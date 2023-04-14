Антиплагиат РТА: как пройти проверку на плагиат

Российская Таможенная Академия является единственным ВУЗом России, который специализируется на подготовке специалистов по таможенному делу. Преподаватели учебного заведения для проверки уникальности готовых студенческих работ пользуются вузовской системой — Антиплагиат РТА. Она значительно сокращает время, затраченное на проверку, и позволяет быстрее определить уровень подготовки студента. Только когда работа покажет требуемый процент уникальности, она будет допущена к защите. Для многих студентов, которые самостоятельно занимаются написанием проектов, проверка на уникальность является настоящей проблемой. Рассказываем, как работает система и как ее обойти.

Проверка уникальности текстов на Антиплагиат РТА

Каждый студент Российской Таможенной Академии во время обучения сталкивается с программой Антиплагиат РТА. Это расширенный аналог бесплатной версии антиплагиата, который предъявляет более жесткие критерии во время проверки. Основные отличия вузовской версии от бесплатной программы заключаются в следующем:

несколько встроенных модулей, которые подразумевают более глубокую проверку;

сервис выполняет сверку с собранными в базе трудами студентов, базами библиотек, научными статьями, кандидатскими и докторскими работами.

Обойти алгоритмы программы, даже если студент самостоятельно занимался сбором доказательной базы, анализировал и писал работу, удается не всегда. Машинный интеллект остро реагирует на любые цитирования, теоремы, высказывания известных личностей, без которых подготовить работу невозможно. Он воспринимает их как неуникальный текст и сильно снижает процент уникальности. Пробовать перефразировать слова, подобрать синонимичные или переставить предложения местами не даст результата. С вузовской версией такие хитрости не работают.

Проверка текста на плагиат в закрытой системе Антиплагиат.ВУЗ

Чтобы воспользоваться вузовским Антиплагиатом РТА необходимо ввести логин и пароль. Сложность заключается в том, что доступы выдаются только сотрудникам академии, для студентов возможность использования программы ограничена. Учащимся разрешено только загружать тексты в систему, а функция проверки у них не работает. В итоге студенту приходится писать работу, проверять ее в бесплатной версии Антиплагиат.ру и сдавать ее в таком виде преподавателю. Вы можете попросить своего руководителя помочь вам и заранее проверить курсовую. Многие преподаватели соглашаются и предоставляют полный отчет по результатам проверки оригинальности. Если такой возможности нет, в качестве альтернативы предлагаем воспользоваться нашим сервисом Antiplagius.

Как повысить уникальность текста?

В Antiplagius вы получите полноценный преподавательский отчет, в котором будут указаны:

процент уникальности;

текст, который считается неуникальным;

источники, откуда выполнены заимствования.

Всего за 150 рублей вы получите полный анализ и сможете сразу перейти к корректировке студенческой работы. Благодаря нашему сервису вы избавите себя от неприятных сюрпризов и будете точно уверены в полученном результате. Наша задача — помочь в прохождении сложных этапов образовательного процесса. Мы уже помогли тысячам студентов успешно защититься, и вы можете стать одним из них.