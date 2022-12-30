Как правильно писать диалоги в текстах?

Сухая подача информации в форме монолога автора — это не обязательное условие хорошего текста. Иногда для правильной передачи мыслей лучше использовать прямую речь или цитирование разговоров людей. Это привычная форма общения оживляет статьи, упрощая их восприятие.

Хотя чаще всего диалоги используются в художественных произведениях, они могут стать хорошим инструментом и для рекламных, и информационных материалов. Как органично вставлять их и оформлять в рамках текстов — расскажем в этой статье.

Основные термины

Чтобы не запутаться в этом материале, сначала проговорим основные термины, которые иногда путают даже опытные авторы.

Прямая речь — это точное воспроизведение фразы, с сохранением порядка слов.

Косвенная речь — это пересказ чужого выражения своими словами или с частичным цитированием в формате придаточных предложений.

Цитирование — высказывание другого автора, которое приводится в тексте со ссылкой на источник в виде прямой или косвенной речи.

Диалог — передача разговора людей в формате прямой речи, который состоит из отдельных реплик, связанных между собой. В нем могут участвовать от двух действующих лиц.

Главное отличие диалога от цитирования — в том, что он создает ощущение реальности, однако не всегда воспроизводит ее в точности. Живое общение содержит много лишних междометий, отступлений, отрывочных фраз, а невербальные коммуникации могут кардинально поменять смыслы. По этой причине диалоги в текстах часто корректируют, убирая из них «словесный мусор».

Задача диалога — передать не только смысл и конкретные факты, но и эмоции, поэтому их чаще используют в художественных публикациях. По репликам читатель формирует свое представление об участниках диалога, может определить их позиции и понять взаимоотношения. У каждой фразы должна быть своя функция.

В каких материалах используются диалоги?

Тексты заказывают для разных целей. Маркетинг, развлекательный контент, сценарии — в каждой сфере можно использовать диалоги. В зависимости от ниши у этого языкового инструмента — свои задачи:

В информационных материалах — повысить вовлечение. Когда нужно остановить внимание читателя на важном тезисе, используются разные инструменты — изображения, списки, выделенные в отдельные блоки цитаты. Диалоги — это ещё один хороший способ добиться правильного эффекта.

При написании контента в формате «история из жизни» — для формирования доверия. Элементы живого общения сделают отзыв, обзор товара или другую публикацию более убедительной для аудитории, поскольку люди и в жизни часто ссылаются на разговоры с друзьями.

В маркетинговых статьях — рассказать о плюсах продукта, стимулировать покупки. Вымышленные диалоги изначально появились в сценариях к видеорекламе, однако сейчас этот способ подачи информации можно встретить и в продающих публикациях. Это может быть разговор двух людей о проблеме и возможностях ее решения, рассказ эксперта о дискуссии с клиентом и т.д.

Самый «диалоговый» жанр — это интервью, где весь текст построен на общении автора и его гостя. Задача здесь — познакомить читателей с персонажем. В этом формате при подготовке главное — правильно составить вопросы, а при редактировании можно поменять их порядок.

Это не исчерпывающий список задач и стилей — вы можете творчески использовать этот инструмент в разных жанрах.

Правила оформления

Есть несколько способов, которые можно использовать для вставок диалогов в материал. Их выбор зависит от количества реплик и формата статьи.

Способ №1: по строкам

Правила:

каждая новая реплика переносится на следующую строку;

в начале ставится тире;

кавычки не используются;

если один участник перебивает другого, то разрыв фразы оформляется с помощью многоточия в конце первого фрагмента и в начале второго;

реплика может быть короткой: допускается использование знаков препинания, которые выступают как невербальные коммуникации, например, вопросительный знак показывает недоумение человека;

если нужно указать, кто говорит, или добавить комментарии, используются правила оформления прямой речи.

Пример:

— Не знаешь, какая погода на улице? — спросила мама.

— Нет, — ответил я

— Посмотри, пожалуйста, прогноз.

— Нужно одеваться теплее…

— Сколько градусов? — нетерпеливо перебила она.

— …потому что начались заморозки.

—?!

— Минус пять.

