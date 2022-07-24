Antiplagius - программа для проверки плагиата студенческих работ

Будет очень неприятно, если при сдаче вашего реферата, вам объявят, что работу вы позаимствовали у другого автора. Но можно ли предотвратить эту неприятность? Конечно, если вы воспользуетесь особой программой, определяющей процент плагиата в вашей работе.

Как определить, есть ли плагиат в реферате? Вы можете воспользоваться как платными, так и бесплатными сервисами проверки, а проверить антиплагиат онлайн без регистрации вы можете на любом профильном интернет-ресурсе.

Загрузите бесплатный софт на свой компьютер и вставьте ваш текст в открывшееся окно. Программа будет проводить анализ вашей работы, сравнивать ее текст с имеющимися в интернете другими подобными работами, а по окончании анализа перед вами откроется результат. Внизу есть ссылки на ресурсы, с которыми ваш текст совпадает, будет отображаться процент заимствований и предполагаемый вариант рерайта, если он есть.

Удобный поиск похожих текстов можно проводить с разными условиями поиска: при помощи глубокой проверки или простого анализа. При простом методе проверки ваша работа будет проанализирована намного быстрее, а при глубоком требуется больше времени, но полученный результат будет точнее.

Сайт поможет повысить уникальность вашего текста, чтобы ваша работа оказалась оригинальной и качественной для любого сервиса проверки, включая самый популярный среди студентов — «Антиплагиат.ВУЗ».