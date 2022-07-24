Антиплагиат РЭУ: как пройти проверку на плагиат

Система «Антиплагиат РЭУ» — разработка отечественных программистов. Она ищет заимствования в научных работах. Если находит, то отмечает такой фрагмент как плагиат. Чем больше этих отметок, тем ниже процент уникальности и выше вероятность того, что работу не примут.

Вроде бы благое дело — заставить студентов писать работы самостоятельно. Тогда почему подобные системы проверки критикуют все — от учащихся до ученых? Сейчас разберемся.

Как работает в РЭУ антиплагиат

Проверке подвергаются любые работы — курсовые, доклады, рефераты и ВКР. Требуемый уровень уникальности — 85 %. Если показатель ниже, работу не примут.

Принцип действия «Антиплагиата ВУЗ РЭУ» основан на сравнении больших массивов данных. Текст нарезается на мелкие кусочки — шинглы. Каждый шингл состоит из 3—4 слов. Эти кусочки сравниваются со всеми материалами, которые есть в интернете, а также с другими работами из закрытых баз данных.

Алгоритм «Антиплагиата» в РЭУ им. Плеханова часто ошибается — принимает за плагиат вполне законное и даже необходимое заимствование. Вот студент в реферате процитировал теорему Пифагора. Можно ли считать, что он ее украл? Система считает, что да, а преподавателям зачастую лень разбираться. В итоге человек, который написал все сам, не может сдать работу из-за низкой уникальности.

Другая претензия учащихся РЭУ им. Плеханова к «Антиплагиату»: система является закрытой — к ней нет свободного доступа. Студент не может просто из дома зайти на сайт, проверить текст и убедиться, что он уникален. Вместо этого начинаются «танцы с бубном».

Проверка работы через библиотеку РЭУ

Для учащихся РЭУ работает библиотека. «Антиплагиат» установлен на компьютерах в читальном зале. Чтобы получить доступ к системе, достаточно продемонстрировать студбилет.

Но есть проблема: в библиотеке РЭУ «Антиплагиат» часто не работает, а когда работает — приходится стоять в многочасовой очереди, чтобы зайти и проверить свой текст. Некоторые студенты решают вопрос «неофициально» — договариваются с сотрудниками на кафедре, у которых есть логин и пароль для доступа в систему.

Если не хотите идти окольными тропами, используйте Antiplagius.

Как пройти антиплагиат РЭУ онлайн

Antiplagius — это воплощение мечты студентов РЭУ о простом и удобном сервисе, через который можно проверить материал, не вставая с дивана. Никуда не нужно ходить, просто загрузите файл и подождите несколько минут. Вы получите полноценный преподавательский отчет, где указан процент уникальности, выделены все заимствования и перечислены их источники.

Пройти «Антиплагиат РЭУ» онлайн можно всего 150 рублей — это стоимость одной проверки. Совсем немного, учитывая сэкономленное время и нервы.

Antiplagius — крупнейший сервис для проверки уникальности научных работ. Нашими услугами уже воспользовались более 1 500 000 человек. Мы предоставляем прямой доступ к системе «Антиплагиат» РЭУ Плеханова.