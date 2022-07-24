Антиплагиат: конкуренты, или какой сервис выбрать?

Вы попали на эту страницу, потому что не уверены, что ваша работа – курсовая, реферат или диплом – успешно и с первого раза пройдут проверку на плагиат. Плагиат обнаруживается даже в работах, написанных полностью самостоятельно. Чтобы предотвратить возможные неприятности, многие студенты ищут возможность проверить свою работу заранее. До того как она будет сдана преподавателю. Если предварительная проверка покажет низкий процент уникальности, то вас спасет эта статья — во второй части мы расскажем, как обмануть антиплагиат.

Плюсы и минусы самых популярных программ проверки студенческих работ на плагиат





Но есть одна проблема. Зачастую самостоятельная проверка показывает один процент уникальности, например, 89%, а преподавательская – совсем другой, скажем, всего 57%. Поэтому возникает вопрос: «Какой программе можно доверять?». Друзья советуют одно, преподаватели – другое. Кто ближе к истине? Найти эту самую истину поможет наш сегодняшний обзор.

Главное правило

Прежде всего запомните одно важное правило: программы, которые проверяют тексты на уникальность только по интернету (то есть сличают их с другими находящимися в свободном доступе текстами) вам ничем не помогут. ВУЗы проверяют студенческие работы на плагиат не только по интернету, но и по своим закрытым базам. К таким базам относятся:

база уже сданных студенческих работ;

база нормативной документации LEXPRO;

база документов системы «Кольцо ВУЗов»;

база Российской Государственной библиотеки.

Вот почему работы, пропущенные через общедоступные программы далеко не всегда выдерживают проверку в ВУЗе.

Если программа сверяет тексты только по интернету,то она не поможет вам успешно пройти проверку на плагиатв вашем ВУЗе.

Давайте рассмотрим основные программы подробнее.

Antiplagiat.ru

Один из самых раскрученных сервисов. Своей популярности (некоторые ищут его по запросам «антиплагиат су или com ») обязан тесной дружбе с ВУЗами. Преподаватели часто рекомендуют его студентам, как один из лучших инструментов.

Но не все так гладко, как хотелось бы. Бесплатно вы можете загрузить лишь один текст раз в 6 минут. И то, оценка уникальности будет вестись только по интернету и по базе сданных студенческих работ одного регионального вуза – Восточной экономико-юридическая гуманитарной академии. Полный отчет для вас закрыт. Чем так примечательна база этой самой ВЭГА совершенно неясно. Это все-таки далеко не МГУ и не СПбГУ.

За все остальное – за “пробивание” по базе юридических документов LEXPRO, по коллекции диссертаций РГБ, по базе электронной библиотеки научных работ eLIBRARY – придется платить. Причем, стоят услуги недешево: от 75 рублей за 10 документов в день только по интернету и базе ВЭГА. 10 прогонов в день по базе LEXPRO стоят 200 рублей, в eLIBRARY – 500, в РГБ – 900 рублей.

Но и это еще не все. Даже если вы оплатите все базы, какой в этом смысл, если вам не доступна база вашего ВУЗа? Только представьте, сколько документов там уже есть, сколько выпусков сдавали похожие темы курсовых, рефератов, дипломных и т.д.

Так что не обольщайтесь. Просто открыть «Антиплагиат Ру», проверить работу и получить результат не выйдет. Сервис требует обязывает регистрироваться и принимать соглашение об условиях его использования. Услуг по уникализации текстов нет.

Но… С какой стати?!

Вас может раздражать этот факт. И он раздражает не только вас. В конце концов, непонятно, почему коммерческая организация получает доступ к госучреждениям и спекулирует их информацией.

Об этом в свое время очень негативно отзывался Владимир Вольфович. И будем надеяться, что лавочку прикроют на законодательном уровне. И как можно скорее.

