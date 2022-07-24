Антиплагиат ЮУРГУ: как пройти проверку на плагиат

Антиплагиат — это программа, которая находит заимствования в текстах студенческих работ. Вот вы сдаете реферат, преподаватель загружает его в систему и получает отчет. Например, в нем написано, что текст уникален на 50 %. По мнению «Антиплагиата ЮУРГУ», это значит, что одну половину материала учащийся написал сам, а другую — откуда-то списал.

Если работа имеет низкий процент уникальности, ее не примут. В ЮУРГУ проверку на антиплагиат проходят курсовые, рефераты, доклады и ВКР.

Как работает в ЮУРГУ антиплагиат

В университете используют продвинутую версию — «Антиплагиат ВУЗ ЮУРГУ». Она платная — за каждую проверку университет перечисляет деньги разработчикам системы. Поэтому свободный доступ туда есть у преподавателей, а на студентах экономят. Им предлагают использовать бесплатную версию — «Антиплагиат.ру», которая проверяет значительно хуже.

Бывало, что студент загружал документ в бесплатную систему и получал 95 % уникальности. Но при проверке в стенах ЮУРГУ «Антиплагиат ВУЗ» оценивал тот же текст гораздо ниже — всего 40 %. Вот такие чудеса.

Доступ к системе «Антиплагиат ЮУРГУ» для студентов

Для студентов и аспирантов ЮУРГУ работает личный кабинет с доступом к антиплагиату. Теоретически можно проверять работы там. Для этого нужно ввести логин и пароль, зайти в нужный раздел и загрузить файл. Размер документа не должен превышать 50 мегабайт. Если все пройдет удачно, система покажет процент уникальности и предложит скачать полный отчет.

Вот как все должно было работать, но что-то пошло не так. Студенты жалуются, что функция проверки уникальности в личном кабинете часто отключена. Преподаватели лишь пожимают плечами и предлагают подождать либо воспользоваться бесплатными сервисами. Некоторые сотрудники университета зарабатывают на этой проблеме — предлагают доступ к системе за вознаграждение.

Есть и другая сложность: в ЮУРГУ доступ к антиплагиату для студентов ограничен — не больше пяти проверок.

Как гарантированно пройти антиплагиат онлайн

Проверка на антиплагиат в ЮРГУ — то еще мучение. Кто-то проводит часы перед компьютером, пытаясь загрузить работу через личный кабинет. Другие ищут знакомых на кафедре, которые поделятся логином и паролем для входа в систему. А третьи (те, кто бережет свои нервы и время) используют Antiplagius.

Через наш сервис можно получить преподавательский отчет «Антиплагиат ВУЗ». В нем будет указан точный процент уникальности, выделены неоригинальные фрагменты и перечислены источники заимствования. Проверка займет несколько минут и обойдется всего в 150 рублей.

А если процент уникальности окажется низким, Antiplagius поможет его повысить. Есть 2 способа:

Кодирование. При кодировании меняется его внутренний код документа, а не его текст. В результате файл выглядит так же, но система считает его уникальным. Весь процесс полностью автоматизирован и занимает пару минут. Ручной рерайт. Наш автор анализирует преподавательский отчет и вручную исправляет все неоригинальные фрагменты. Это сложный и кропотливый труд, когда нужно добиться уникальности, не теряя научного стиля повествования. Профессиональный автор делает это быстро — на работу уйдет не больше трех дней.

Мы предоставляем доступ к «Антиплагиат ЮУРГУ» для студентов. Нашими услугами уже воспользовались более 1 500 000 человек. С радостью поможем и вам.