Антиплагиат ВГАФК: как пройти проверку на плагиат

Сегодня практически каждый студент знаком с сервисом Антиплагиат.ру, который внедрен в систему обучения с целью проверки качества готовых работ и определения заимствований. К программе подключены крупнейшие федеральные, региональные ВУЗы России и Волгоградская государственная академия физической культуры не стала исключением. Для многих студентов Антиплагиат ВГАФК становится настоящей проблемой. Если работа не наберет требуемого процента уникальности, преподаватель вынужден будет вернуть ее на доработку.

Как работает Антиплагиат ВГАФК?

Антиплагиат ВГАФК — это закрытая система, которая проводит анализ готовой студенческой работы, сравнивая ее с базами научных статей, рефератов, дипломов, курсовых и другими библиотеками. После загрузки документа и проверки его уникальности формируется отчет, где указывается не только процент оригинальности, но и источники заимствований. Согласно требованиям ВУЗа, к защите допускаются только те проекты, которые набрали более 80% уникальности. Бывают ситуации, когда программа показывает низкий процент, но если студенту удастся доказать, что он писал работу сам, преподаватель также пропустит ее дальше.

У студентов нет доступа к Антиплагиат ВГАФК, они могут пользоваться только бесплатной версией. Разница между этими программами колоссальная. Самые значимые отличия заключаются в наборе доступных модулей поиска. Именно они влияют на результат проверки. В бесплатной версии уникальность проверяется только по «Модулю Интернет», тогда как в Антиплагиат.ВУЗ содержится много модулей, которые позволяют провести более глубокий анализ.

Проверка текста на плагиат в закрытой системе Антиплагиат.ВУЗ

Внедренный в образовательный процесс Волгоградской государственной академии физической культуры антиплагиат является закрытой системой, поэтому доступ к нему есть только у преподавателей. Студент не может заранее загрузить в нее работу и узнать, оригинальная она или нет. За каждую проверку академия платит деньги разработчикам, а если доступ будет у каждого студента, расходы ВУЗа увеличатся в несколько раз. В качестве альтернативы можно воспользоваться Antiplagius. Он использует тот же набор инструментом, который в течение нескольких минут позволяет получить аналогичный преподавательский отчет с указанием неоригинальных фрагментов и источников, откуда они заимствованы.

Как повысить уникальность текста?

Чтобы сэкономить время и силы на правки, вы можете заказать повышение оригинальности в Antiplagius. Мы используем новую эффективную технологию кодирования, которая меняет исходный код, сохраняя смысл. Благодаря Antiplagius вы будете уверены, что ваша курсовая или диплом будут точно допущены к защите.