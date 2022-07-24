Антиплагиат РУК: как пройти проверку на плагиат

В СМИ то и дело появляется информация о том, что тот или иной ВУЗ официально подключил систему «Антиплагиат». РУК не стал исключением. Уже более двух лет его преподаватели проверяют работы студентов на плагиат, прежде чем допустить к защите.

А ведь все началось с большого скандала...

С «Антиплагиатом» жизнь студентов заметно усложнилась. Сейчас мало просто написать работу, нужно еще убедиться, что эта работа уникальна, и количество заимствований не превышает 25%. Если заимствований больше — нужно что-то делать, иначе работу не примут.

Мало кто знает, но все проблемы студентов начались с большого скандала. Дело в том, что несколько лет назад сняли с должности ректора одного из ведущих ВУЗов России. Не будем его называть, чтобы не дискредитировать лишний раз. Кто захочет — найдет.

Уволили ректора как раз за большое количество некорректных заимствований (проще говоря, плагиата) в диссертации. Тогда Дмитрий Медведев потребовал проверять все аттестационные работы, дипломы и кандидатские диссертации на плагиат, дабы исключить подобные инциденты в будущем. Чтобы это сделать, потребовался мощный программный комплекс. А чтобы программа не простаивала, на нее подсадили большинство университетов. Среди них оказался и российский университет кооперации.

С тех пор жизнь студентов РУК усложнилась

Меры для тех, кто попался на плагиате в РУК, суровые. Если неправильно оформлены ссылки или цитирование, то работа не может претендовать на уникальность. А если процент уникальности ниже 75%, то преподаватель может не засчитать работу, а с хвостами в университете очень жестко.

Хотя, если посмотреть более детально, здесь есть ряд нестыковок. Взять для примера типовые академические работы.

Курсовая — это свои выводы, основанные на анализе чужого материала.

Диплом представляет собой новое видение старого материала.

Магистерская диссертация — это тоже анализ чужого материала, поэтому требовать абсолютной уникальности от нее — то же самое, что заставить человека изобрести велосипед и пенять на плагиат.

Оригинальности во всех трех случаях нет, да и быть не может: любая цитата из СМИ не оригинальна, хороших и грамотных книг, которыми пользуются студенты, — немного. Цифры и таблицы, присутствующие в работе, также не пройдут проверку. А юристам, например, чтобы снизить процент плагиата, придется своими словами переписать Конституцию и Уголовный кодекс.

Время показывает, что «Антиплагиат» удобен для быстрой проверки работ и фильтрации откровенно скачанных текстов. Но не все же качают тексты из интернета!

Последнее и решающее слово в оценке работы должен

сказать преподаватель. Но то ли от нежелания, то ли от нехватки

времени большинство из педагогов перекладывают ответственность

именно на программу, и судят о качестве работы по проценту уникальности.

С одной стороны — это правильно – оставить слово за преподавателями. За 1-2 семестра общения со студентами они знают, кто на что способен. Проверка на антиплагиат должна проходить, только если возникли сомнения. Но здесь нужно еще делать поправку на русский менталитет, который обставляет все так, что «сомнения» возникают постоянно.

Онлайн проверка работы на уникальность

У студентов РУК есть еще одна проблема. Дело в том, что самостоятельная проверка большинством онлайн-сервисов (Etxt, Advego и т.д.) не гарантирует успешную сдачу работы. Даже открытый сервис проверки antiplagiat.ru это не гарантирует.

Дело в том, что когда ВУЗы «подсаживают» на «Антиплагиат», им внедряют закрытую преподавательскую систему «Антиплагиат.ВУЗ». Как работает Антиплагиат ВУЗ? Эта система проводит глубокую проверку по десяткам источников, включая российскую государственную библиотеку, банк нормативной документации и банк уже сданных студенческих работ.

Самое обидное, что у студентов нет доступа к этой системе. Более того, студент может получить в сервисе antiplagiat.ru значение уникальности 90%, а преподаватель вернет работу, потому что «Антиплагиат.ВУЗ» показал всего 40%. Такие ситуации сплошь и рядом.

Рано или поздно каждый студент сталкивается с двумя вопросами.

Как проверить работу заранее, чтобы не было пересдач и неприятных сюрпризов? Как обмануть, обойти программу проверки, если уникальность низкая. Хотя бы потому, что тратить недели на пустую замену слов синонимами — это верх идиотизма.

Решение — Antiplagius

Antiplagius – онлайн сервис, который проверяет текст на совпадения

по всем базам системы «Антиплагиат.ВУЗ». Он позволяет посмотреть

на работу глазами преподавателя через преподавательский отчет.

Проверка платная. Но стоит всего 100 руб (цена чашки кофе). После проверки вы получаете преподавательский отчет, точно такой же, какой получает преподаватель при проверке вашей работы.

Но главное достоинство Antiplagius даже не в этом. Если уникальность окажется ниже 75%, сервис повысит ее до нужного уровня. При этом сам текст визуально никак не изменяется. Меняется только машинный код (цифры, которые машина интерпретирует как текст).

В результате вы получаете работу с гарантированной уникальностью, которая со 100% вероятностью проходит проверку на плагиат.

Попробуйте сервис в деле прямо сейчас. Загрузите текст работы и посмотрите отчет. Уже сегодня Antiplagius может освободить для вас массу времени.