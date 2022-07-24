Лучшие способы обойти антиплагиат

В 2007 году Министерство Образования РФ приняло решение, что каждая научная работа перед защитой должна проходить проверку на плагиат. Нововведение мгновенно отразилось на статистике: если до 2007 года ВУЗы РФ отчисляли по 5 000 студентов за сессию, то после — по 25 000. Теперь рефераты, курсовые и диплом нужно писать самому — иначе придется начинать обучение заново, с первого курса.

С одной стороны, все справедливо: студент должен пользоваться только своими знаниями, а не копировать труды предшественников. С другой, любой старшекурсник подтвердит, что можно написать работу самостоятельно, но в итоге не добиться высокого процента уникальности. Почему? Потому что в любом тексте есть обязательная заимствованная информация:

теории;

цитаты;

юридические законы;

утверждения;

исторические справки;

распространенные речевые обороты;

и т.д.

Итоговый процент оригинальности вашей работы должен объявить научный руководитель за несколько дней до защиты. Но это опасно: если замечаний много, то времени на их устранение просто не хватит. Поэтому вы должны узнать минимальный процент для вашей специальности и заранее проверить работу.

Можете воспользоваться нашей системой — она бесплатна, автоматизирована, работает круглосуточно, не требует регистрации и учитывает алгоритмы всех современных сервисов проверки.

Все предельно просто:

Загружаете файл или документ, выбираете систему (нашу или стороннюю) — узнаете процент. Смотрите подробные результаты — видите заимствованные фрагменты. Нужны ссылки на первоисточники — пожалуйста.

Двигаемся дальше. Процент выше нормы — спите спокойно. Ниже — есть два варианта:

Если вам не хватает совсем немного (1–10 процентов), то перепишите выделенные неуникальные фрагменты или просто удалите их (если это не повлияет на структуру работы) — должно помочь. Не хватает более 10 процентов — нужно искать способ обойти антиплагиат, потому что простым переписыванием ситуацию не исправить.

Способов повышения уникальности научной работы масса, но большая часть из них уже не работают. Сервисы регулярно модернизируются — разработчики учитывают все хитрости студентов.

Поэтому пришло время поговорить о том, как обойти антиплагиат. Уверены, что данный материал сэкономит уйму вашего времени.

Нерабочие методы

1. Синонимайзеры. Существуют десятки или даже сотни онлайн-программ, которые заменяют все слова текста на синонимы. Звучит неплохо, но есть два ключевых минуса:

Текст превращается в случайный набор слов и скорее напоминает бред сумасшедшего, чем научную работу. Все современные сервисы проверки видят замену слов синонимами и сообщают об этом в отчете.

Откажитесь и от мысли использовать платные программы — это обман, и результат получается таким же, как и в бесплатных.

2. Уникальные вставки. Можно разбавить текст уникальной информацией. Откуда ее взять? Либо написать самому, либо купить в платных каталогах. Вновь выглядит перспективно, но вновь два минуса:

Сервисы видят вставки, не относящиеся к теме работы. Где гарантия, что уникальная информация, за которую вы заплатите, не станет плагиатом уже на следующий день?! Скорее всего, вы просто потеряете деньги.

3. Подмена алфавита. Этот способ не работает и никогда не работал, но некоторые студенты считают, что им в голову пришла гениальная идея. Они заменяют буквы русского алфавита на английские (а, е, о, м и т.д.) и радуются, что у них формально получились новые слова.

Спешим разочаровать — даже самый устаревший антиплагиат подчеркнет такие слова, посчитав их за грамматические ошибки.

4. Картинки вместо текста. Некоторые умельцы научились делать скриншоты, обрабатывать их в графических редакторах и вставлять в Word таким образом, что изображения выглядят как текст. Разумеется, оригинальность работы получается высокой, ведь картинки то уникальны.

Загвоздка следующая: в отчете указано, что символов в работе нет, а картинки — есть. Любой преподаватель мгновенно поймет, в чем дело.

5. Фрилансеры-новички. Буквально за несколько минут можно найти в Интернете начинающего рерайтера, который за скромные деньги согласится переписать вашу работу. Никаких договоров, всего 50 процентов предоплаты, срок — не более суток. Сказочные условия, не правда ли?

Только результат получится грустным:

фрилансер просто перестанет выходить на связь;

сорвет сроки;

увеличит итоговую стоимость работы;

сдаст чушь, которая переплюнет даже синонимайзеры.

В итоге вы потеряете предоплату, а времени до защиты останется еще меньше. Уверены, что вам нужен именно рерайт, — обратитесь к профессиональным авторам. Это будет куда дороже, но зато надежно.

6. Самостоятельная переработка. Этот метод можно отчасти считать рабочим, потому что студент теоретически может полностью переписать свою работу. Но только практика говорит об обратном — в 99 процентах случаев вы просто потеряете время.

Написать сочинение в школе на «5» и переписать научную работу — вещи совсем разные. В курсовой или дипломной придется искать корректные синонимы, менять структуру, выдерживать научный стиль. А еще необходимо следить за грамматикой и пунктуацией.

Шансы на успех есть, но их крайне мало. Добавим к этому ограниченное время и сделаем вывод: вы серьезно рискуете, поэтому лучше откажитесь от затеи и рассмотрите действительно рабочие способы обойти антиплагиат.

Рабочие методы

Опытные студенты подтвердят, что на данный момент существует только два способа обойти антиплагиат и повысить уникальность реферата, курсовой или дипломной работы:

Кодирование. Профессиональный рерайт.

1. Кодирование. Суть кодирования заключается в изменении программного кода самого документа, текст — остается прежним. Студент сам указывает сервис проверки и итоговый процент уникальности текста.

Главный плюс — скорость. Кодирование станет идеальным решением в ситуации, когда до защиты остается несколько дней или даже часов.

Срок выполнения кодирования на нашем сайте — не более 5 минут, стоимость — 10 рублей за одну страницу текста.

2. Профессиональный рерайт. В отличие от начинающих фрилансеров, профессиональные рерайтеры работают с текстом комплексно: переписывают все неуникальные фрагменты, сохраняют структуру и логику работы, соблюдают требования учебной методички. Для профессиональных авторов рерайтинг — основная работа, а не разовый заработок.

Важное преимущество рерайта — работа становится уникальной для всех сервисов и с легкостью проходит любую, даже самую строгую, проверку.

Срок выполнения рерайта нашими авторами — 3 дня, стоимость услуги — 100 рублей за одну страницу текста.

Уже более 300 000 студентов воспользовались услугами нашего сайта. Все они успешно защитились, получив «зачет» или «отлично». Откажитесь от устаревших и неработающих способов повышения уникальности — обратитесь к нам.