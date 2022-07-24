Как изменить текст для проверки на антиплагиат

Вы студент. И вы написали реферат, курсовой или дипломный проект. Но это еще полдела. Теперь вам нужно изменить текст для антиплагиата. Иначе к защите не допустят. “Антиплагиат”, а вернее, его закрытая ВУЗовская модификация, - это программный комплекс, с помощью которого преподаватель сканирует вашу работу и оценивает ее на заимствования по различным базам:

Базе Российской государственный библиотеки

Базе сданных работ (т.н. Кольцо ВУЗов)

Базе технической и нормативной документации

а также еще более 40 других баз, количество которых с каждым годом растет

Другими словами, какое бы заимствование вы ни использовали при создании научного труда, будь то список литературы, цитата или выдержка, система будет помечать выделенные фрагменты как неуникальный текст. Эталонной оригинальностью текста считается показатель в 80%. Тем не менее, в зависимости от ВУЗа он может отличаться в большую или меньшую сторону. Чем строже Университет - тем показатель выше. Например, в МГУ и нескольких других профильных ВУЗах на ряде факультетов требуемый процент уникальности может доходить до 85%. Все, что ниже - не проходит проверку.

Казалось бы: проблема на пустом месте! Человек пишет работу самостоятельно, поэтому его материал должен быть уникальным априори. Но преподавателей это не волнует. “Антиплагиат” сказал, что текст неуникальный, значит научную работу принимать нельзя. Нужно переделывать. И приходится студентам совершенствовать филологические навыки, подбирая словоформы, составляя списки синонимов на одни и те же слова или меняя порядок предложений.

Можно ли честно пройти анализ на плагиат

Можно. Вопрос не в том, пройти или не пройти, а в том, сколько времени это займет. В отдельных сферах (математика, физика, юриспруденция и т.д.) у студентов уходят недели и месяцы на то, чтобы материал соответствовал требованиям антиплагиата. Есть ли в этом смысл? 1-1,5 месяца жизни только для того, чтобы алгоритм бездушной машины сказал, что заимствований нет? Вы серьезно?

Еще одна проблема: студент не может узнать процент оригинальности своей работы до тех пор, пока преподаватель не загрузит ее в закрытую систему “Антиплагиат.ВУЗ” и не увидит результат. Никак. Программа “Антиплагиат“, которая есть в открытом доступе, может показать приблизительную оригинальность без учета закрытых баз, о которых мы говорили в начале. Но она совсем не гарантирует прохождение теста на плагиат в закрытой системе.

И еще одна ложка дегтя. Если работа не проходит тест, то допуск к следующей сдаче студент получает только через месяц. Только один этот фактор ставит под угрозу защиту тысяч дипломных работ каждый год по всей России.

Современный способ пройти проверку

Несправедливость системы анализа на антиплагиат и невозможность заранее узнать процент уникальности заставляет студентов всерьез задуматься о том, можно ли обмануть, обойти безликую машину? В конце концов, не тратить же бесценное время на то, чтобы удалять фрагменты текста, мучиться от замены символов и изменения собственных формулировок только потому, что такой набор слов и оборотов уже использовали другие студенты в далеком 2008 году? И, главный вопрос: почему в системе российского образования на передний план выходит не информация и навыки работы с ней, а наличие или отсутствие заимствований? И как быть с цитатами? Ни один научный труд не пишется с нуля. Впрочем, кого это волнует. Вот почему многие студенты уже давно для себя решили, что главное - результат, а победителей не судят.

Изначально активно использовался простой способ. Заменить гласные буквы (а,о,е,у) на латинские аналоги. Визуально отличий никаких, а при сканировании - на 100% уникальный текст. Но принцип такого способа был учтен в одном из первых обновлений “Антиплагиата” и уже давно потерял актуальность.

И только спустя несколько лет на рынок вышел новый игрок, которого по праву называют анти-антиплагиат. Это сервис Antiplagius, который на данный момент уже используют более 260 тысяч студентов каждый год по всей России.

Что такое Antiplagius

Главная особенность сервиса Antiplagius - он представляет мощный инструмент для успешного прохождения теста на плагиат в системе Антиплагиат.ВУЗ. Той самой закрытой преподавательской системе. Более того, Antiplagius имеет доступ к тем же алгоритмам проверки по тем же базам. Есть даже специальная услуга. Называется “преподавательский отчет”. Другими словами, вы можете загрузить текст (например, реферата), и сотрудники Antiplagius вручную проверят и предоставят вам закрытый отчет по уникальности. Тот самый отчет, который увидит преподаватель при проверке вашей работы.

Если оригинальность ниже требуемого уровня, то можно повысить ее либо на уровне машинного кода (автоматические методы), либо с помощью рерайта. В Antiplagius рерайтинг - отдельное направление услуг. Оба решения позволяют вам сделать уникальным абсолютно любой текст: курсовой, реферата, статьи и т.д. В первом случае сам текст визуально остается прежним. Все изменения - исключительно на уровне машинного кода документа. Других аналогичных способов повысить уникальность на российском рынке не существует.

К слову, в студенческих кругах научные статьи проверяются через альтернативные сервисы: Advego, eTXT, text.ru и другие. Все эти сервисы не имеют никакого отношения к научным работам и показывают результат, который сильно расходится с показаниями закрытой преподавательской программы. Примите к сведению. Риск переделать скачанную в интернете работу составляет 95-100%.

Как использовать Antiplagius: краткая инструкция

Для начала определимся с понятиями. Antiplagius - это сайт, который позволяет сделать уникальным любой текст: статью, диплом, курсовую и т.д. Это стороннее программное обеспечение, которое использует те же алгоритмы, что и закрытая преподавательская система, но напрямую с ней он никак не связан. Более того, Antiplagius включает в себя набор собственных алгоритмов, которые позволяют сразу уникализировать материал на определенное количество процентов оригинальности. Это количество задаете системе вы.

Краткая инструкция по работе с системой.

Вы загружаете работу в систему. Система начинает работать, анализирует объем документа и повышает уникальность до выбранного уровня. Вы получаете счет на оплату. Оплачиваете счет, забираете работу и готовитесь к успешной сдаче. Тест на антиплагиат вы гарантированно проходите.

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