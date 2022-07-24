Экспресс методы борьбы с антиплагиатом

Пожалуй, каждый слышал рассказы старшего поколения, что раньше образование было более качественным: к студентам предъявляли высокие требований, преподаватели были ответственнее, Интернета не было, а библиотека была лучшим другом и помощником желающего получить высшее образование. У современных студентов сейчас складывается ощущение, что их пытаются вернуть в то время. А как иначе можно назвать введение обязательной проверки курсовых и дипломных работ на уникальность?

Если кто-то не в курсе, то кратко объясним. Раньше можно было найти подходящую работу в Интернете, немного подправить ее с учетом требований преподавателя, изменить титульный лист, оформить по методичке и сдать. Сейчас такое невозможно. Каждая работа студента перед защитой проверяется на антиплагиате. Если в работе замечены значительные совпадения с материалами, написанными ранее и размещенными в Интернете, то работа признается неуникальной, и студент не допускается к защите.

Теоретически эта инициатива Министерства Образования выглядит правильной. Теперь каждый студент будет доказывать свои знания и не сможет получить диплом о высшем образовании, воспользовавшись работой других. Но здесь не все так однозначно. Давайте разберемся, что думают студенты, и какие аргументы они приводят.

Студенты об антиплагиате

Показатель оригинальности (уникальности), необходимый для получения допуска к защите, меняется каждый год, но еще никогда он не был ниже отметки 80 процентов. Что значит? Что дипломная или курсовая работа минимум на 80 процентов должна состоять из собственных мыслей студента, его авторских таблиц, схем, графиков и т.д.

Студенты-гуманитарии, конечно, нововведением недовольны, но им значительно проще: работы по гуманитарным дисциплинам содержат преимущественно текстовую информацию, и студентам, у которых все в порядке с русским языком, не составляет проблем перефразировать материал.

Но как быть студентам технических специальностей? Ведь любая курсовая или дипломная работа по технической дисциплине минимум наполовину состоит из следующего:

формулы;

законы;

таблицы.

Все перечисленное является аксиомами (тем, что уже доказано и спорам не подлежит). Как можно перефразировать формулу или закон ученого? Никак! А антиплагиату этого не объяснить: он все подчеркивает и снижает процент уникальности. Преподаватели, видя результат проверки, отправляют студента дорабатывать, потому что приказ Министерства – это приказ Министерства. Но студент не может изменить свои расчеты, потому что тогда все будет неправильно. Патовая ситуация получается, не правда ли?

Нововведение нуждается в серьезных доработках, но это дело будущего, а сейчас студентам нужно как-то решать проблему уникальности, чтобы не быть отчисленными из-за несданных работ.

Поэтому они стремятся найти антиплагиат экспресс, который в считанные минуты сделает любой текст уникальным.

Чтобы сократить время поиска и уберечь от мошеннических сайтов, мы расскажем подробнее о нашем сервисе, призванном помочь студентам.

Сервис Antiplagius

Краткий обзор стоит начать с того, что любую научную работу Antiplagius может проверить в «Антиплагиат.ВУЗ» (закрытой для студентов системе). Для студента это означает, что результат проверки уникальности в ВУЗе не станет сюрпризом, ведь работа будет заранее проверена и изменена в соответствии с его требованиями.

Но Антиплагиат.ВУЗ – не единственная система проверки, с которой справится Antiplagius. Вы можете выбрать и другие:

Antiplagiat.ru;

ETXT;

Advego;

DC Finder.

Весь процесс экспресс повышения уникальности выполняется машиной на уровне программного кода документа. Сам текст работы остается неизменным, но при проверке уникальность становится высокой. Это очень важно, когда найденная в Интернете работа подходит идеально, а править ее – только портить.

Чтобы повысить уникальность дипломной или курсовой работы, сервису Antiplagius понадобится не более 5 минут. Цена за услугу очень скромна: всего 10 рублей за одну страницу. Вы сами выбираете систему проверки и указываете необходимый процент уникальности.

Если вы опасаетесь, что преподаватель может воспользоваться каким-то другим, сторонним антиплагиатом, то текст можно изменить вручную. Команда рерайтеров справится с задачей за 3 дня, полностью переписав работу, но сохранив ее смысл, структуру и выполнив все требования методички.

Профессиональный рерайт обойдется в 249 рублей за одну страницу текста, но зато работа пройдет проверку на уникальность в абсолютно любом антиплагиате.

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