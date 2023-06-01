Как правильно оформлять цитирование для антиплагиата?

Подготовка докладов, курсовых и дипломов студентами часто сопряжена с использованием большого количества цитат. Обойтись без них иногда просто невозможно. При проверке работы оказывается, что уникальность не дотягивает до пороговых значений, и есть вероятность, что преподаватель вернет ее на доработку. Решить проблему можно правильным оформлением таких фраз. Рассказываем, как это сделать.

Как антиплагиат расценивает цитирование?

Прежде чем разобраться с оформлением, разберемся с определением «цитата» и с тем, почему антиплагиат так остро реагирует на нее. Цитата — это выдержка из работы, высказывание знаменитого ученого, писателя и т. д. Такой отрывок списывается дословно. Согласно требованиям к оформлению работ, на использование подобных фраз согласие автора не требуется, но обязательно указывается источник, из которого заимствован отрывок, и сам автор.

Антиплагиат тщательно анализирует работу, определяя одинаковые участки текста с учебными материалами, находящимися в свободном доступе, библиотеками, базами статей, публикаций, законодательными базами. Если антиплагиат обнаружит скопированный текст без правок — оригинальность будет снижена. Но как сделать так, чтобы цитата не стала причиной значительного снижения оригинальности работы? Ведь оставить ее в таком виде не получается, а переписывать своими словами — недопустимо.

Делаем правильное цитирование

Антиплагиат.ВУЗ и Антиплагиат.ру, которые часто используются в ВУЗах, имеют встроенные инструменты распознавания цитирования. Для этого нужно всего лишь выделить фразу кавычками. Это вся секретная формула, которая поможет поднять процент уникальности до установленного преподавателем значения. То есть, не нужно:

выделять фразу курсивом, подчеркиванием;

использовать любое другое форматирование;

делать служебные метки;

ссылаться на источники заимствования;

выделять фразы цветом.

Для антиплагиата будет вполне достаточно, если цитата заключена в кавычки.

Оформление в Word

Выделение такой части текста выполняется кавычками («»). Заключать другие части текста, в том числе и прилегающие к цитате, не стоит. Таким образом, оборачивается каждая отдельная фраза в ворде, даже если они расположены друг за другом. Именно кавычки сигнализируют, что выделенный участок относится к цитате и при определении результата проверки уникальности его нужно пропустить.

Как превратить скопированный текст в цитату?

Заимствование расценивается, как копипаст текста из других работ. Если заключить такой фрагмент в кавычки, антиплагиат не будет расценивать его как цитату, и на результаты проверки его выделение не повлияет. Если этот кусок скопирован и не перефразирован, выделение кавычками не исключит его из проверки и конечный процент уникальности будет снижен. Скопированное высказывание Аристотеля или Джона Локка — это цитата, а выделенный кавычками текст из написанной другим автором работы — это просто копипаст, который к цитированию не имеет никакого отношения. Чтобы заимствованный участок был уникальным, нужно перефразировать его своими словами, не меняя смысла.

В каких случаях антиплагиат может не увидеть цитату?

Антиплагиат не всегда признает облаченные в кавычки фрагменты цитатами, и в итоге работа остается неуникальной. Сервис проверки видит именно цитату, если это выдержки из:

публикаций;

учебных материалов;

законов или нормативных актов;

публичных изданий.

Помимо интернет-публикаций, для поиска заимствований используется закрытая база с миллионами научных статей, студенческими работами, библиотеками. Часть материалов содержатся в этих собраниях, а часть нет, поэтому некоторые фразы могут не засчитываться. Выдержки из журналов и пособий также часто не включаются в перечень источников. Если скопировать выдержку из чужой работы, заключить ее в кавычки и выдать за цитату, ничего не получится. Для начала нужно проработать часть заимствованного куска, переписать, а потом использовать.

Ошибки при оформлении цитат

Теперь вы знаете, что сервис определит цитату, если:

выдержка заимствована из научной публикации, журнала, кодекса или другого источника;

издание есть в библиотеке антиплагиата, по которой он проводит проверку;

фраза не заимствована из рефератов, курсовых, докладов других авторов;

фразы обернуты в обычные кавычки без дополнительных элементов.

В интернете можно обнаружить много инструкций по оформлению цитат. Но очень часто они оказываются нерабочими. Приведем несколько таких бесполезных инструкций:

Указание источников цитирования — это прописано в стандартных требованиях к оформлению работ, но самому антиплагиату не нужно — он сам разберется, откуда взят фрагмент.

Ссылки на источники — они исключаются при проверках, к тому же их наличие значительно усложнит чтение работы, а переходить по ним никто не будет.

Отметка форматированием — курсив, другой шрифт, маркеры разного цвета и другие подобные вещи не нужны. Антиплагиат не воспринимает все эти выделения.

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