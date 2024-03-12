Как писать тексты для IT компаний

Область ИТ стремительно развивается и с каждым годом все больше внедряется в медицину, образование, развлечения и т. д. Рынок IT очень сложный и конкуренция здесь просто огромнейшая. Большое число компаний ориентированы на зарубежную аудиторию, поэтому продвижение их услуг сопряжено с определенными сложностями.

IT-копирайтер играет немаловажную роль в создании эффективной стратегии для продвижения услуг. В идеале работодатели ищут автора с техническим складом ума, профильным образованием и опытом ведения собственных ИТ-проектов. Рассматриваются и копирайтеры, хорошо владеющие терминологией ИТ, ориентирующиеся в отрасли и те, которые постоянно следят за ее новинками и тенденциями. Это в теории, а на практике найти сотрудника, одновременно разбирающегося в кодах и умеющего писать интересные статьи, не как для википедии, очень сложно.

В статье разбираемся, какими навыками точно должен обладать ИТ-копирайтер, какие тонкости текстового контента о технологиях существуют и как стать тем самым автором, мимо которого точно не сможет пройти ни один работодатель.

Роль IT-копирайтера

Зачем вообще компаниям искать ИТ-копирайтера, если можно делегировать аналогичную работу обычному автору? Если доверить такие задачи автору, не разбирающемуся в кодах, возникнут сложности. Разработчики любят апеллировать большим количеством терминов, но копирайтеру нужно умело вписать их в текст, чтобы он был понятен простому пользователю. Грамотный ИТ-копирайтер легко справляется с поставленной задачей благодаря:

Четкому пониманию темы. Автор хорошо понимает специфику ИТ, разбирается в информационных технологиях, понимает, как разрабатывается программное обеспечение.

Собственному стилю. Копирайтер оригинально и структурированно излагает собственные мысли, не шаблонно подходит к подготовке статей, умеет писать простым языком о сложных вещах, способен с первых строк захватить внимание читателя.

Погружению в тему. Задача ИТ-копирайтера — не просто написать статью, а докопаться до самой сути, разобрать все боли и потребности клиентов и конечных потребителей услуг.

Практическому опыту. В пользу автора «говорит» его умение разрабатывать посадочные страницы, делать кейс-описания для интерфейса, инструкции, посты для соцсетей, контент для посадочных страниц.

Знанию языков. Только русского языка в ИТ точно недостаточно, большинство терминов здесь представлено на английском, поэтому понимать тонкости терминологии и другие важные вещи можно, обладая уровнем английского В1 и выше.

Поскольку копирайтеру предстоит решать коммерческие задачи через тексты, ему нужно понимать потребности целевой аудитории заказчика. Это реальные, живые люди, для которых возможно даже придется применять основы психологии.

Ключевые требования при написании текстов о технологиях

ИТ-компании ожидают от авторов глубокого понимания всех вопросов и отсутствия фактических ошибок при изложении материалов. Копирайтеры, не обладающие техническим бэкграундом, могут посчитать, что им достаточно приблизительно понимать тему и на основании нескольких источников составить статью. Конечно, это возможно, но в таком случае есть два варианта:

Заказчик дает автору ссылки на англоязычные тематические ресурсы и просит подготовить материал, основываясь на них.

Копирайтер самостоятельно анализирует и собирает источники, определяет задачу текста, ищет ответы на вопросы, структурирует найденный материал и после этого готовит статью.

Разработчики часто предоставляют полезные статьи, которые сложно воспринимать обычному читателю ввиду отсутствия структурирования и логики. Тогда работа может быть настроена таким образом:

создание структуры текста;

уникализация каждого абзаца, удаление ненужной информации и воды;

логичное изложение в соответствии с исходной структурой;

добавление примеров, чтобы читателю было проще разобраться во всех вопросах.

Какими еще знаниями нужно обладать ИТ-копирайтеру?

В руках ИТ-автора сосредоточены мощные инструменты воздействия на внимание аудитории. Копирайтеру придется развивать в себе различные навыки, кроме умения писать тексты. Сюда относятся:

знание формул копирайтинга и сторителлинга;

понимание основ ИТ-маркетинга;

отсутствие ошибок;

изложение мыслей без тавтологии и воды.

Автору нужно уметь выбирать жанр текста в зависимости от площадки, на которой его публикуют. Например, для публикации в СМИ подойдет пресс-релиз, экспертное исследование, обзор-сопоставление или аналитический обзор. К текстам для интерфейса предъявляется сразу три требования — информативность, краткость и сочетание с UX-дизайном.

Подготовка статей — сложный процесс, а чтобы они были грамотными, старайтесь избегать следующих ошибок:

Использование штампов: «инновационные технологии», «качественное оборудование», «новый подход», а также прилагательных, которые не несут никакого смысла.

Замена терминов расшифровкой. Иногда логичнее написать термин и пояснить его, но отказываться от них в ИТ-текстах нельзя.

Игнорирование структуры и оформления. Читателю легче воспринимать структурированную информацию, когда он может быстро найти ответы на вопросы. На помощь придут подзаголовки, выделения текста жирным, курсивом, инфографика.

Использование языка, который не соответствует ЦА. Например, статьи на Хабр обязаны быть технически грамотными, содержать собственное видение автора, привлекать внимание потенциальными возможностями продукта. Клиенты должны сразу понимать, как предлагаемый сервис или продукт сможет решить их проблемы.

Быстро обучиться ИТ-копирайтингу не получится. Будущему автору нужно иметь техническое образование, хорошо разбираться в специфике ИТ-продуктов, пройти хотя бы 2-3 курса по копирайтингу, где он научится писать сильные тексты. Имея в своем арсенале такой запас инструментов, можно начинать пробовать свои силы в этом направлении.