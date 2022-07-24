С написанием курсовой работы регулярно сталкивается каждый студент. Это задание, которое делится сразу на несколько этапов: подготовка материала, написание, проверка, правки, создание презентации. Что здесь самое трудное? Пожалуй, сделать презентацию, которая отразит всю суть темы и станет отличным дополнением к устной речи. Возникают проблемы у учащихся и с проверкой: если еще по смыслу и стилистике у преподавателей замечаний может не быть, то антиплагиат всегда найдет, к чему придраться. В рамках данного материала мы подробно расскажем, как делается презентация к курсовой работе, как проверить уникальность и как ее повысить, если это будет необходимо.

Процесс создания презентации

Презентация – набор слайдов, показываемых на экране во время защиты научной работы. Обратите внимание, слайды лишь сопровождают речь, дополняют ее, визуализируют сказанное, но не являются тем, от чего стоит отталкиваться. Читать с экрана – самая частая ошибка.

Начнем с того, что обозначим основные требования к презентации, сопровождающей научную работу. Эти требования имеют общий характер и не изменяются, в зависимости от специальности или ВУЗа:

небольшое количество слайдов;

исключительно деловой стиль;

минимум текстовой информации;

наличие цифр;

наличие нескольких обязательных слайдов;

единый стиль.

Средняя время, отводимое одному студенту для защиты курсовой работы, составляет около 5-7 минут. Очевидно, что за такой отрезок можно рассказать лишь 2-3 страницы текста. Поэтому многие стремятся уместить все остальное в презентацию, сделав в ней огромное количество слайдов, которые листаются с невероятною скоростью. Это ошибка! Существует простое правило, гласящее, что один слайд не может показываться менее 30 секунд, иначе на него просто не успеют среагировать: увидеть, прочитать информацию, подумать. Значит, если речь длится 5-7 минут, то нужно делать не более 10-14 слайдов.

У многих есть проблемы и со стилистикой. Студенты – молодые и креативные люди, которые вынуждены страдать от научных штампов во время написания текста. Зато в презентации учащиеся стремятся отыграться! Все начинается с веселых смайликов на странице «приветствия», а заканчивается – милыми котятами в самом конце. Категорически нельзя отклоняться от научного стиля: написание курсовой – серьезная работа на любом из этапов.

От общих рекомендаций перейдем к более конкретным. Используя слайды, вы должны визуализировать речь, поэтому станет большой ошибкой использовать на экране много текста. Во-первых, его банально никто не будет читать, потому что трудно одновременно читать и слушать человека. Во-вторых, один слайд презентации показывается около 30 секунд, которых явно недостаточно, чтобы ознакомиться с большим количеством текста. В-третьих, это просто нелогично, потому что рассказать важную информацию устно – можно, а объяснить график или картинку словами – гораздо труднее.

Запомните, в презентации курсовой должно быть то, что трудно рассказать словами: картинки, графики, диаграммы, сложные формулы. Все, что можно рассказать – лучше рассказывать.

Двигаемся далее. Одно из главных требований преподавателей к презентации – наличие цифр. Считается, что цифры сложно воспринимаются на слух, поэтому логичнее вывести их на экран, а еще лучше – составить из них график или диаграмму для большей наглядности.

В презентации для курсовой есть несколько обязательных слайдов. Вроде бы о их необходимости не написано ни в одной из методичек, но они даже не обсуждаются и присутствуют везде.

Итак, во-первых, нельзя забыть, что первый слайд – приветствие и знакомство. Вы должны обозначить себя (ФИО, группа), научного руководителя (ФИО, ученая степень и должность в ВУЗе), тему работы. Второй – то, что принято проговаривать, но жалко времени: цель, уникальность, значимость, предмет и объект исследования. Далее – простор для фантазии вплоть до заключительного слайда. Он – обязательное «Спасибо за внимание». Пускай, на всем листе будет только эта фраза, но без нее никак.

Напоследок скажем, что вся презентация должна быть оформлена в едином стиле. Речь о визуализации: цвета, отступы, шрифты и т.д. Популярная тенденция – создавать верхний или нижний колонтитул с символикой ВУЗа на каждом слайде.

Как видно, особых сложностей возникнуть не должно: все требования просты и понятны. Поэтому перейдем к более сложному этапу курсовой работы – прохождению проверки на уникальность. На нем «зарубаются» гораздо чаще, чем на презентации.

Проверка на уникальность и повышение процента

Проверка курсовой на плагиат – сравнение текста курсовой со всем контентом, размещенным в Интернете и различных базах данных. Чтобы получить допуск к защите, необходимо набрать процент выше определенной планки, которая устанавливается индивидуально для каждой специальности.

Даже самостоятельное написание не гарантирует высокий процент оригинальности, потому что каждая работа содержит ряд информации, которую нельзя написать по-другому: законы, теории, цитаты и т.д. Все это есть в Интернете, и антиплагиат снизит процент.

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