Обходим антиплагиат Руконтекст: основные секреты

Проверка готовой студенческой работы на оригинальность может стать настоящей головной болью. Студенты могут часами сидеть над правками, чтобы хоть немного поднять уникальность и обойти сервисы проверки. Установленный порог в 60-70% — это еще реальный показатель, но что делать, когда преподаватель ставит практически невыполнимые условия и требует от работы 90% оригинальности? В статье разбираемся, какие способы помогут обойти антиплагиат.

Какие способы работают в борьбе за уникальность?

Мы собрали несколько рабочих рекомендаций, которые помогут избежать высокого процента заимствований.

Рекомендация 1: глубокая переработка текста

Рерайт текста подразумевает выражение одной и той же мысли другими словами. Это наиболее эффективный и легальный способ обойти антиплагиат. Работа кропотливая, с изменением структуры, синтезом новых идей, но дает возможность добиться 90-95% оригинальности. Таким способом из скачанной курсовой или дипломной можно сделать авторскую работу. Задача нового текста — передать точно такую же мысль, что и исходный вариант. Готовую работу нужно обязательно проверить на четкое и понятное донесение основной мысли, логичную и связную подачу материала, без отклонения от главной темы.

Рекомендация 2: легкий рерайт с добавлением синонимичных слов

Полная вдумчивая переработка текста здесь не практикуется, в основном задействуются синонимы. Если в глубоком рерайте включаются и преобладают собственные идеи и мысли, то в поверхностном чаще всего встречаются вводные элементы с оборотами, перестановка местами фраз и слов, корректировка структуры текста. Способ не такой уж и простой, и в большинстве случаев банальной перестановкой фрагментов здесь не обойтись — умные алгоритмы сервисов проверок, таких как Text.ru и Content Watch, сразу обнаружат некачественно переписанные куски. Такой способ подходит для документов, когда нужно уникализировать их с 40% до 70-80%.

Рекомендация 3: использование переносов

В ворде можно воспользоваться специальной разметкой и расставить автоматические переносы. С точки зрения преподавателя такая работа будет корректной, а антиплагиат воспримет слова в документе как уникальные, поскольку они будут обрезанными. Способ работает только в отношении документов, когда нужно повысить оригинальность не более, чем на 10%.

Рекомендация 4: перевод текста с иностранных источников

Переработка иностранных источников через автоматизированные системы перевода очень даже хорошо откликается у антиплагиата. Суть заключается в поиске необходимого материала на другом языке и его переводе на русский. Готовый перевод подлежит обязательной корректировке для исключения некорректных и машинных фраз.

Рекомендация 5: использование информации, которой нет в выдаче Яндекса и Гугла

Студенты чаще всего ищут информацию именно в Яндексе и Гугле. Можно пойти от обратного и воспользоваться трудами, которые не попали под индексирование поисковиков. Если проверяющий раньше уже видел такую работу, он укажет, что авторство принадлежит другому человеку. Но если делать вдумчивый рерайт, разбавлять его своими мыслями, результат будет хорошим. Для подбора непроиндексированных материалов обратитесь к переводам иностранных статей, диссертациям из закрытых каталогов, библиотечным материалам.

Рекомендация 6: кодировка

Каждый документ для антиплагиата — это набор символов. Если их заменить, само содержание не меняется, но сервис будет воспринимать текст как уникальный. Сделать это можно, воспользовавшись кодировкой в Antiplagius.

Рекомендация 7: «вода»

Слова-паразиты есть в каждом тексте, но не во всех случаях они портят качество. Понимая принцип работы шинглов, можно разбавить неуникальные части словами и выражениями, не несущими большой смысловой нагрузки. Содержание, смысл и подачу материала такие слова не сильно изменят, но сократить процент плагиата получится.

Наш совет — не тратьте время зря на старые способы по замене русских букв латиницей. Современные алгоритмы быстро распознают подобную хитрость, так просто обмануть их уже не получится. Не сработает и простое добавление в предложения эпитетов, а в технических работах это вообще выглядит неуместно.

