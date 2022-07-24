Правильно оформляем приложения в курсовой работе

Написание курсовых – одно из наиболее трудных заданий для студентов. Чтобы работа была принята преподавателем, она должна быть высоко оценена по трем параметрам:

смысловая составляющая и грамотность;

верное оформление;

высокая уникальность.

С первым пунктом никто не спорит. Разумеется, текст должен быть полезным, логичным, раскрывающим тему. Ошибки тоже недопустимы, ведь это научный материал студента высшего учебного заведения.

Но дальше – труднее. Во-первых, необходимо правильно оформить текст, во-вторых, добиться высокой уникальности материала. И то, и другое сделать непросто, потому что существует множество «подводных камней», которые обязательно нужно знать еще перед написанием.

В рамках данной статьи мы расскажем о самом трудном этапе подготовки курсовых – оформлении формул, а также раскроем тему уникальности: какой она должна быть, как ее проверить и повысить.

Оформление формул в курсовых

Правила оформления формул четко прописаны в учебной методичке. Но обратите внимание, что здесь не существует единого ГОСТа, и каждый ВУЗ имеет право корректировать детали требований так, как ему этого захочется. Поэтому мы рекомендуем пользоваться только методичками своего ВУЗа и каждый год проверять обновления. Но базовые условия верного оформления формул все-таки существуют. Перечислим их кратко, а потом раскроем подробнее:

новая строка;

разделение формул в одном расчете;

нумерация;

перенос через «знак»;

«пояснительная запись»;

ссылки.

Давайте разбираться. Начнем с того, что каждая формула в курсовой работе должна быть написана с новой строки. Но бывают исключения. Например, в случаях, когда для одного расчета необходимо несколько формул: тогда все они находятся на одной строке и разделяются запятыми.

Если формул в курсовой несколько, то их необходимо нумеровать по порядку. Для этого используются арабские цифры, заключающиеся в круглые скобки за последним символом. Пример: x+y=z (14).

Хотите перенести формулу? Подойдет абсолютно любой арифметический знак, который необходимо расположить в конце прошлой и начале следующей строки.

По-простому, «пояснительная записка» – обозначения для букв. Каждый раз начиная с новой строки, вы пишите букву, ставите дефис и объясняете ее значение. Пример: H – высота.

Не забудьте, что каждый раз, когда вы ссылаетесь на расчет в тексте, вы должны указать номер формулы. Где он прописывается, мы разобрались выше.

Как видите, правильно оформить формулы в курсовой работе нетрудно. А если вы и допустите ошибку, то на ее исправление потребуется всего несколько минут. А вот с уникальностью все сложнее, – это самое трудное требование к научной работе, которому должно быть уделено повышенное внимание!

Уникальность курсовой

Высокая уникальность текста – обязательное требование Министерства Образования РФ, начиная с 2007 года. Для каждой специальности перед началом учебного года определяется минимальная планка, набрав процент ниже которой, студент не будет допущен к защите. Существует несколько сервисов для проверки плагиата:

«Антиплагиат.ВУЗ»;

Antiplagiat.ru;

ETXT;

Advego;

DC Finder.

Но набрать необходимый процент не всегда удается даже тем, кто писал самостоятельно, потому что каждый документ состоит из обязательной информации, которая не подлежит редактированию: законы, теоремы, цитаты, устойчивые речевые обороты и т.д.

Значит, чтобы получить допуск к защите, необходимо предварительно проверить работу, и если с ней не все в порядке, то подкорректировать. Но заниматься изменением 80 страниц текста очень долго, да и положительный результат никто не гарантирует.

Поэтому представляем две услуги по повышению уникальности, которые можно получить на нашем сайте:

Кодирование. Профессиональный рерайт.

При кодировании текст остается прежним. Вся работа происходит на уровне программного кода документа, в который вносятся изменения для конкретного антиплагиата. Как результат, за 5 уникальность получается такой, какой ее заказал студент. Стоимость услуги – 10 рублей за страницу.

Рерайт – ручной труд наших специалистов, которые за 3 дня полностью перепишут ваш текст, сохранив его смысл и соблюдя требования учебной методички. Такая работа пройдет проверку абсолютно любого, даже самого строгого, антиплагиата. Цена услуги – 100 рублей за страницу.

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