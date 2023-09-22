Антиплагиат против нейросетей: как «Антиплагиат.ВУЗ» распознает сгенерированный текст

Во время обучения в университете студенты сталкиваются с написанием огромного количества курсовых и дипломных работ. Все они проверяются на уникальность через систему «Антиплагиат.ВУЗ». Для каждой ВКР предъявляются определенные требования, которые нужно соблюдать, чтобы получить доступ к защите. Многие студенты пользуются для написания работ помощью нейросетей, чтобы облегчить себе задачи. Как ведет себя Антиплагиат по отношению к курсовым и дипломам, написанным с помощью искусственного интеллекта — разбираемся в статье.

Как работает «Антиплагиат.ВУЗ»

Большинство университетов в России использует в учебном процессе систему Антиплагиат. Она позволяет преподавателям проверять работы студентов и определять в них заимствования. Допустимую уникальность курсовых, рефератов, докладов и дипломов каждая кафедра определяет самостоятельно. В большинстве случаев для выпускных работ устанавливают такие значения: ВКР бакалавра — 40%, ВКР специалиста и магистра — 50%, ВКР аспиранта — 60%. Для диссертаций требования выше — оригинальность должна быть не менее 80-85%.

При этом результаты проверки являются предварительными и обязательно нужна экспертная оценка преподавателя. Окончательное решение о том, является совпадение копированием из чьей-то работы или необходимой цитатой для полноты работы, принимает решение проверяющий.

Из последних нововведений, которые появились в «Антиплагиат.ВУЗ» — это модуль «Детектор искусственных текстов». После проверки он выводит оповещение, что в документе обнаружен сгенерированный текст. В файле он выделяется красным.

Какие ошибки может генерировать ChatGPT

Искусственный интеллект очень часто выдумывает факты, дает ссылки на источники, отсутствующие в библиотеке, или повторяет одну и ту же мысль несколько раз. Это происходит потому, что нейросети не углубляются в суть работы и не понимают того, что генерируют. Они автоматически пишут работу по предоставленному алгоритму.

Но даже при выявлении подозрительного текста, нельзя на 100% утверждать, что студент писал работу с помощью нейросетей. Возможно, это его личный стиль изложения. Чтобы узнать, насколько студент знаком со своей ВКР, достаточно побеседовать с ним и задать несколько вопросов по теме.

Разработчики Антиплагиата рекомендуют ВУЗам принять использование студентами искусственного интеллекта как новую реальность. Нейросети уже начали закрепляться в учебном процессе, поэтому запрещать их не имеет никакого смысла. Вместо запрета стоит проработать новые требования к ВКР и внедрить такие алгоритмы проверки, с помощью которых получится увидеть вклад студентов. Но также не стоит переоценивать риски, связанные с чрезмерным использованием искусственного интеллекта.

Алгоритмы проверки

Есть два алгоритма, по которым оценивается работа:

Студент отправляет на проверку ВКР, после чего она загружается в систему Антиплагиат. Полученный преподавательский отчет тщательно анализируется на уникальность, а также личное участие студента при написании. Далее принимается решение о возврате ВКР на доработку или допуске к защите. Количество проверок, выполненных таким способом, не фиксируется и не грузится в электронную библиотечную систему.

Преподаватель создает задания, рассылает приглашения, получает ВКР от студентов, загружает их в систему, смотрит отчет, грузит ВКР и ЭБСО. После проверки студент смотрит результаты: уникальность, оценку и комментарии (если они есть). Автоматически указывается количество выполненных проверок.

Российские ВУЗы поддерживают желание студентов развиваться и пользоваться информационными технологиями. Многие учебные заведения даже задают тренды развития ИИ. Но машинные технологии должны в первую очередь выступать помощником и дополнительным инструментом в работе над курсовыми и дипломами, а не быть автором. Ведь именно ВКР отражают знания и навыки, которые студенты получили во время обучения в институте.

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