Вузы и «плагиат»

До 2006 года вузовская система не включала проверку на оригинальность. Именно поэтому студенты бездумно брали информацию из интернета, оформляли и сдавали. Сейчас подготовить дипломную или курсовую стало намного сложнее — проверка через Руконтекст стала обязательной. Студенты не очень рады таким требованиям, особенно когда преподаватель требует от работы почти 100% уникальности. Поэтому они ищут варианты, чтобы обойти антиплагиат, сохранив содержание и смысл. Чтобы понять, каким именно способом получится обхитрить плагиат, разберемся в этимологии этого слова. Оно означает присвоение чужой работы или мыслей без согласия автора. Формат подачи может заключаться в дословном копировании или сохранении основной структуры с небольшим изменением словесного содержания.

Использование бесплатных утилит

Text.ru, Антиплагиат.ру, Content Watch, Advego используют современные алгоритмы проверки, обойти их достаточно сложно. Программы выдают полный отчет об источниках, где обнаружено максимальное совпадение и процент совпадений по каждому из них. Как именно работает алгоритм, можно только догадаться, но, несмотря на отсутствие данных, повысить уникальность можно своими силами.

Схема работы антиплагиата

Если разобраться с общей схемой работы антиплагиата, то определить способ обхода не составит сложности. Каждый фрагмент текста воспринимается программой как отдельные предложения. Они же разбиваются на словосочетания и слова.

Система находит одинаковые предложения, сравнивая фрагменты с другими источниками, делает семантический анализ и синтаксис. В случае обнаружения совпадений выводится сообщение о наличии плагиата.

Неработающие способы

Если раньше эти способы давали хороший результат, то сейчас они не работают, поэтому для тех, кто еще задумывается попробовать их, рекомендуем просто не тратить время:

замена кириллицы на латиницу;

перестановка слов в рамках одного предложения;

замена знаков препинания;

разбивка одного длинного предложения на два коротких;

объединение нескольких простых предложений в сложносоставное;

синонимичная замена слов;

добавление скрытых симвоов;

перенос абзацев.

Совершенствование алгоритмов проверки происходит безостановочно, поэтому примитивные способы обхода антиплагиата не подойдут. Даже если студент написал работу сам, устойчивые словосочетания не всегда дают нужную оригинальность. Вузы ставят порог в 70-80%, и студенту приходится соответствовать этому требованию.

Какие еще есть секреты обхода антиплагиата?

Форматирование в вордовском документе с добавлением кусков текста белого шрифта — антиплагиат не обнаружит такие изменения.

Уникальная или авторская тема для курсовой, диплома, доклада точно не обнаружит много копий и выдаст нужную оригинальность.

Разбавление работ информацией из последних публикаций и научных изданий, статей из журналов, онлайн-роликов — вероятность, что данную информацию уже успели оцифровать — минимальная.

Для обладателей большого словарного запаса переписать часть работы с сохранением литературности и читабельности не составит сложности.

Использование фразеологизмов и синонимичных слов.

Набор программных способов

Использование макросов или областей с невидимым текстом.

Скриншоты с фрагментами текста — данный способ отлично работает с таблицами и формулами, которыми изобилуют технические работы.

Онлайн-сервис по замене высокочастотных слов на синонимичные фразы (для технических и медицинских работ такой способ неактуален, поскольку заменять узкопрофильные слова достаточно сложно).

Обман Руконтекста: рисковать или нет?

Плагиат является серьезным академическим нарушением. Но прежде чем повышать оригинальность нелегальными способами, стоит оценить все «за» и «против». Получая уникальную работу в рамках одного общедоступного сервиса проверки, никто не даст 100% уверенности, что вузовские методы не покажут обратное. Опытный преподавать сразу заподозрит неладное. Большинство тематик курсовых и дипломных не меняются годами и сдавались студентами сотни раз, так что руководитель проекта сможет легко распознать скопированную работу. Если вам удастся доказать, что работа написана самостоятельно, но добиться заданной уникальности не получилось, она будет засчитана преподавателем.

Обойти академический сервис проверки Руконтекст можно разными способами, в том числе и легальными. Студенты могут пользоваться бесплатной версией Антиплагиат.ру, оценка которого может отличаться от реальных показателей, которые видит в итоге преподаватель. Чтобы получить доступ к оценке работы закрытыми системами, загрузите ее в Antiplagius. После анализа файла вы будете точно знать, есть ли смысл отдавать работу на проверку или нужно провести доработку.