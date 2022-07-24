Как обойти антиплагиат в 2017 году: лучшие способы повышения уникальности текста.

Каждый ВУЗ в обязательном порядке проверяет научные работы студентов на уникальность. Если процент оригинальности текста выше нормы, то учащийся получает допуск к защите, если ниже — необходимо устранить плагиат и прийти на повторную проверку.
Начнем с основ, разберемся с терминами. Проверка на уникальность — сравнение текста со всем контентом, размещенным в Интернете и различных базах данных. Плагиат — заимствованная информация (текст или изображения, которые автор скопировал у предшественников, а не создал самостоятельно).
В зависимости от специальности, уникальность текста должна быть не менее 60–80 процентов. С одной стороны, это демократичные требования. С другой, первая глава любой научной работы состоит из теории:
- законы;
- теоремы;
- аксиомы;
- теории;
- цитаты;
- и т.д.
Все перечисленное снижает итоговый процент уникальности, потому что уже давно размещено в Интернете и научных базах данных. А переписывать теорию своими словами строго-настрого запрещают учебные методички.
Получается, набрать 60–80 процентов уникальности не так уж и легко. Одна только теория способна «съесть» около 50 процентов! И тогда не поможет выправить ситуацию даже абсолютно оригинальная практика.
Но паниковать рано — сперва нужно проверить итоговый текст. И если результат не устроит, то тогда уже устранять плагиат.
Проверка уникальности
В Интернете можно найти десятки онлайн-сервисов, предлагающих проверить уникальность текста. Но это не значит, что можно выбрать любой. Вот самые распространенные «подводные камни»:
- пользоваться сервисом имеют право только представители ВУЗа;
- платная проверка;
- алгоритмы проверки устарели;
- нет отчета — только итоговый процент;
- можно загрузить только небольшие тексты;
- нельзя получить ссылки на первоисточники;,/li>
- и т.д.
Чтобы избежать всех перечисленных проблем, пользуйтесь универсальными бесплатными сервисами. Например, нашим.
Во-первых, вам не придется регистрироваться на сайте.
Во-вторых, вся проверка займет не более 1 минуты, если нет очереди.
В-третьих, можно загрузить текст до 200 000 символов и документы до 20 Мб.
Представляем краткий алгоритм:
- Загружаете текст или документ, выбираете систему проверки (обратите внимание, что можно выбрать как нашу систему, так и «закрытый» для студентов «Антиплагиат.ВУЗ» и др.).
- Открываете отчет, чтобы ознакомиться со всеми неуникальными фрагментами, негативно влияющими на общий процент.
- Получаете ссылки на первоисточники.
Давайте подведем итог. Если процент уникальности выше нормы, то нам остается только поздравить вас. Если ниже — необходимо устранять плагиат, иначе вас просто не допустят к защите.
Далее мы рассмотрим 12 самых популярных способов повышения уникальности в 2017 году. Но разобьем их на группы, потому что одни способы совсем не работают, другие — слишком рискованны, третьи — гарантируют положительный результат.
Способы, которые не работают
Не спешите пропускать неработающие хитрости — прочитайте о них, чтобы не наступить на грабли и сэкономить время.
1. Подмена букв или алфавита.
Внимательно посмотрите на английский алфавит. Замечаете, что многие буквы схожи по написанию с русскими? Например, «а», «о», «е», «к», «м».
А теперь найдите в Интернете греческий алфавит. В нем схожих букв еще больше, и из них можно составлять полноценные русские слова.
Некоторые особенно внимательные и хитрые студенты догадались, что в скопированной научной работе можно подменить алфавит, и тогда для сервисов проверки получатся формально новые слова, которые плагиатом быть не должны.
Говорят, в 2010–2011 годах это работало. Но сейчас даже самый устаревший антиплагиат посчитает такие составные слова грамматическими ошибками и в отчете уведомит об этом преподавателя.
Поэтому не рекомендуем тратить несколько вечеров, чтобы заменить буквы в тексте. Глупейшая и бессмысленная потеря времени.
2. Подмена знаков препинания и лишние пробелы.
С буквами разработчики сервисов проверки справились быстро, а вот с символами — было сложнее. Учащиеся меняли точки на запятые, двоеточия на тире и т.д. Но вершина айсберга — дополнительные пробелы и уменьшение шрифта на их месте, чтобы нельзя было заметить обман визуально.
Знаки препинания и пробелы продержались куда дольше букв, но и их рассекретили — теперь они тоже являются грамматической или пунктуационной ошибкой, в зависимости от ситуации.
3. Изображения.
Самый сложный способ в техническом плане — не обойтись без знания графических редакторов. Суть заключается в следующем: вы должны сделать скриншоты каждой страницы вашей работы и вставить их в «вордовский» файл вместо текста. Важно внимательно обработать каждое изображение, чтобы преподаватель не заметил подмену.
Но дальше обмана преподавателя вы не уйдете — антиплагиат вас раскусит. Он признает, что уникальность работы составляет 100 процентов (изображения то уникальны), но в отчете сообщит об отсутствии текста. Уверены, что любой, даже самый возрастной, научный руководитель догадается, как так получилось.
4. Уникальные вставки.
Чем больше уникального текста в работе, тем выше итоговый процент оригинальности. Это логично, не правда ли?! Поэтому многие студенты стремятся снизить процент плагиата с помощью уникальных текстовых вставок.
Ваша задача — найти или написать самостоятельно любой уникальный текст. Остается только вставить фрагмент и верить в успех.
