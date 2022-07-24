Самый популярный в России
сервис проверки и повышения уникальности

Нажмите и выберите файл
8-800-500-15-46 Служба поддержки
Партнерам

Antiplagius - программа для проверки плагиата студенческих работ

  • топ
Загрузите текст

Перетащите файл илиЗагрузите документ

Поддерживаются форматы: txt, docs, doc, rtf, odt, pdf

Максимальный размер: 20 МБ

Укажите нужный процент уникальности
60%
Выберите систему обработки
Как выбрать систему?
Рекомендуемые опции
Загрузите текст

Перетащите файл илиЗагрузите документ

Поддерживаются форматы: txt, docs, doc, rtf, odt, pdf

Максимальный размер: 20 МБ

Укажите нужный процент уникальности
60%

Будет очень неприятно, если при сдаче вашего реферата, вам объявят, что работу вы позаимствовали у другого автора. Но можно ли предотвратить эту неприятность? Конечно, если вы воспользуетесь особой программой, определяющей процент плагиата в вашей работе.

Как определить, есть ли плагиат в реферате? Вы можете воспользоваться как платными, так и бесплатными сервисами проверки, а проверить антиплагиат онлайн без регистрации вы можете на любом профильном интернет-ресурсе.

Загрузите бесплатный софт на свой компьютер и вставьте ваш текст в открывшееся окно. Программа будет проводить анализ вашей работы, сравнивать ее текст с имеющимися в интернете другими подобными работами, а по окончании анализа перед вами откроется результат. Внизу есть ссылки на ресурсы, с которыми ваш текст совпадает, будет отображаться процент заимствований и предполагаемый вариант рерайта, если он есть.

Удобный поиск похожих текстов можно проводить с разными условиями поиска: при помощи глубокой проверки или простого анализа. При простом методе проверки ваша работа будет проанализирована намного быстрее, а при глубоком требуется больше времени, но полученный результат будет точнее.

Сайт поможет повысить уникальность вашего текста, чтобы ваша работа оказалась оригинальной и качественной для любого сервиса проверки, включая самый популярный среди студентов — «Антиплагиат.ВУЗ».

Оцените статью

Оценка

4

из

5

Всего голосов: 762058

Антиплагиат:

Интересно: