весь фрагмент как плагиат. Чем больше таких выделений, тем ниже процент уникальности текста. Это чисто механический подход, когда бездушный робот по своим алгоритмам определяет, как студент писал работу — самостоятельно или скачал из интернета.

В чем недостатки систем проверки

Проблема в том, что в некоторых случаях невозможно обойтись без заимствований. Если вы пишете курсовую про общую теорию относительности, то придется привести ее формулировку. И вот он плагиат: студент украл текст у самого Альберта Эйнштейна — стыд и позор. Поэтому в ТГУ антиплагиат портит жизнь как студентам, которые скачивают работы из интернета, так и тем, кто пишет самостоятельно.

Другая проблема — учащиеся и преподаватели проверяют уникальность по разным алгоритмам. Дело в том, что сервис антиплагиата ТГУ делится на 2 части:

«Антиплагиат.ру» — открытая система, которой могут пользоваться студенты; «Антиплагиат.ВУЗ» — расширенная закрытая версия, куда имеют доступ только преподаватели.

Алгоритмы разные, поэтому результаты проверки тоже отличаются. Вот представьте: вы проверили дипломную работу и выяснили, что она на 90 % уникальна. Такой показатель считается допустимым. Сдаете преподавателю, он загружает ее в «Антиплагиат.ВУЗ» и получает 60 %, которых явно не достаточно.

Как применяют в ТГУ антиплагиат

В ТГУ Тольятти антиплагиат проходят практически все работы. Требования к оригинальности такие:

доклады и рефераты — 25 %;

контрольные работы — 30 %;

курсовые — 50 %;

научные статьи — 70 %;

выпускная квалификационная работа (ВКР) — 80 %.

Если курсовая не дотягивает до нужных показателей, преподаватель не примет ее. А если ВКР не прошла проверку, студента не допустят до защиты.

В ТГУ им. Г. Р. Державина антиплагиат обязательно проходят выпускные квалификационные работы. Схема такая: студент сдает файл, преподаватель загружает его в «Антиплагиат.ВУЗ» и передает отчет на кафедру в срок не позднее, чем за 10 дней до защиты. Студент же имеет право только ознакомиться с результатами проверки.

Как проверяют уникальность в Томске

Антиплагиат в ТГУ Томска используют для проверки рефератов, курсовых и ВКР. Здесь организована научная библиотека (НБ), которая служит хранилищем всех выпускных работ. Перед защитой студенты и аспиранты должны:

Проверить текст самостоятельно через открытые системы «Антиплагиат.ру» или Exactus Like. Скачать отчет по проверке в формате pdf. Загрузить работу и отчет в электронную библиотеку ТГУ.

Некоторые университеты все-таки дают студентам доступ к «Антиплагиат.ВУЗ» через научные библиотеки. Где-то это бесплатно, но в основном за деньги. Несмотря на то что НБ ТГУ и компания «Антиплагиат» тесно сотрудничают, здесь такая услуга не предусмотрена. Зато для посетителей научной библиотеки ТГУ «Антиплагиат» проводит семинары, где рассказывает, как важно «творить своим умом».

Как пройти проверку антиплагиат онлайн в ТГУ

Когда университет не позволяет проверять работы через «Антиплагиат.ВУЗ», которым пользуется сам, а предлагает прибегнуть к помощи открытых систем, у студентов остается один путь — Antiplagius.ru.

Мы создали сервис, через который можно посмотреть на свою работу глазами преподавателя. Он работает онлайн — круглосуточно без перерывов и выходных. Antiplagius.ru позволяет получить полноценный отчет из «Антиплагиат.ВУЗ» всего за 150 рублей. Там не только указан процент оригинальности текста, но и отмечены фрагменты, содержащие заимствования. Кроме того, доступна проверка и по другим системам: eTXT, Text.ru, «Руконтекст» и открытый «Антиплагиат.ру».

Вы узнаете о проблемах с уникальностью до сдачи работы на проверку и сможете изменить проблемные фрагменты. Если же заниматься ручным редактированием нет времени или желания, то мы возьмем это на себя. Antiplagius.ru предоставляет помощь с прохождением проверки на антиплагиат ТГУ:

Повышение уникальности с помощью кодирования — наша авторская разработка. В исходный код файл вносятся изменения, а его содержание остается прежним. После этого антиплагиат ТГУ воспринимает документ как оригинальный. Можно добиться любого показателя уникальности, который вам нужен. Ручной рерайт. Наш профессиональный автор возьмет ваш текст и отредактирует его до требуемого уровня оригинальности. Бонусом идет проверка орфографии и гарантия соблюдения научного стиля изложения. Коверкать теоремы, законы, цитаты и формулировки мы не будем. Написание готовой работы под ключ. Вам останется только прочитать, сдать на проверку и подготовиться к защите. Все остальное, включая прохождение «Антиплагиат ВУЗ ТГУ», наша забота.

Нашими услугами воспользовались более 1 500 000. студентов. С удовольствием поможем и вам пройти антиплагиат онлайн в ТГУ.