Способ №2: в одну строчку

Этот формат не подходит для приведённого выше примера, потому что читать его будет неудобно. Все реплики здесь пишутся без переносов: их разделяют кавычки и тире. Правила также похожи на оформление прямой речи — вопросительные и восклицательные знаки помещаются внутрь реплики, до закрытия кавычек, а точка выносится за их пределы. Здесь также допускаются авторские комментарии, но в таком случае не нужно ставить тире перед следующей репликой.

Пример №1:

«Сколько времени у меня есть на это задание?» — «Не больше пятнадцати минут. Справишься?» — «Постараюсь».

Пример №2:

«Отвези меня, пожалуйста, в магазин», — попросила она. «Хорошо. Сейчас?» — сухо спросил он.

Совет: избегайте этого типа оформления, если в диалоге больше трех реплик, поскольку обилие знаков препинания мешает восприятию и создает путаницу в абзаце.

Способ №3: интервью

Обычно вся статья здесь состоит из вопросов и ответов. Кавычки не требуются, реплики интервьюера и участника отделяются. При оформлении вопросов часто используется жирный шрифт, увеличенный в размере на пару пунктов. Даже при публикации в интернете вы можете использовать типографические практики:

вставлять эмоции посреди текста, заключив их в скобки и выделив курсивом;

интересные цитаты выносить в отдельные блоки;

в первом абзаце рассказать о герое и о том, как и где проводилось интервью.

ТОП-8 ошибок при добавлении диалогов в текст

Самое сложное при передаче разговора — сохранить его естественность. Когда появился тренд на рекламные диалоги в виде скриншотов из мессенджеров, пользователи смеялись над их формулировками, поскольку в жизни общение происходит иначе. Конечно, и результаты таких постов были низкими.

Это не единственная ошибка, которую допускают авторы. Каких моментов нужно избегать, чтобы не испортить свой материал?

Длинные сложные реплики

В жизни люди редко используют деепричастия, сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными частями, громоздкими конструкциями. Упрощайте фразы, чтобы они выглядели натурально и легко воспринимались читателями.

Затянутые разговоры

Если в диалоге слишком много реплик, сложнее уследить, кто, о чем говорит. Следить за развитием становится скучно, поэтому вставка теряет смысл. Длинные разговоры уместны в пьесах, но не в публицистике и информационных статьях.

Чрезмерное количество

При использовании любой писательской техники важен баланс. Когда диалогов слишком много, они перестают выполнять свои задачи.

Нехватка смыслов

Хотя в жизни в разговорах часто используются общие фразы и бесполезные конструкции, в текстовом формате их лучше сокращать. Такие корректировки уместны, даже если вы пытаетесь передать содержание близко к оригиналу. Краткость и емкость — два принципа, на которые вы можете опираться.

Клише, устаревшие фразы

Люди не разговаривают фразеологизмами и другими типами устойчивых выражений. Речь — живая, а такие языковые конструкции портят ваш текст.

Избыточные комментарии

Авторские пометки к репликам нужно писать, только когда у них есть явная задача, например, раскрыть эмоцию. Добавлять «сказал», «подметил», «указал», «подчеркнул» и другие глаголы коммуникаций в диалоге можно, но не после каждого высказывания.

Несоответствие формулировок возрасту говорящего

Дети не используют язык взрослых, а старики не разговаривают, как студенты. Фразы и подбор слов должен соответствовать персонажу, который их произносит.

Слова вперемешку с действиями

Если участники разговора сначала что-то произносят и поочередно совершают действия, лучше не вставлять это как авторские пометки в диалог. Их можно разделить, описав происходящее в предшествующем абзаце, и оставить в диалоге только реплики.

Главный совет, который позволяет избежать большинства ошибок — стремитесь к балансу. Слишком гладкие диалоги без разговорных фраз кажутся странными, но чрезмерное использование шуток и жаргонизмов может оттолкнуть читателей.

Резюме

Диалог — один из способов, который помогает улучшить статьи. Он позволяет управлять вниманием аудитории, усилить вовлечение, разнообразить подачу. У этого инструмента есть еще один бонус для авторов: его можно использовать для повышения уникальности текста. Вместо прямой цитаты, вы можете перевести ее в диалог, или, наоборот, передать разговор своими словами. А проверить оригинальность получившегося материала можно на платформе Antiplagius.