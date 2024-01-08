ТОП-5 сервисов для копирайтера в 2024 году

В последнее время появилось много новых сервисов и нейросетей, которые копирайтеры активно используют в своей работе. Сегодня мы рассмотрим пятерку самых популярных сервисов и выясним, действительно ли они так хорошо помогают авторам писать качественные тексты.

ChatGPT

Уникальная языковая модель, способная находить ответы на любые вопросы. В основе работы сервиса лежит работа нейросетей глубинного обучения. После того, как пользователь ввел свой запрос, машинные алгоритмы выполняют быстрый анализ текста, находят закономерности, генерируют ответы на поставленный вопрос. ChatGPT помогает писать качественные тексты, информационные статьи, рекламные слоганы, инструкции и т.д. В сервисе можно генерировать уникальные заголовки, делать переводы. Сервисом можно пользоваться бесплатно, но если вы не хотите ждать своей очереди из-за наплыва пользователей, лучше всего заранее приобрести премиум-доступ.

Copy.ai

С помощью этого сервиса можно автоматически генерировать уникальные тексты. Система может легко моделировать нужный стиль, предлагает много уникальных, полезных инструментов для генерации контента. Самые популярные среди них:

AI Writer — генерация текстового контента происходит на основании введенных пользователем запросов, ключей.

Headline Analyzer — выполняет анализ заголовков, чтобы повысить их привлекательность, эффективно воздействовать на читателя.

Product Description — пишет тексты в карточки товаров на основании их технических характеристик, функциональных особенностей.

Landing Page — на основании готового шаблона пишет лендинги.

Tone of Voice — подстраивается под конкретную аудиторию, подбирая тональность, стиль изложения.

Для пользователей доступна бесплатная и платная версия с более широким функционалом, где можно генерировать большие статьи.





Contents

Разработан для копирайтеров с целью создания контента для блогов, рекламных проектов, продающих текстов, постов и т. д. После введения запроса уже через несколько секунд пользователь получает качественный контент. Также сервис на основе искусственного интеллекта может переводить аудио в буквы, адаптировать контент под любую аудиторию. Доступен бесплатный пробный период, после истечения которого нужно будет заплатить деньги.

Botowski

Виртуальный AI-копирайтер разработан специально для создания чат-ботов. Их можно задействовать в различных целях — проводить опросы, обрабатывать входящие заказы, делать рассылку и др. В основе работе лежит использование готовых шаблонов, аналитических инструментов. Их использование позволяет отслеживать эффективность работы, активность ЦА. Копирайтеры могут пользоваться несколькими платными тарифами с разным набором инструментов и объемом обработки запросов.

Antiplagius

Этим сервисом могут пользоваться не только копирайтеры, но и студенты, работающие с текстами. Используя всего одну платформу можно делать рерайт, повышать уникальность, чистить готовые работы от воды, скрытых символов. Antiplagius помогает создавать уникальные тексты, которые легко пройдут любые проверки и не попадут под сложные фильтры. Он работает с несколькими программами антиплагиата. Здесь можно одновременно выполнить проверку в Antiplagius, eTXT, Руконтекст, Text.ru, закрытой системе Антиплагиат ВУЗ. Доступна бесплатная проверка до 15 000 символов. Чтобы воспользоваться расширенными функциями, необходимо выбрать один из предложенных тарифов.