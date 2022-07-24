Как быстро переделать текст для антиплагиата

Начало 2007 года. Министерство образования России утверждает дополнительную автоматизированную проверку студенческих работ. Теперь мало просто написать реферат, статью, курсовую или диплом. Теперь текст еще нужно переделать так, чтобы он соответствовал критериям системы “Антиплагиат”. Причем не простой, которая есть в бесплатном доступе, а закрытой, которая доступна только преподавателям (для студентов - только набор общих рекомендаций). Со стороны это похоже на театр абсурда, но, увы, это суровые реалии студенческой жизни.

Предыстория

А знаете, что самое забавное? Российская (в прошлом - советская) система образования исторически во все времена представляется одной из лучших в мире. И никто не проверял научные труды на наличие плагиата. Но что мы видим теперь: систему ввели в 2007, но качество образования в лучшую сторону не изменилось. Скорее, наоборот. Назвать это полезным нововведением - язык не повернется.

Только вдумайтесь: раньше студенты углублялись в предмет, использовали литературу и другую доступную информацию как основу, проводили параллели подкрепляли все это собственными исследованиями. А что теперь? Теперь все это никому не нужно. Не нужен исследуемый материал. Теперь главное, - чтобы работа имела определенную уникальность. Если процент уникальности менее 80% (в некоторых ВУЗах - 85%), то материал не принимают. Защита летит в тартарары, и стипендия с высокой долей вероятности - тоже. Затем следует пересдача теста. Чтобы студент переделал спорные моменты дается месяц.

Печальный итог: студенты не углубляются в предмет, а ищут любые пути пройти тест на “Антиплагиат”. И дело даже не в том, что система отслеживает скачанные материалы из интернета или перепечатанные фрагменты книг. Она ищет вообще все заимствования, которые только может найти. И источников для этого у нее достаточно:

База сайтов в интернете (ищет не только точные совпадения по шинглам, но и по более сложным алгоритмам, анализирует словоформы, использование однокоренных слов и т.д.) База Российской государственной библиотеки (более 45 млн. книг, входящих в фонд) Базы нормативной документации (стандарты, ГОСТ, требования и многие другие документы). База трудов, начиная с 2007 года (известна также под названием “Кольцо ВУЗов”). Еще более 35 различных баз (цитатники, диссертации методическая литература и т.п.)

“Антиплагиат.ВУЗ” (так называется закрытая программа) ищет заимствования по всем базам. На практике если студент описывает, например, в статье все своими словами (работа по умолчанию уникальна), средний показатель оригинальности у него в конце не поднимается выше 70%. Дело в том, что студент вынужден использовать цитаты, теоретические выдержки из литературы или других исследований, статистику и пр. Все эти данные не уникальны, но без них нельзя, иначе в работе не будет научных обоснований, и ее не пропустят на защите.

В итоге практически каждый студент после завершения статей, курсовых, рефератов или диплома сталкивается с одним и тем же вопросом: как переделать материал для антиплагиата. Причем не просто переделать, а сделать это максимально быстро. Даже если для этого нужно обмануть, обойти алгоритм программы. И здесь есть несколько способов.

Методы переделать текст для “Антиплагиата”

Условно способы можно разделить на четыре большие группы. Со своими достоинствами и недостатками.

Способ №1: уникализация своими силами

Здесь стоит оговориться. Чтобы повысить уникальность, вам нужно знать ее текущее значение. Для этого нужен доступ к преподавательской системе. Но далеко не все педагоги могут такой доступ предоставить, потому что каждая проверка фиксируется, и при злоупотреблении преподаватель может получить выговор и лишиться премии.

Даже если вам удастся узнать текущую оригинальность, самое трудоемкое - впереди. Вам необходимо углубиться в русский язык, искать синонимы, перестраивать одно и то же предложение десятки раз, менять окончания и превращать написанные формулы в изображения, только ради того, чтобы ваш собственный текст признали уникальным. Работа неблагодарная. В среднем занимает от 2-3 недель до 1-2 месяцев, в зависимости от размеров научного труда.

Преимущества способа: бесплатный.

Минусы: долго и без гарантий.

Способ №2: оригинальный текст с нуля

Второй по популярности способ. Зачем писать материал самому, когда это могут сделать профессионалы. Но здесь есть один подводный камень. У большинства профессионалов нет доступа к системе “Антиплагиат.ВУЗ” (но мало кто в этом признается, если не спросить напрямую). Следовательно, результат их труда ничем не отличается от того, как если бы вы писали работу сами. При низкой уникальности вам придется повышать ее своими силами, и это займет куда больше времени, чем потратил профессионал, написавший работу.

Плюсы способа: быстро.

Минусы: платно, дорого и никаких гарантий.

Способ №3: рерайт

Одна из самых распространенных стратегий. Казалось бы: просто и быстро. Можно скачать документ из интернета, сделать рерайт и сдавать на проверку. Но не все так легко. Во-первых, насчет рерайта. Его вы, скорее всего, будете заказывать на стороне. Следовательно, у исполнителя должен быть доступ к закрытому “Антиплагиату”. Если доступа нет, то проверить текст он не сможет, и вы рискуете отчислением. В худшем случае.

Многие рерайтеры проверяют материал через набор открытых программ типа Advego, eTXT, Copyscape, Text.ru. Но эти программы не подходят для студентов, потому что ищут заимствования лишь в интернете (~10% источников антиплагиата).

Плюсы: быстро, дешево

Минусы: никаких гарантий

Способ №4: Antiplagius

Самое продвинутое решение для борьбы с неуникальными фрагментами, которым уже пользуются более 260 тысяч студентов. Antiplagius - это сервис специально для студентов, чтобы быстро и легко пройти тест на плагиат и получить зачет. У сервиса есть доступ к преподавательской системе (услуга “преподавательский отчет”), поэтому всегда можно проверить реальную уникальность текста. Более того, Antiplagius может изменить документ (работает на уровне машинного кода) так, что в процессе анализа “Антиплагиат.ВУЗ” будет всегда выдавать нужное значение. Сам текст при этом не изменяется. У “Антиплагиуса” есть все, чтобы бороться с системой.

Единственная претензия к сервису - он платный. Но цены минимальны. Например, услуга преподавательского отчета стоит всего 299 рублей. Машинная уникализация - от 10 рублей за страницу. Плюс, можно заказать профессиональный рерайт с гарантией прохождения проверки.

Попробуйте Antiplagius. Это идеальный инструмент обхода преподавательской программы. Загрузите документ с текстом реферата, курсовой или дипломной работы прямо сейчас и расслабьтесь! Все, что осталось - это оплатить, получить уникальный материал и идти на защиту!