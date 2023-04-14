Антиплагиат САФУ: как пройти проверку на плагиат

В Северном федеральном университете им. М. В. Ломоносова для проверки докладов, эссе, дипломов, курсовых используется система Антиплагиат САФУ. Она адаптирована специально под это учебное учреждение, с учетом специфики образовательного процесса. Теперь студентам намного сложнее сдавать свои работы, поскольку преподаватели допускают их к защите, только если они имеют уникальность не ниже 85%. Учитывая, что Антиплагиат сравнивает загруженный документ с миллионами материалов — сдача студенческих работ для многих становится настоящим испытанием.

Проверка уникальности на Антиплагиат САФУ

Система анализирует студенческие материалы сразу по нескольким модулям. Проверка выполняется углубленно, с уже выполненными работами. О предоставлении готовых проектов, ранее подготовленных в других ВУЗах, можно даже не мечтать. В коллекции САФУ также присутствует уникальный модуль, содержимое которого пополняется практически без остановки, поэтому списать что-то у студентов с потока или предыдущего курса не выйдет. Вывод — над подготовкой курсовых, дипломов нужно трудиться своими силами.

Обойти Антиплагиат САФУ практически нереально — система сразу видит попытки ввести ее в заблуждение:

переставить слова в предложении;

заменить слова на синонимичные;

специально внедрить ошибки;

заменить символы.

Даже если студент делал проект сам, обложившись книгами и подключив свои знания, гарантии, что работа наберет необходимый процент оригинальности, нет.

Проверка текста на плагиат в закрытой системе Антиплагиат.ВУЗ

Чтобы проверить уникальность к закрытой системе, понадобится получить к ней доступ. Купить его не получится, доступ есть только у преподавательского состава. Можно попробовать обратиться за помощью к научному руководителю — возможно он проявит лояльность и разрешит воспользоваться платной версией. В противном случае, придется довольствоваться сервисом Антиплагиат.ру — бесплатной версией вузовского Антиплагиата, но с меньшим количеством модулей. Доверять ее результатам не стоит на 100%, скорее всего, в преподавательском отчете вы увидите совсем другие показатели.

Как повысить уникальность текста?

Если вы не готовы тратить уйму времени на исправление работы и хотите сразу быть уверены, что она пройдет проверку, обращайтесь в Antiplagius. В течение нескольких минут вы получите готовый подробный отчет с выделением неуникальных фрагментов. Если у вашей работы низкая оригинальность, но нет времени и сил заниматься правками, предлагаем воспользоваться нашими услугами:

Техническое кодирование: алгоритмы выполнят замену исходного кода и выдадут уникальную работу в течение нескольких минут.

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