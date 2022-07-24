Как обойти антиплагиат в 2017 году: лучшие способы повышения уникальности текста.

Каждый ВУЗ в обязательном порядке проверяет научные работы студентов на уникальность. Если процент оригинальности текста выше нормы, то учащийся получает допуск к защите, если ниже — необходимо устранить плагиат и прийти на повторную проверку.

Начнем с основ, разберемся с терминами. Проверка на уникальность — сравнение текста со всем контентом, размещенным в Интернете и различных базах данных. Плагиат — заимствованная информация (текст или изображения, которые автор скопировал у предшественников, а не создал самостоятельно).

В зависимости от специальности, уникальность текста должна быть не менее 60–80 процентов. С одной стороны, это демократичные требования. С другой, первая глава любой научной работы состоит из теории:

законы;

теоремы;

аксиомы;

теории;

цитаты;

и т.д.

Все перечисленное снижает итоговый процент уникальности, потому что уже давно размещено в Интернете и научных базах данных. А переписывать теорию своими словами строго-настрого запрещают учебные методички.

Получается, набрать 60–80 процентов уникальности не так уж и легко. Одна только теория способна «съесть» около 50 процентов! И тогда не поможет выправить ситуацию даже абсолютно оригинальная практика.

Но паниковать рано — сперва нужно проверить итоговый текст. И если результат не устроит, то тогда уже устранять плагиат.

Проверка уникальности

В Интернете можно найти десятки онлайн-сервисов, предлагающих проверить уникальность текста. Но это не значит, что можно выбрать любой. Вот самые распространенные «подводные камни»:

пользоваться сервисом имеют право только представители ВУЗа;

платная проверка;

алгоритмы проверки устарели;

нет отчета — только итоговый процент;

можно загрузить только небольшие тексты;

нельзя получить ссылки на первоисточники;,/li>

и т.д.

Чтобы избежать всех перечисленных проблем, пользуйтесь универсальными бесплатными сервисами. Например, нашим.

Во-первых, вам не придется регистрироваться на сайте.

Во-вторых, вся проверка займет не более 1 минуты, если нет очереди.

В-третьих, можно загрузить текст до 200 000 символов и документы до 20 Мб.

Представляем краткий алгоритм:

Загружаете текст или документ, выбираете систему проверки (обратите внимание, что можно выбрать как нашу систему, так и «закрытый» для студентов «Антиплагиат.ВУЗ» и др.). Открываете отчет, чтобы ознакомиться со всеми неуникальными фрагментами, негативно влияющими на общий процент. Получаете ссылки на первоисточники.

Давайте подведем итог. Если процент уникальности выше нормы, то нам остается только поздравить вас. Если ниже — необходимо устранять плагиат, иначе вас просто не допустят к защите.

Далее мы рассмотрим 12 самых популярных способов повышения уникальности в 2017 году. Но разобьем их на группы, потому что одни способы совсем не работают, другие — слишком рискованны, третьи — гарантируют положительный результат.

Способы, которые не работают

Не спешите пропускать неработающие хитрости — прочитайте о них, чтобы не наступить на грабли и сэкономить время.

1. Подмена букв или алфавита.

Внимательно посмотрите на английский алфавит. Замечаете, что многие буквы схожи по написанию с русскими? Например, «а», «о», «е», «к», «м».

А теперь найдите в Интернете греческий алфавит. В нем схожих букв еще больше, и из них можно составлять полноценные русские слова.

Некоторые особенно внимательные и хитрые студенты догадались, что в скопированной научной работе можно подменить алфавит, и тогда для сервисов проверки получатся формально новые слова, которые плагиатом быть не должны.

Говорят, в 2010–2011 годах это работало. Но сейчас даже самый устаревший антиплагиат посчитает такие составные слова грамматическими ошибками и в отчете уведомит об этом преподавателя.

Поэтому не рекомендуем тратить несколько вечеров, чтобы заменить буквы в тексте. Глупейшая и бессмысленная потеря времени.

2. Подмена знаков препинания и лишние пробелы.

С буквами разработчики сервисов проверки справились быстро, а вот с символами — было сложнее. Учащиеся меняли точки на запятые, двоеточия на тире и т.д. Но вершина айсберга — дополнительные пробелы и уменьшение шрифта на их месте, чтобы нельзя было заметить обман визуально.

Знаки препинания и пробелы продержались куда дольше букв, но и их рассекретили — теперь они тоже являются грамматической или пунктуационной ошибкой, в зависимости от ситуации.

3. Изображения.

Самый сложный способ в техническом плане — не обойтись без знания графических редакторов. Суть заключается в следующем: вы должны сделать скриншоты каждой страницы вашей работы и вставить их в «вордовский» файл вместо текста. Важно внимательно обработать каждое изображение, чтобы преподаватель не заметил подмену.

Но дальше обмана преподавателя вы не уйдете — антиплагиат вас раскусит. Он признает, что уникальность работы составляет 100 процентов (изображения то уникальны), но в отчете сообщит об отсутствии текста. Уверены, что любой, даже самый возрастной, научный руководитель догадается, как так получилось.

4. Уникальные вставки.

Чем больше уникального текста в работе, тем выше итоговый процент оригинальности. Это логично, не правда ли?! Поэтому многие студенты стремятся снизить процент плагиата с помощью уникальных текстовых вставок.

Ваша задача — найти или написать самостоятельно любой уникальный текст. Остается только вставить фрагмент и верить в успех.

