Антиплагиат СВФУ: как пройти проверку на плагиат

Если вы учитесь в Северо-Восточном Федеральном университете, то уже столкнулись с системой антиплагиата СВФУ. Пишете ли вы курсовую или дипломную работу – помните, что ваш научный руководитель обязательно воспользуется этой программой, чтобы определить степень уникальности вашей работы.

Антиплагиат СВФУ. Первое знакомство

Студенческая жизнь состоит не только из учебы и зубрежки, жаль, что профессура забыла свою молодость. Раньше не было таких строгих требований к научным работам, а сейчас все проверяется антиплагиатом. Каждый научный руководитель требует высокий процент уникальности по своей курсовой, и у студента уже не остается времени на соц.сети, мессенджеры и тусовки.

Особенно ярко отпечатывается в памяти первокурсника знакомство с антиплагиатом СВФУ, который очень сложно пройти с первого раза. Проблемы при проверке возникают даже у ответственных студентов, которые не злоупотребляют копипастой. В итоге преподаватель возвращает работу, и учащиеся тратят свое время на устранение замечаний. Так происходит потому, что программа проверяет ваш текст, обращаясь к объемному массиву информации и выявляет неуникальные фрагменты. В рамках федеральной программы университет подключен к общегосударственной системе антиплагиат.ВУЗ, а в его базах данных - архив студенческих работ, защищенных в университете, вся библиотека СВФУ и даже Российская Государственная Библиотека.

Как получить доступ к сервису антиплагиата СВФУ

Постоянный доступ к системе есть только у сотрудников университета, которые обладают внутривузовским логином и паролем. Иногда преподаватель или руководитель практики выдает студентам временный код доступа, однако это случается только в исключительных случаях.

Модуль СВФУ недоступен в обычном режиме онлайн для студентов, поэтому они вынуждены проверять работу на сторонних ресурсах, которые не обладают полными базами данных системы антиплагиат.ВУЗ.

Сервис фиксирует перифразы, перестановку слов и вычисляет замену синонимов, а также вычисляет недобросовестные попытки обмануть систему путём замены знаков. Не подойдет для этого и пересказ.

В итоге ваша проверка показывает 90%, а преподаватель говорит, что работа уникальна всего на 20%, что катастрофически мало. Что же делать?

Как получить допуск к защите. Поможем обойти антиплагиат онлайн СВФУ

Мы создали сайт Antiplagius.ru для того, чтобы помогать студентам во время сессии. Всего за 150 рублей вы получаете доступ ко всем возможностям проверки антиплагиат.ВУЗ еще до того, как вашу работу увидит преподаватель. Вы сможете:

заранее выяснить процент уникальности вашей работы. установить источники, на которые ссылается антиплагиат СВФУ и, определить фрагменты, которые требуется уникализировать.

В том случае, если вас не удовлетворяет конечный результат, вы можете воспользоваться услугами нашего сервиса и повысить процент оригинальности. Мы предлагает следующие варианты:

кодирование текста - от 7 р./стр., правка вручную профессиональным рерайтером - от 100 р./стр.

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