Кстати, насчет тесной дружбы с ВУЗами и политической подоплеки… Ее секрет объясняет разразившийся в 2013 году скандал. В прессу просочилась информация о том, что Минобрнауки лоббирует интересы Antiplagiat.ru и навязываете его услуги ВУЗам. Источником информации стал депутат Госдумы Владимир Бурматов. Владельцы сервиса подали на Бурматова в суд, и полностью проиграли дело.

eTXT Антиплагиат

Некоторые называют его text или txt антиплагиат. Смысл от этого не меняется. По сути, это – биржа веб-контента, у которой есть дополнительный функционал проверки на плагиат. Веб-контент – это статьи для Интернета. Соответственно, сравнение текстов ведется только через Интернет. Ни на какие дополнительные ВУЗовские базы можете не рассчитывать. То есть “пробивать” через eTXT студенческие работы не имеет смысла. Даже в описании проекта они не упоминаются, речь идет лишь о статьях и контенте.

eTxT навязывает скачивание и установку своей программы. Если не хотите использовать функцию «Etxt Антиплагиат скачать», то можете проверить текст онлайн, но за деньги – 1,5 рубля за 1000 знаков.

Требуется обязательная регистрация.

Анти-Antiplagiat

В описании проекта присутствует забавная фраза о том, что он ведет проверку «с использованием различных плагиатов-киллеров, программ и интернет-сервисов (Advego, Etxt и др.)». Забавная она потому, что это все эти программы являются самостоятельными ресурсами и все они ищут совпадения только в интернете. Получается, что вы отдаете свой текст сотрудникам проекта, а те, в свою очередь, “пробивают” его по Advego или eTxT. И за такую нехитрую процедуру с вас попросят от 100 рублей.

Зато проект предлагает услуги по уникализации. Однако цены здесь “кусаются”. Платить придется за каждые 10% уникальности. Допустим, у вас есть текст с уникальностью 36%. Чтобы повысить ее до 46% вам придется заплатить 1000 рублей. Чтобы повысить до 56% – уже 1500 рублей, до 66% – еще 1500, до 76% – еще 1500 и еще 1500 до приемлемого уровня в 86%. Итого с вас 7000 рублей. Более того, в зависимости от объема и тематики текста, цена может быть еще выше.

Отдельно стоит отметить, что в заявке сервис просит сразу указать с какого и по какой процент следует повысить уникальность. А как же оценка уникальности? Как вы узнаете изначальную уникальность своей работы?

Уникализировать текст проект обещает за 2-3 дня. Хотя на самом деле это можно сделать за 2-3 минуты без ущерба качеству. Кроме того, проект не дает никаких гарантий, что странно… За такие-то деньги.

Антиплагиат Advego

Очень известная среди веб-райтеров и специалистов по продвижению сайтов биржа. Делает абсолютно бесплатно все то, за что другие берут деньги (иногда даже невольно возникают подозрения, что многие другие проекты зарабатывают на том, что прогоняют тексты доверчивых студентов через Advego).

Не просит регистрации, но просит скачать и установить свою программу.

Единственное и большое «но» – это вовсе не антиплагиат, Адвего был разработан компанией Игоря Ашманова, автора известной среди специалистов книги «Продвижение сайтов в поисковых системах». То есть он как и eTXT не предназначен для студентов. Проверку всех текстов он ведет только по Интернету. Его основные пользователи – это вышеупомянутые райтеры и специалисты по продвижению сайтов.

Впрочем, Advego можно использовать в качестве пробного камня. Если и он показал низкую уникальность, то значит, вашу работу после прогон через ВУЗовские закрытые системы абсолютно точно завернут.

«Текст ру» антиплагиат

Это проект того же плана, что и «Адвего». Он предназначен для тех, кто занимается наполнением и продвижением сайтов. Достаточно заглянуть в раздел «О нас». Студентам Текст.ру ничем не поможет.

Все сервисы – и платные, и бесплатные,используют практически одинаковые алгоритмы проверки. Иными словами, программа одна, отличие только в дизайне сайтов и ценах.

Антиплагиату Нет

«Мы — один из первых сервисов повышения оригинальности текста в России! Работаем с 2012 г» — заявлено на главной странице сайта. На самом деле подобные проекты стали появляться еще в 2007 году, когда в ВУЗах была введена обязательная проверка студенческих работ на плагиат, то есть за пять лет до появления этого сайта.

