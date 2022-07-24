Антиплагиат СамГТУ: как пройти проверку на плагиат

Для студентов Самарского государственного технического университета не проблема написать реферат, курсовую или диплом. Вся информация есть либо в Сети, либо в литературе. Ее более чем достаточно, чтобы максимально раскрыть даже узкоспециализированную тему.

Но вот парадокс: именно обилие информации сводит практически к нулю шансы студентов СамГТУ написать уникальный текст. И если раньше их это не особо беспокоило, то с появлением систем «Антиплагиат» и «Антиплагиат.ВУЗ» это стало настоящей проблемой.

«Антиплагиат» и «Антиплагиат.ВУЗ»

«Антиплагиат» – система автоматической проверки заимствований из общедоступных источников. Бесплатная. С ее помощью студенты проверяют работы на уникальность, прежде чем сдать преподавателю.

Если «Антиплагиат» говорит о совпадении свыше 20%-30% (в каждом ВУЗе — свой показатель), работу нужно дорабатывать. Иначе — гарантированный незачет. Но это еще полбеды. Дело в том, что преподаватели проверяют работы студентов через другую, закрытую систему, — «Антиплагиат.ВУЗ». Это, своего рода, расширенная версия «Антиплагиата». Она ищет совпадения не только по открытым базам в интернете, но и по закрытым:

Базе Российской Государственной библиотеки,

Базам нормативной документации,

Базе документов системы «Кольцо ВУЗов»,

а также единой базе из более 40 миллионов сданных работ.

В распоряжении «Антиплагиат.ВУЗ» уже 25 миллионов разных источников информации, недоступных для бесплатного «Антиплагиата». Что называется, почувствуйте разницу. Другой вопрос — зачем было так делать? Есть только одно объяснение — коммерческое. В конце концов, разработчик «Антиплагиата» — частная организация, которая поставляет свою систему в университеты за большие деньги. Ей выгоден такой диссонанс.

Сезон «охоты на ведьм» открыт!

По сути, в СамГТУ с появлением закрытой системы «Антиплагиат.ВУЗ» открылся сезон «охоты на ведьм». Посудите сами.

Во-первых , даже 70% уникальности текста — это достаточно высокий показатель, и обеспечить его сложно. Независимо от того, пишет студент работу самостоятельно или скачивает ее из интернета. Во многих сферах десятилетиями используются общепринятые речевые обороты и устоявшиеся фразы. И «Антиплагиат» их сразу выявляет. Хотя, смысл?

, даже 70% уникальности текста — это достаточно высокий показатель, и обеспечить его сложно. Независимо от того, пишет студент работу самостоятельно или скачивает ее из интернета. Во многих сферах десятилетиями используются общепринятые речевые обороты и устоявшиеся фразы. И «Антиплагиат» их сразу выявляет. Хотя, смысл? Во-вторых , добиться высокой уникальности теста в прикладных науках невозможно. А СамГТУ – технический ВУЗ. И студенты большинства факультетов пишут работы на узкоспециализированные темы. При обосновании тех или иных моментов они, как и положено, опираются на фундаментальные научные установки и представления. Используют термины, определения и формулы, которые нельзя изменять. Но это, похоже, никого не волнует.

, добиться высокой уникальности теста в прикладных науках невозможно. А СамГТУ – технический ВУЗ. И студенты большинства факультетов пишут работы на узкоспециализированные темы. При обосновании тех или иных моментов они, как и положено, опираются на фундаментальные научные установки и представления. Используют термины, определения и формулы, которые нельзя изменять. Но это, похоже, никого не волнует. В-третьих, у студентов нет доступа к преподавательскому отчету. А как вносить в работу корректировки, если не знаешь, какие слова, предложения, части текста выделены как плагиат.

В сухом остатке получается, что проверять работу на уникальность через «Антиплагиат» бессмысленно. Даже если система и присвоит студенческой работе высокий процент оригинальности, не факт, что текст пройдет проверку через «Антиплагиат.ВУЗ».

Что делать?

Существует два варианта, как обойти, обмануть «Антиплагиат.ВУЗ».

Вариант №1: бесплатный

Попробовать уникализировать текст вручную. Переставить абзацы, предложения и страницы. Переписать своими словами цитаты и определения. Попытаться подобрать другие синонимы.

Это бесплатно, но занимает уйму времени (по словам самих же студентов, как минимум 2-3 недели). А главное, этот вариант не дает никакой гарантии, что работа пройдет проверку на уникальность.

Вариант №2: платный

Использовать популярный среди студентов онлайн сервис Antiplagius (известный также как «Антиплагиат Киллер»), которым воспользовались уже более 160 тыс. человек.

С помощью сервиса Antiplagius вы решаете сразу три задачи:

Узнаёте реальную уникальность своей работы, так как Antiplagius проверяет текст на заимствования по закрытым базам. Получаете доступ к преподавательскому отчету. Тому самому, который видит преподаватель при проверке работы через «Антиплагиат.ВУЗ». Повышаете процент оригинальности своего текста, если он ниже 80%. Без изменения самого текста. Уникализация происходит на уровне машинного кода, поэтому при проверке через «Антиплагиат.ВУЗ» программа просто показывает нужный процент уникальности.

Цена вопроса: 100 рублей за проверку с преподавательским отчетом и от 7 рублей за уникализацию каждой страницы. Цена чашки кофе с батончиком или потеря недель в бессмысленном поиске синонимов?

Ответьте только на один вопрос. Хотите ли вы, чтобы ваша работа прошла проверку на уникальность с первого раза? Если да, то воспользуйтесь сервисом «Antiplagius». Загрузите файл в форму ниже и проверьте любую свою работу на уникальность прямо сейчас. Тестовая проверка бесплатно.