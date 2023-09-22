Как Антиплагиат.ВУЗ определяет сгенерированный текст и какие есть способы его изменить

В начале мая в системе «Антиплагиат.ВУЗ» появилась возможность распознавания текста, который сгенерирован через нейросети. Теперь все части текста, написанного в одной из версий ChatGPT, программа распознает как подозрительные и снижает процент уникальности работы. Новый модуль появился накануне сессий и защиты дипломов в ВУЗах, поэтому для многих студентов, которые хотели облегчить себе выполнение работ с помощью нейронок, это стало неприятной неожиданностью. Мы протестировали обновленный Антиплагиат на работах со сгенерированным текстом и выяснили, как он работает.

Как Антиплагиат распознает сгенерированный текст

Чтобы точнее понять, как система определяет машинный текст, необходимо для начала разобраться, как вообще происходит его написание с помощью искусственного интеллекта. Нейросеть — это множество коротких циклов простых команд, где каждый нейрон выполняет свое задание. По сути, языковое моделирование представляет собой предсказание следующего слова, учитывая предыдущие. Это можно сравнить с вводом запроса в поисковую строку, когда Яндекс или Гугл стараются угадать продолжение запроса. Нейросеть прекрасно справляется с этой задачей и подставляет одно из наиболее подходящих слов к генерируемым словосочетаниям.

У сгенерированного текста есть несколько свойств, по которым можно легко отличить его от написанного вручную:

Слишком много конкретики. Из-за предсказывания следующего слова в предложении алгоритмы плохо рассуждают на абстрактные темы.

Если у нейросети недостаточно данных по конкретной теме, алгоритмы могут придумывать вымышленные факты.

Текст пишется неперсонализированный, имитирующий опыт уже написанных работ, поэтому у него мало экспертности и углубленного изучения темы.

Алгоритм работы «Антиплагиат.ВУЗ» настроен таким же образом, как и у искусственного интеллекта. То есть разработчики научили систему подбирать самые популярные слова после словосочетаний. Они могут взять любую ВКР со сгенерированным текстом, выбрать несколько словосочетаний и проверить, какие слова идут после определенных запросов. Если будет выявлено, что на странице есть несколько словосочетаний, после которых идут популярные слова — текст написан с помощью искусственного интеллекта.

Сгенерированный контент формально не является плагиатом, поскольку студент давал задание нейросети и правил полученный результат самостоятельно. Но не все преподаватели закрывают на этот глаза и смотрят на результаты проверки: если подтвердится признак обхода Антиплагиата, значит работу придется исправлять. Вернуть ВКР на доработку могут даже в том случае, если оригинальность документа составляет больше 90%, но в результатах проверки указано: «Внимание, документ подозрительный: в документе присутствует сгенерированный текст». В отчете преподаватель увидит уведомление, что текст подозрительный.

Как убрать сгенерированный текст в Антиплагиате?

Чтобы исправить сгенерированный текст, для начала нужно разобраться, как его показывает система. После получения результата проверки необходимо нажать на ссылку «Подробнее» (обычно она выводится на красном фоне с сообщением о подозрительности текста). Если вы находитесь внутри полного отчета, необходимо кликнуть на треугольник и здесь же нажать на «Подробнее».

Система переведет вас специальный режим просмотра, внизу документа слева высветится окно «Сгенерированный текст» с указанием перечня страниц, где он встречается. Для их просмотра необходимо кликнуть на «Показать все страницы». В документе текст подсветится красным цветом.

Как скорректировать машинный тест в Антиплагиате

Сделайте копию исходного документа, который проверялся на оригинальность. Выделите в нем те участки текста, которые подсветились в отчете красным, и сохраните документ. Теперь сделайте копию этого документа еще раз и назовите, например, «новая работа». Далее откройте рядом оба документа. Можно развернуть их на половину экрана — так работать с ними будет удобнее. Прорабатывайте по очереди каждый участок, но при переписывании постарайтесь сохранять только саму мысль, делая глубокий рерайт. После того, как вы перепишите все подсвеченные участки, результат будет впечатляющим.

Как еще можно обойти Антиплагиат?

Описанный выше вариант работает достаточно надежно. Но можно попробовать еще несколько альтернативных способов обойти проверку:

сгенерировать текст еще один раз, но этот вариант срабатывает не всегда;

обратиться за помощью к экспертам, которые смогут переписать работу.

Самый надежный способ, который поможет сэкономить ваше время и нервы — воспользоваться сервисом Antiplagius. Мы поможем исправить любые выпускные квалификационные работы по техническим, финансовым, юридическим, гуманитарным и другим специальностям. При проверке работ используются те же самые инструменты и алгоритмы, что и в вузовской версии. После формирования преподавательского отчета вы сразу увидите, какие фрагменты нужно переделать. Мы изменим исходный код и представим оригинальный документ, в котором будет сохранен смысл и форматирование.