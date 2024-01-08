Как оценить текст: 6 обязательных показателей качества

Обычно работа копирайтера выглядит следующим образом: он получает техническое задание от заказчика, изучает его, готовит план статьи, пишет, редактирует, вычитывает и сдает. Технически все верно и, казалось бы, работу на этом можно завершить. Но на самом деле для саморазвития копирайтеру важно еще раз посмотреть на статью и оценить ее качество. Это позволит определить свои слабые стороны, лучше понять, над чем еще предстоит поработать в будущем. Далее мы поговорим про основные критерии оценки качества текстового контента, которые помогут авторам с пока еще небольшим опытом правильно анализировать написанную работу.

Польза

Прежде чем приступить к статье, копирайтер должен понять для какой целевой аудитории она пишется. Учитывая потребности и запросы, получится намного быстрее найти ответы на вопросы и способы решения возникших проблем. Копирайтеру стоит точно определить технические характеристики, преимущества продукта или обозначить ценность услуги. Тогда у него получится выбрать точные формулировки, сделать текст намного ценнее и качественнее.

Нет: «Наше предприятие имеет полный цикл производства».

Да: «При разработке проекта доступна возможность вносить изменения на любом этапе производства».

Технический писатель Алан Купер сравнивает грамотный интерфейс с воспитанным человеком. Эту аналогию он применил по отношению к текстам. Подобно ему, хороший продукт, как воспитанный человек, не будет постоянно говорить о своих достоинствах, превозносить их. Основное внимание сосредоточится на потенциальном потребителе, потребности которого этот продукт может удовлетворить. В данном случае достаточно будет просто рассказать без специфической терминологии о свойствах, возможностях товара. К статьям в блогах предъявляются повышенные требования. Обычно в них освещается экспертное мнение по какому-то вопросу. Полезность и цель здесь стоят на одной линии, а цель статьи обычно раскрывается уже в заголовке.

Например: «Как понять, что вы купили настоящую кубинскую сигару, а не поддельную». Чтобы раскрыть такую специфическую тему, не всегда достаточно имеющихся знаний. Предварительно нужно уделить время, чтобы погрузиться в тему, детально изучить предложенный материал. Лучше всего писать статью, когда будет собран весь материал, известный малому кругу читателей.

Структура и визуал

Хорошая, понятная структура уже говорят о том, что текст логичный и связный. Допустим читателя заинтересовал заголовок и он приступил к прочтению материала. Но вероятность того, что он захочет знакомиться с ним дальше низкая, если статья будет представлять собой сплошное полотно из букв. Текст должен иметь четкую структуру, подзаголовки, списки, таблицы.

Например, списки в несколько раз облегчают восприятие текста, в том числе визуальное. Доказано, что изначально пользователь оценивает текст на странице зрительно, а если он привлек его, переходит к заголовку, лид-абзацу и т. д. Именно наличие списков во многом определяет желание остаться на странице, чтобы прочесть материал.

Что еще важно:

Цитаты, в которых копирайтер выделяет важную информацию по теме. Аналогичными приемами, которые дают возможность обратить внимание на основные моменты, являются используемые стили. Это может быть курсив, подчеркивание, выделение жирным шрифтом.

Основной текст, поделенный на абзацы. В каждом абзаце отражается своя мысль. Она раскрывается полностью и не дублируется дальше по тексту.

Визуальная составляющая, где нужно вставлять картинки, видеоролики, инфографику, скрины.

Смысловая часть

Понимание смысла приходит уже после полного прочтения и усвоения информации. Смысловая ценность заключается в следующем:

Единство контента. Не стоит отклоняться от темы, которая обозначена в самом начале статьи.

Развернутая подача. Этот критерий подразумевает, полноценную реализацию задачи, поставленной перед автором.

Завершенность мыслей. После прочтения материала читатель должен получить полноценный ответ на свои вопросы.

Связность материала

Читатель использует линейное восприятие, поэтому излагать материал получится намного быстрее, если есть заранее подготовленный план. Для сохранения смысла нужно сохранить связность текста:

вопрос-ответ;

переход от общего к частному;

последовательность изложения;

больше конкретики;

сравнение.

Грамотность

Любые присутствующие в тексте ошибки раздражают, отвлекают, мешают адекватно оценивать и воспринимать материал, а также снижают уровень доверия к сайту. Даже небольшая опечатка может негативно отразиться на репутации.

Технические моменты

Неотъемлемой частью при подготовке контента являются ключи и фразы, употребленные в разбавленном, точном вхождении или скрытом. Они улучшают позиции статьи в выдаче, соответственно увеличивают количество просмотров.

Оценка текста выполняется по таким характеристикам:

уникальность (говорит о полезности статьи);

водность текста (убираются бессмысленные слова, малозначимые);

тошнота (определяет плотность слов);

спам (указывает на плотность вхождения ключей).

При соответствии всех этих параметров установленным значениям, контент будет считаться ценным для читателя.

Также стоит выделить простоту, лаконичность излагаемого материала. Закрученный сюжет может использоваться только для художественной литературы. В SEO важно понять суть с первой фразы. Сложные обороты, длинные предложения не сделают его лучше. Поэтому, скорее всего, читатель предпочтет поискать информацию на другом ресурсе.

Подводя итог, можно сказать, что истинная ценность текста заключается в его лаконичности и максимальной информативности. Чем точнее излагаются мысли, тем быстрее получится донести их до читателя, привлечь его внимание.