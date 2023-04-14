Антиплагиат РИНХ: как пройти проверку на плагиат

В Ростовском государственном экономическом университете внедрена система проверки уникальности готовых студенческих работ — Антиплагиат РИНХ. Она получила аналогичный интерфейс, как и у Антиплагиат.ВУЗ, отличие состоит только в наборе модулей, который подбирался строго под виды специальностей в университете. После нововведений в образовательном процессе студенты начали сталкиваться с рядом сложностей — теперь каждая работа должна проходить проверку на Антиплагиат, и если будет определен низкий процент уникальности, преподаватель вернет ее на доработку. Именно поэтому студентам приходится неделями сидеть над исправлением работ или находить способы обхода Антиплагиата.

Проверка уникальности текстов на Антиплагиат РИНХ

От низкой уникальности не застрахована ни одна работа. Даже если она написала отличником, самостоятельно, с подробным анализом и переработкой научных материалов. В Антиплагиате РИНХ есть много поисковых модулей, которые сверяют работы с многомиллионными базами данных и выводят результат. Малейшее совпадение в виде цитирования или любого другого заимствования, без которых просто невозможно обойтись при написании, программа будет распознавать как неоригинальный текст и снизит процент уникальности. Политика ВУЗа РИНХ подразумевает, что доступа к закрытой системе у студентов нет, поэтому предварительно проверить свою работу перед сдачей они не могут.

Проверка текста на плагиат в закрытой системе Антиплагиат.ВУЗ

Антиплагиат.ВУЗ — это расширенная версия общедоступного сервиса Антиплагиат.ру. Именно его студенты используют, чтобы понимать, насколько они готовы к сдаче. Проблема в том, что алгоритмы проверки у бесплатной и платной версий неодинаковые, поэтому итоговая уникальность может сильно отличаться. Если Антиплагиат РИНХ покажет, что процент оригинальности составляет менее 80%, студента не допустят к защите. Если это выпускная работа, студенту даже может грозить отчисление.

Как повысить уникальность текста?

Один из вариантов — обратиться к научному руководителю и попросить его прогнать работу в закрытой вузовской системе. Или воспользоваться нашим сервисом Antiplagius. Вы получите полноценный преподавательский отчет, в котором будет предоставлен:

процент уникальности;

подсвеченные фрагменты текста, которые нужно доработать;



источники, в которых найдены заимствования.

Доступ к сервису возможен в любое время суток, а проверка работы занимает не больше 1 минуты. Благодаря Antiplagius вы будете уверены, что ваш дипломный или курсовой проект соответствуют требованиям преподавателя и 100% будут допущены к защите. Мы будем рады помочь вам пройти самые сложные этапы обучения.