Но на деле успеха не будет — сервис проверки повысит процент, но опять же «нажалуется» в отчете, что вы использовали вставку, которая не относится к теме работы.

5. Синонимайзеры.

Последний неработающий способ — синонимайзеры. Об этих удивительных онлайн-программах слышал, пожалуй, каждый студент.

Разработчики синонимайзеров продолжают красиво рассказывать, что их программы корректно заменяют все слова на синонимы, не нарушают логику и смысл текста, но главное — приводят к повышению уникальности. И каждый раз находятся студенты, которые верят, оплачивают услугу, а потом горюют, хотя их предупреждали.

Конечно, пока есть добыча, будут и хищники. Но мы предупреждаем очередной (наверное, уже сотый) раз: синонимайзеры не работают, они превращают нормальный текст в нечитаемый бред. И это касается всех программ: и бесплатных, и платных.

Способы, которые могут сработать

Перед вами хитрости, которые на молодежном языке называются «фифти-фифти». Они могут сработать, а могут — провалиться. Рисковать или нет, решать только вам.

6. Самостоятельный подбор синонимов.

С одной стороны, современные сервисы проверки умеют различать использование синонимов. С другой, если изменять текст комплексно, то работа может «проскочить».

Ваша задача — заменять не отдельные слова, а целые словосочетания. Еще лучше, если вы будете изменять порядок предложений и абзацев.

Но есть и риски:

в научном стиле не всегда возможно подобрать корректные синонимы;

изменяя текст, можно сделать грамматические и пунктуационные ошибки;

велик риск запутаться в мыслях и порядке предложений.

Если вы уверены в себе, и у вас есть время до защиты, то пробуйте. По сути, если у вашего исходного текста совсем низкий процент уникальности, то вы ничем не рискуете. Но, как показывает практика, большинство студентов с самостоятельным подбором синонимов не справляются.

7. Перевод иностранных материалов.

Интересный и нестандартный способ. Можно найти подходящую работу на иностранном языке и перевести ее. Главное преимущество — вы не сможете перевести ее слово в слово, поэтому текст точно должен получиться уникальным. Но в этом же и минус — можно просто не справиться с незнакомым языком.

Еще это долго и нудно. Словарь, термины, поиск в Интернете, непонятные сокращения и т.д. Как нам кажется, оно того не стоит. Но способ такой есть, поэтому мы должны были о нем рассказать.

8. Платные каталоги и библиотеки.

Теоретически можно найти подходящую уникальную работу (или хотя бы одну главу) и сдать, выдав ее за свою. В Интернете и базах данных есть многое, но не все.

Где искать? Варианта два:

Платные каталоги (сайты, продающие уникальные статьи, научные работы, доклады и т.д.). Печатные библиотеки.

Главные недостаток — вам точно придется платить. Либо за статью, либо за читательский билет в библиотеку.

Но есть и другие важные минусы:

Можно потратить время, но не найти подходящий уникальный контент. Нет гарантий, что вы заплатите, а текст останется уникальным на следующий день. Аферисты встречаются всегда и везде.

9. Бюджетные фрилансеры.

Для некоторых людей написание текстов или их переработка — источник дохода. Конечно, лучше обращаться к профессиональным авторам (это является гарантией положительного результата), но можно рискнуть и обратиться к бюджетным фрилансерам. Обычно это подрабатывающие студенты, мамы в декрете, люди без работы.

Преимуществ немного:

низкая цена;

можно не тратить время на составление договора;

предоплата не более 50 процентов.

А вот рисков куда больше:

сорванные сроки;

фрилансер перестанет выходить на связь;

в процессе работы увеличится стоимость;

вас не устроит качество;

и т.д.

Но абсолютизировать не станем — даже среди новичков встречаются ответственные и грамотные авторы. Если готовы рискнуть местом в университете, то можете поискать фрилансера.

10. Самостоятельная глубокая переработка.

Если вы выполните глубокую переработку качественно, то это точно сработает. Вы должны изменить структуру и переписать абсолютно весь текст. Где-то можно обойтись рерайтом, но лучше писать заново, используя исходник лишь в качестве «болванки».

Другой вопрос, что на глубокую переработку понадобится минимум месяц, если работать каждый день. Еще нужно идеально знать свою специальность и правила русского языка, чтобы не наделать смысловых, грамматических, пунктуационных и речевых ошибок.

Способы, которые работают

Наконец-то мы добрались до главного и самого интересного — до способов, с помощью которых вы точно сможете обмануть антиплагиат.

11. Кодирование.

Технический способ, который, в отличие от подмены букв и вставленных изображений, работает безотказно. Ключевая разница — при кодировании изменяется программный код документа, а не текст.

Вы лишь указываете сервис проверки вашего ВУЗа и желаемый процент оригинальности, а уже через 5 минут получаете уникальную работу. Быстро, просто, не нужно заново вычитывать текст — он не изменяется.

Стоимость услуги кодирования на нашем сайте — 10 рублей за одну страницу текста.

12. Профессиональный рерайт.

Профессиональный рерайт дороже кодирования и занимает не 5 минут, а 3 дня. Но научная работа, переписанная профессиональными рерайтерами, пройдет проверку абсолютно любого антиплагиата. Наши авторы сохранят структуру и смысл вашей работы, а также внимательно отнесутся к требованиям учебной методички.

Стоимость профессионального рерайта — 100 рублей за страницу текста.

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