Но на деле успеха не будет — сервис проверки повысит процент, но опять же «нажалуется» в отчете, что вы использовали вставку, которая не относится к теме работы.
5. Синонимайзеры.
Последний неработающий способ — синонимайзеры. Об этих удивительных онлайн-программах слышал, пожалуй, каждый студент.
Разработчики синонимайзеров продолжают красиво рассказывать, что их программы корректно заменяют все слова на синонимы, не нарушают логику и смысл текста, но главное — приводят к повышению уникальности. И каждый раз находятся студенты, которые верят, оплачивают услугу, а потом горюют, хотя их предупреждали.
Конечно, пока есть добыча, будут и хищники. Но мы предупреждаем очередной (наверное, уже сотый) раз: синонимайзеры не работают, они превращают нормальный текст в нечитаемый бред. И это касается всех программ: и бесплатных, и платных.
Способы, которые могут сработать
Перед вами хитрости, которые на молодежном языке называются «фифти-фифти». Они могут сработать, а могут — провалиться. Рисковать или нет, решать только вам.
6. Самостоятельный подбор синонимов.
С одной стороны, современные сервисы проверки умеют различать использование синонимов. С другой, если изменять текст комплексно, то работа может «проскочить».
Ваша задача — заменять не отдельные слова, а целые словосочетания. Еще лучше, если вы будете изменять порядок предложений и абзацев.
Но есть и риски:
- в научном стиле не всегда возможно подобрать корректные синонимы;
- изменяя текст, можно сделать грамматические и пунктуационные ошибки;
- велик риск запутаться в мыслях и порядке предложений.
Если вы уверены в себе, и у вас есть время до защиты, то пробуйте. По сути, если у вашего исходного текста совсем низкий процент уникальности, то вы ничем не рискуете. Но, как показывает практика, большинство студентов с самостоятельным подбором синонимов не справляются.
7. Перевод иностранных материалов.
Интересный и нестандартный способ. Можно найти подходящую работу на иностранном языке и перевести ее. Главное преимущество — вы не сможете перевести ее слово в слово, поэтому текст точно должен получиться уникальным. Но в этом же и минус — можно просто не справиться с незнакомым языком.
Еще это долго и нудно. Словарь, термины, поиск в Интернете, непонятные сокращения и т.д. Как нам кажется, оно того не стоит. Но способ такой есть, поэтому мы должны были о нем рассказать.
8. Платные каталоги и библиотеки.
Теоретически можно найти подходящую уникальную работу (или хотя бы одну главу) и сдать, выдав ее за свою. В Интернете и базах данных есть многое, но не все.
Где искать? Варианта два:
- Платные каталоги (сайты, продающие уникальные статьи, научные работы, доклады и т.д.).
- Печатные библиотеки.
Главные недостаток — вам точно придется платить. Либо за статью, либо за читательский билет в библиотеку.
Но есть и другие важные минусы:
- Можно потратить время, но не найти подходящий уникальный контент.
- Нет гарантий, что вы заплатите, а текст останется уникальным на следующий день. Аферисты встречаются всегда и везде.
9. Бюджетные фрилансеры.
Для некоторых людей написание текстов или их переработка — источник дохода. Конечно, лучше обращаться к профессиональным авторам (это является гарантией положительного результата), но можно рискнуть и обратиться к бюджетным фрилансерам. Обычно это подрабатывающие студенты, мамы в декрете, люди без работы.
Преимуществ немного:
- низкая цена;
- можно не тратить время на составление договора;
- предоплата не более 50 процентов.
А вот рисков куда больше:
- сорванные сроки;
- фрилансер перестанет выходить на связь;
- в процессе работы увеличится стоимость;
- вас не устроит качество;
- и т.д.
Но абсолютизировать не станем — даже среди новичков встречаются ответственные и грамотные авторы. Если готовы рискнуть местом в университете, то можете поискать фрилансера.
10. Самостоятельная глубокая переработка.
Если вы выполните глубокую переработку качественно, то это точно сработает. Вы должны изменить структуру и переписать абсолютно весь текст. Где-то можно обойтись рерайтом, но лучше писать заново, используя исходник лишь в качестве «болванки».
Другой вопрос, что на глубокую переработку понадобится минимум месяц, если работать каждый день. Еще нужно идеально знать свою специальность и правила русского языка, чтобы не наделать смысловых, грамматических, пунктуационных и речевых ошибок.
Способы, которые работают
Наконец-то мы добрались до главного и самого интересного — до способов, с помощью которых вы точно сможете обмануть антиплагиат.
11. Кодирование.
Технический способ, который, в отличие от подмены букв и вставленных изображений, работает безотказно. Ключевая разница — при кодировании изменяется программный код документа, а не текст.
Вы лишь указываете сервис проверки вашего ВУЗа и желаемый процент оригинальности, а уже через 5 минут получаете уникальную работу. Быстро, просто, не нужно заново вычитывать текст — он не изменяется.
Стоимость услуги кодирования на нашем сайте — 10 рублей за одну страницу текста.
12. Профессиональный рерайт.
Профессиональный рерайт дороже кодирования и занимает не 5 минут, а 3 дня. Но научная работа, переписанная профессиональными рерайтерами, пройдет проверку абсолютно любого антиплагиата. Наши авторы сохранят структуру и смысл вашей работы, а также внимательно отнесутся к требованиям учебной методички.
Стоимость профессионального рерайта — 100 рублей за страницу текста.
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