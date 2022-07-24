



Взаимопомощь среди студентов разных вузов — частая практика, которая помогает многим получить высшее образование с меньшими усилиями. Раньше можно было отправить другу свой реферат или курсовую с высоким процентом уникальности и у него не возникло бы никаких проблем при сдаче. Однако сейчас у большинства университетов есть доступ к большой базе академических и научных работ. Она постоянно пополняется и помогает бороться с плагиатом, снижая шансы учащихся использовать чужие тексты.

Наиболее неприятная проверка на антиплагиат, которую сложнее всего обойти — это кольцо вузов.

Что такое кольцо вузов в антиплагиате?

Чтобы разобраться в этом термине, нужно понимать, как устроена система проверки. Большинство учебных заведений используют программу Антиплагиат.ВУЗ. По логике это тот же сервис Антиплагиат.ру, но с большим набором функций для преподавателей. Одно из дополнений, которое доступно только в закрытой системе — это кольцо вузов.

Модуль дает доступ к архиву всех студенческих работ, которые постоянно загружаются в систему. После того, как преподаватель принял вашу курсовую, он добавляет ее в эту базу. Если человек в другом вузе попробует использовать ее как реферат, то система покажет 0% уникальности, даже если Антиплагиат.ру оценит ее намного выше.

Главная проблема — в том, что без доступа в вузовскую систему вы не сможете узнать свой реальный процент уникальности, а значит, и обойти его сложно.

Как работает кольцо вузов в антиплагиате?

С технической точки зрения, модуль работает просто:

Студент отправляет работу преподавателю.

Он загружает ее в Антиплагиат.ВУЗ для проверки.

Система ищет совпадения по открытым источникам и внутренней базе.

Если уникальность низкая, вас не допустят до защиты и отправят текст обратно на доработку.

Если оригинальность высокая, он может нажатием одной кнопки добавить ее в кольцо вузов — и она становится доступной остальным пользователям архива.

Не все преподаватели лояльны к тем, кто пытался сдать уже опубликованную работу. Чем больше плагиата, тем больше претензий будет к вам. Негативное отношение останется и после корректировок, что может сказаться на итоговой оценке. По этой причине лучше проверять всё заранее, перед отправкой научному руководителю.

Как обойти кольцо вузов в антиплагиате?

Принципы обработки текстов не меняются от подключения дополнительных модулей. Главная сложность — получить реальную оценку системы на первом этапе.

В интернете можно найти десятки методик, которые якобы помогают обойти антиплагиат, но далеко не все они работают. Помимо популярного метода шинглов, для проверки используется автоматизированный лексический анализ и технический прогон документов. Эти функции выявляют многие недобросовестные способы повышения уникальности, среди которых:

Автоматическая синонимизация. Да, при глубоком рерайте тоже используется метод подбора синонимов, но, когда вы делаете это вручную, перефразируя предложения, текст получается естественным и для алгоритмов он меньше похож на оригинал. А использование сервисов легко выявляется даже простыми программами.

Перестановки. Если метод шинглов таким способом можно было обойти, хотя бы частично, то лексический анализ — нет, поэтому и смысла использовать их нет.

Замена кириллицы на аналогичные латинские буквы — старый способ, которым раньше часто сбивали антиплагиат. Однако сейчас программа помечает такие файлы как подозрительные и даже простые онлайн-сервисы выявят эту подмену. Точно так же не работает и вставка скрытых символов в документ.

Вода. Вводные конструкции, фразы без смысла, междометия — все это современные методы проверки уникальности не учитывают, поэтому добавление воды тоже не помогает.

Чтобы обойти кольцо вузов, нужно хорошо проработать текст. Вы можете использовать один из двух способов:

Кодировка

Хитрый метод, который поможет быстро поднять уникальность без усилий со стороны студента. Делается это технически без изменения содержания. У каждого файла есть свой код — Word использует несколько систем кодировки. Для программы антиплагиата текст — это не слова, а набор символов. Когда преподаватель загружает работу в систему, она не читает его, как человек, а видит код и работает именно с ним. При его изменениях она получает другой набор знаков, поэтому не находит совпадения и выставляет хорошую оценку.

Главное преимущество способа — быстрый результат. За 5 минут вы получите полностью переработанный документ, который обходит модуль кольцо вузов. Минус в том, что самому сделать это не получится. Для перекодирования нужно обладать навыками программирования и разбираться именно в этом направлении. На подбор алгоритмов может уйти ни один месяц, поэтому сделать это можно на заказ. При этом важно осторожно выбирать сервис, потому что в этой нише много мошенников. Например, Antiplagius подтверждает свои гарантии возвратом денег, если диплом не пройдет проверку. Однако на практике такого не случается, потому что сервис проверяет результат работы в системе Антиплагиат.ВУЗ.

Глубокий рерайт

Еще один способ обойти кольцо вузов — переписать текст. Для рерайта можно использовать несколько способов одновременно, потому что алгоритмы проверки очень строгие и распознают поверхностные исправления. Как это сделать правильно?

Поменяйте структуру. Если система подсветила большой отрывок, стоит поменять логику изложения. Было прямое доказательство тезиса? Используйте от противного. Начали с теорией и подкрепили ее фактами? Сделайте наоборот — переходите от примеров к терминам и т.д. Поменяйте формулировки в названиях параграфов, подзаголовках и списках — обычно это помогает быстро сбить с толку антиплагиат. Переписывайте не по предложениям, а по абзацам. Прочитайте отрывок, закройте его и напишите своими словами по принципу школьного изложения — что запомнили. Некоторые части можно сократить, а другие, наоборот, дополнить новыми фактами. Используйте синонимы, но с осторожностью — они должны выглядеть естественно. Одной замены слов недостаточно, однако в совокупности с другими методами это помогает в повышении оценки.

Переписывание занимает много времени — главный недостаток этого способа. Обычно студентам нужны быстрые результаты, поскольку параллельно необходимо готовиться к экзаменам и защите. Если сроки горят, вы можете заказать профессиональный рерайтинг в Antiplagius. Специалисты выполнят работу за вас в течение 1-3 дней, поскольку они на практике знают, как работает кольцо вузов.

Как проверить работу с кольцом вузов в антиплагиате?

Главная сложность при проверке с модулем — закрытость преподавательского антиплагиата. Большинство открытых сервисов, например, eTXT, Текст.ру или Contant Watch сравнивают тексты с контентом, который можно найти в поиске. У них нет доступа к базе, а значит, их результат может сильно отличаться от оценки, которую увидит ваш научный руководитель. Поэтому нужно найти платформу, где можно прогнать текст через закрытые архивы. Одна из них — Antiplagius.

Чтобы проверить диплом или курсовую через кольцо вузов:

Загрузите работу в Antiplagius. Поставьте галочку напротив Антиплагиат.ВУЗ. В ответ вам придет преподавательский отчет с оценкой уникальности и отметками, где система увидела повторы.

После этого вы можете переписать части с плагиатом своими словами и перепроверить текст. Если нет времени, закажите услугу уникализации с помощью кодировки или рерайта. Первый вариант не предполагает работу с содержанием, поэтому выполняется быстро — в течение 5 минут. Во втором случае текст для обхода кольца вузов перепишет специалист.