Никакой предварительной оценки система не предлагает. Она сразу берется уникализировать ваш текст. По каким критериям - непонятно. Может, у вашего текста уникальность и так 90%? Только вряд ли вам об этом скажут. Просто возьмут и уникализируют.

Описания способов уникализации не выдерживают никакой критики и явно рассчитаны на тех, кто в этом вообще ничего не понимает. Например, что означает фраза «Повышение уникальности текста онлайн возможно за счет использования сетевого ресурса antiplagiat.ru»? Этот ресурс, как мы уже разобрались, оценивает уникальность работы. Каким образом за счет него делается «повышение уникальности текста онлайн»?

Доверия все это никакого не вызывает, а цены кусаются: 110 рублей за страницу уникального текста. Срок исполнения долгий – 3-7 дней. Есть, правда, более дешевый вариант за 4-9 рублей за страницу. Но, похоже, речь идет о грубом техническом подходе, когда русские буквы меняются на английские, к словам подбираются нелепые синонимы (например, словосочетание «эпоха Возрождения» может быть заменено на «эпоху Регенерации»), слова меняются местами. После такой уникализации текст выглядит как после заглючившего гугл-переводчика. Рассчитывать на то, что он успешно пройдет проверку в ВУЗе не стоит. А деньги будут заплачены.

Антиплагиат Killer

Проект обещает чудеса повышения уникальности. Для этого надо лишь скачать программу. Но чтобы ее скачать, надо заплатить 7 000 рублей. Предлагается бесплатная демо-версия, но с ее помощью сложно оценить все преимущества этого «убийцы плагиата».

Кроме того, сервис не предлагает оценку уникальности. Ее надо делать в другом месте. Например, на бирже «Адвего». Но вопрос прогона текста по закрытым ВУЗовским базам. Плюс, нет никаких гарантий, что плагиат будет устранен полностью.

Рисковать приличной суммой, покупать “кота в мешке” или нет – выбор за вами.

Фокусник

Делался этот проект явно на коленке: чудовищный (иначе не скажешь) дизайн, не менее чудовищный интерфейс. Освоение функционала «Фокусника» напоминает прохождение средней сложности квеста. Тем не менее, как инструмент он обещает то же самое, что и предыдущая система, но за значительно меньшую плату – 199 рублей.

Однако простое тестирование показало, что обработанный “Фокусником” документ не распознается программами проверки на плагиат. Все они пишут, что текст пустой.

Viper Anti Plagiarism

Англоязычный проект от зарубежных разработчиков. Сверяет тексты только по интернету. С русскоязычными документами работает некорректно. Viper – это тот случай, когда импортная продукция явно не подходит для российского рынка.

Antiplagius

Сравнительно новый сервис, но уже собравший положительный отзывы и в прессе и у самих студентов. Создатели Antiplagius учли все недостатки своих предшественников.

Antiplagius позволяет проверять работы, как по интернету, так и по закрытым вузовским базам, которые перечислялись в самом начале статьи. При этом сравнение по интернету абсолютно бесплатно, а по закрытым базам стоит всего 100 рублей. Сто рублей за все базы, а не за какую-то одну-единственную.

Сервис не требует ничего скачивать и устанавливать. Регистрация нужна, но она очень проста. Да и требуется лишь для удобства пользователей – все отчеты приходят на e-mail.

Еще одна важная особенность Antiplagius – это возможность сразу же уникализировать текст. Уровень уникальности можно выставлять самостоятельно – от 0 до 100%.

Уникализация ведется с помощью изменения машинного кода (уникальный алгоритм) и никак не сказывается на внешнем виде и содержании работы. Другими словами, текст остается чистым как при просмотре документа, так и при оценке его уникальности. Но при этом...

Antiplagius не просит ничего устанавливать Стоимость его услуг всего от 10 рублей за страницу, вне зависимости от уровня уникальности.

То есть за те же 7000 рублей, которые просят аналоги, вы можете спокойно уникализировать 1000 страниц. Даже диссертации не бывают такими объемными.

Убедитесь сами. Загрузите документ и посмотрите.