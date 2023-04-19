Антиплагиат в вузах: как проходит проверка

В большинстве высших учебных заведений проверка студенческих работ на антиплагиате — обязательный этап. Обычно это касается курсовых, дипломов, диссертаций, однако иногда правило распространяется даже на лабораторные, эссе или простые доклады. Чтобы не испортить оценки и отношения с преподавателями, нужно сдавать оригинальные работы. В этой статье расскажем, как в вузах проверяют письменные работы и почему результаты вашей проверки могут не совпадать с университетской.

Проверка в вузах: главные проблемы

Обычно антиплагиат представляет собой фильтр или первый этап оценки текста: если он не проходит проверку, преподаватель даже не будет его читать. Это нужно, чтобы студенты не копировали чужие работы, развивали свои письменные навыки, погружались в тему. Качество образования, этика, академическая честность — это хорошие цели, однако повсеместное внедрение проверок часто приводит к обратному эффекту.

В чем проблемы проверок на антиплагиате?

Неточные оценки: при повторной проверке одного и того же текста результат может отличаться. Подсвечиваются общие фразы: люди используют одинаковые формулировки не потому, что копируют, а потому, что языковые средства ограничены. Популярность тем: чем выше актуальность темы, тем чаще по ней пишут тексты и тем меньше шансов написать мысль оригинальной формулировкой. Устойчивые термины, определения: некоторые фразы нельзя сказать другими словами без потери точности или искажения смысла.

Обязательные проверки на антиплагиате в вузах превратились в бизнес. Бесплатные сервисы, например, Text.ru, eTXT, Advego проверяют только по интернет-источникам, а вузовская проверка — по закрытым базам. В итоге результаты отличаются. Та же проблема и у открытой версии Антиплагиат.ру: за проверку с частичным доступом к закрытым базам нужно платить.

Как проходит преподавательская проверка

Мелкие эссе или доклады могут проверить с помощью перечисленных выше бесплатных сервисов. Если преподаватель говорит о требованиях к уникальности, уточните, в какой программе он будет проверять текст.

Курсовые, дипломы, диссертации обычно проверяют в закрытой системе Антиплагиат.ВУЗ или Руконтекст. Отличия этих программ:

Помимо интернет-публикаций для поиска заимствований используется закрытая база с миллионами научных статей, студенческих работ, печатных изданий.

При правильном оформлении цитат, программа отделяет плагиат от цитирования в оценке.

Алгоритмы распознают большинство хитрых методов обхода, показывая преподавателю уведомление о попытке обмана.

Дополнительные инструменты позволяют вычислить даже поверхностный рерайт.

Несмотря на улучшенные алгоритмы, программы ошибаются, однако у студента нет возможности оспорить результаты. Многое зависит от личности преподавателя — некоторые сводят с ума учащихся, заставляя их многократно переделывать работы, другие, наоборот, понимают несовершенства алгоритмов.

Можно ли получить доступ к преподавательскому отчету

Антиплагиат.ВУЗ — закрытая система, доступ к которой есть только у образовательных учреждений. Увидеть отчет глазами преподавателя можно с помощью сервиса Antiplagius. У нашей системы есть лицензия: при заказе проверки вы узнаете точную оценку и увидите все фрагменты с заимствованиями. Это поможет скорректировать текст, чтобы не портить оценки в зачетке.