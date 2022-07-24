Антиплагиат РУДН: как пройти проверку на плагиат

Несколько лет назад по настоянию Рособрнадзора в РУДН стартовал проект «Антиплагиат», который позволяет выявлять заимствованные тексты в сдаваемых студентами работах.

В идеале ситуация должна была выглядеть следующим образом. Студенты, которые пишут работы самостоятельно, легко и просто проходят проверку на плагиат и собирают почести и лавры. В свою очередь, злобных плагиаторов проверка «выводит на чистую воду», клеймя позором и гарантируя неумолимую пересдачу. Прекрасная идея!

Но, как это часто бывает, что-то пошло не так...

Дело в том, что перед сдачей работы студент должен сам проверить свой текст на наличие совпадений. Для этого существует открытый сервис «Антиплагиат.ру». Если заимствований слишком много (более 20%), работа отклоняется. И неважно, что существуют десятки сфер, в которых уже десятилетиями используются общепринятые речевые, обороты, не говоря уже о законах, математических формулах, цитатах и других вещах, которые изменять нельзя. Но это еще полбеды.

Даже если онлайн-сервис «Антиплагиат.ру» покажет твердые 90% оригинальности текста, то это еще ничего не значит.Потому что преподаватели проверяют работы через свою,закрытую систему - «Антиплагиат.ВУЗ».

Сложно сказать, зачем это было сделано. Но факты таковы, что закрытая преподавательская система «пробивает» текст работы и по интернету, и по базе Российской Государственной Библиотеки, и даже по банку уже сданных работ, к которым у простого «Антиплагиата» нет доступа. И вряд ли появится.

И вот, казалось бы, такая хорошая идея начинает давать сбои. Видимо, слишком далекие от образования чиновники решили, что раз у преподавателя больше компетенций, то и проверка должна быть более глубокой. Другого объяснения на ум не приходит. Разве только образовательный саботаж, но это уже совсем крайности. Или нет?

Особенности РУДН

Есть еще один момент, который добавляет масла в огонь. Дело в том, что

Российский университет дружбы народов - не просто ВУЗ. В нем обучаются студенты более чем 150 стран, а преподавание магистерских программ читается на английском языке. При этом иностранные студенты не являются носителями языка и часто используют фрагменты литературы или авторизованных источников в интернете. Со ссылкой, разумеется.

Но программу это не волнует. «Плагиат!» - и разговор окончен. А между тем, работа по смыслу и содержанию может быть выполнена великолепно. По факту получается, что любой студент, который пишет работу от руки, а затем переносит текст в компьютер, не застрахован от клейма «плагиатора». Но как быть с цитатами, устоявшимися фразами, списком литературы и другими вещами, которые нельзя изменять?

Академический абсурд

Доходит порой до абсурда – в погоне за уникальностью текст превращается в набор фраз, которые лишь отдаленно напоминают работу на заданную тему. Такая работа проходит проверку на антиплагиат. Но старания, которые студент тратит на пустую уникализацию и мог бы потратить на получение знаний и раскрытие темы, тратятся впустую. А что делать – сдавать работу надо вовремя, иначе не получишь допуска к экзамену.

Судя по опросам студентов, ручная уникализациясредней курсовой работы занимает до 2-3 недель.

Некоторые студенты по старинке пытаются обмануть, обойти программу. например, мудрят с перестановкой слов в предложении, вставляют английский буквы вместо русских, подбирают синонимы. Но эти методы уже давно известны и не работают. С их помощью нельзя повысить уникальность. А время-то идет. Что делать?

Выход есть - Antiplagius

Несколько лет назад группа разработчиков представила систему Antiplagius. Эта система объединяет в себе все доступные возможности проверки текстов. Но главное ее преимущество в том, что у нее есть доступ к закрытой системе Антиплагиат.ВУЗ и преподавательскому отчету. Но и это еще не все.

Если уникальность ниже 80%, Antiplagius может ее повысить. При этом он повышает оригинальность текста на уровне машинного кода, не меняя слов и предложений. Другими словами, когда вашу работу проверяет преподаватель, он получает нужный вам процент уникальности. Все просто.

Именно поэтому Antiplagius быстро обрел популярность у десятков тысяч студентов по всей России и даже за ее пределами.

Другие плюсы программы:

На проверку текста тратится не более 5-10 минут, благодаря быстрым алгоритмам. Уже сейчас программа способна обрабатывать более 100 текстов одновременно. В отличие от большинства онлайн-программ, которые проверяют совпадения только в интернете, Antiplagius проверяет еще по закрытым базам библиотек и банков сданных работ. Проверка проходит инкогнито, и вы никогда не увидите свой текст, или упоминание о нем в интернете. Antiplagius является лидером по количеству уникализированных текстов в Рунете. Более 143 000 студентов уже пользуются этой системой. Низкая стоимость. Проверка работы стоит всего 100 рублей (как чашка кофе).

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