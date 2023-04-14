Антиплагиат РЮИ МВД: как пройти проверку на плагиат

В Ростовском юридическом институте Министерства внутренних дел, основанном в 1961 году, готовят специалистов по правовым, гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам. Многоступенчатая система образования подразумевает серьезный подход к организации обучающего процесса. Ежегодно студентам приходится готовить множество курсовых, докладов, рефератов, которые затем проверяются преподавателями в системе Антиплагиат РЮИ МВД. Только если научный руководитель будет уверен, что работа имеет достаточный процент уникальности, а студент готовил ее самостоятельно, он будет допущен к защите.

Проверка уникальности текстов на Антиплагиат РЮИ МВД

Антиплагиат РЮИ МВД представляет собой версию Антиплагиат.ВУЗ, которая настроена для обучения в юридическом университете. Все работы проходят проверку в закрытой системе, где она сопоставляется с многочисленными коллекциями диссертаций, рефератов, дипломов и т. д. Теперь скачать работу из интернета и пробовать выдать ее за свою не получится. Система проводит глубокий анализ в автоматическом режиме и обмануть ее не получится. Даже если принять во внимание рекомендации преподавателя и писать работу своими силами — это не даст 100% уверенности, что проверка будет пройдена без проблем. Алгоритмы Антиплагиата РЮИ МВД настроены таким образом, что любые цитирования законов, которыми переполнены работы будущих юристов, система распознает как плагиат и снижает уникальность.

Проверка текста на плагиат в закрытой системе Антиплагиат.ВУЗ

Для студентов и аспирантов доступа к закрытую систему Антиплагиат.ВУЗ нет. Это объясняется достаточно просто — проверка платная, а все расходы берет на себя университет. Если давать доступ каждому студенту, расходы ВУЗа увеличатся в несколько раз. Преподаватели неохотно соглашаются проверять работы до защиты, предлагая студентам воспользоваться бесплатными версиями. Конечно, делать проверку в ней можно сколько угодно раз, но нужно понимать, что процент уникальности, полученный в бесплатной версии, будет сильно завышен, по сравнению с вузовским вариантом.

Как повысить уникальность текста?

Мы рекомендуем не рисковать и заранее проверять работы в вузовской версии. Это обезопасит от сюрпризов перед защитой. Antiplagius дает возможность получить точно такой же преподавательский отчет, какой выдает вузовская версия. В нем будут указаны:

точная уникальность;

фрагменты неуникального текста;

источники, где встречаются совпадения.

Каким именно образом дальше повышать уникальность работы — решать вам. Вы можете выполнить глубокий рерайт самостоятельно, но это не всегда дает результат. Antiplagius предлагает несколько вариантов:

машинное кодирование текста — программа заменит исходный код текста и в 97% случае этого будет вполне достаточно;

ручной рерайт — авторы сделают глубокий рерайт текста с сохранением смысла.

Antiplagius даст 100% гарантию, что вы будете допущены к защите с первого раза.