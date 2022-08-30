Кто такой копирайтер?

Тексты — основа маркетинга и массовых коммуникаций. От подачи зависит, как аудитория будет воспринимать информацию. Написать статью, которая попадет в запросы ЦА, правильно донесет смысл рекламного сообщения и будет стимулировать целевые действия — это задача копирайтера.
Раньше эта профессия была проще: нужно было научиться писать грамотно и расставлять ключевые слова для роста сайта в поиске. Сейчас от специалиста требуются знания в сфере маркетинга, умение анализировать аудиторию и подстраивать свой стиль под нее, погружаться в потребности бизнеса и выдавать контент в разных форматах. Копирайтер пишет не только информационные статьи, но и посты в социальных сетях, сценарии к роликам, прогревы и другие рекламные материалы.
Об особенностях работы, возможностях карьерного роста в профессии, требованиях заказчиков и работодателей — расскажем в этой статье.
Виды копирайтинга
Большинство копирайтеров работают как фрилансеры, выполняя заказы разных компаний и агентств, но можно устроиться в штат. В задаче для специалиста прописываются все требования — цель статьи, ключевые слова, особенности аудитории, информация о компании или продуктах. Дополнительно может быть указан tone of voice, стиль подачи и другие критерии.
У каждого текста есть своя цель — этим и различаются разные виды копирайтинга:
SEO-копирайтинг
Главная задача здесь — написать материал, который поможет сайту компании или медиа попасть в топ поисковой выдачи. В таких заказах много технических требований — важно разобраться, как люди ищут информацию в Google или Яндекс. На основе этого решается, какие фразы нужно добавить в текст.
Раньше такой копирайтинг был более техническим — достаточно было написать статью по требованиям. Сейчас этот подход заменяется на LSI (latent semantic indexing), в основе которого лежат не только ключевые слова, но и реальные запросы пользователей поисковых систем. Алгоритмы ранжирования постоянно меняются в пользу более человеческих текстов, поэтому учитываются поведенческие факторы аудитории. Поэтому теперь принципиальное требование SEO-копирайтинга: писать для людей, а не поисковых роботов.
Продающий
В этом направлении цель — с помощью текста убедить потенциального клиента, что нужно купить продукт. Помимо стандартных статей, заказчикам требуются:
- Посты, лонгриды.
- Последовательные прогревы для блогеров или коммерческих аккаунтов в социальных сетях.
- Формулировки офферов и УТП (уникальных торговых предложений).
- Рекламные сообщения.
- Описания товаров на маркетплейсах или в интернет-магазинах.
- Сценарии для промороликов и т.д.
Здесь больший уклон в маркетинг — нужно разбираться в психологии потребителей, подбирать привычные для аудитории формулировки и использовать «болевые точки» потенциальных клиентов.
Креативный
Это самое творческое направление в копирайтинге. Если в остальных сферах нужно работать строго в рамках указанных в задании требований, то здесь нужно, наоборот, проявить весь свой креатив. Обычно задачи — это написание слоганов для компаний, рекламных песен, например, «Праздник к нам приходит» из Coca-Cola, яркие названия или девизы.
Технический
Инструкции, туториалы, документы. Эти тексты — тоже важная часть бизнеса. Написанные человеческим языком технические материалы ценятся на рынке не меньше, чем продающие статьи. В отличие от креативной работы, здесь строгие требования, которым нужно следовать. Здесь допускаются канцеляризмы и сухие формулировки.
Информационный
Эти статьи — часть контентной стратегии бренда. Для продвижения сложных продуктов продающих материалов недостаточно, нужен образовательно-развлекательный контент и сторителлинг. Цель этой работы — не прямая реклама товаров или услуг, а выстраивание отношений с аудиторией, повышение доверия и лояльности.
Часть авторов считает отдельным видом копирайтинга ещё и рерайтинг. Однако этот подход неверный: рерайтер переписывает для повышения уникальности, а копирайтер создает новый контент.
Задачи и навыки копирайтера
Фрилансеры работают на бирже или с агентством — это могут быть разовые заказы или долгосрочное сотрудничество. Стандартный заказ включает требования по объему, уникальности, цене, структуре и срокам. Дедлайны зависят от материала: на простые срочные работы могут дать пару часов, а сложные статьи можно писать несколько дней и даже недель.
На первом этапе достаточно научиться писать тексты под аудиторию по ТЗ, но с таким подходом есть потолок — вы физически не сможете работать быстрее, чтобы брать больше заказов. Увеличить заработок поможет развитие навыков:
- Работа с разными форматами — берите разные заказы, например, рассылки в мессенджерах, e-mail, посты в соцсетях. Это позволяет выбирать наиболее прибыльные ниши или работать с контент маркетингом под ключ.
- Сторителлинг — этот навык помогает не только в креативных задачах. С его помощью вы можете сделать продающие тексты эффективнее, потому что люди больше доверяют историям.
- Аналитика — если вы интересуетесь дальнейшей судьбой текста, изучаете, какой отклик он получил и каких бизнес-целей позволил достичь, вы сможете писать лучше. Уточняя эту информацию у заказчика, вы показываете, что заинтересованы в результатах, а ваша ценность в их глазах растет.
- Коммуникации — работая в маркетинге, вы находитесь в постоянном контакте с заказчиками, поэтому нужно научиться договариваться и уточнять информацию. От этого зависит качество материалов.
- Создание контент-стратегии — выполняя не только техническую, но и стратегическую работу, вы повышаете свою значимость. Умение совмещать несколько каналов в единой стратегии помогает бизнесу добиваться лучших результатов, а вам зарабатывать в разы больше, чем на разовых проектах.
Резюме
На старте работа копирайтера не требует денежных инвестиций — только навыки. Стартовать хорошо с привычных вам тем — заказы можно найти даже в узких нишах, например, медицине, строительстве или инженерных направлениях. Многие специалисты начинают еще в студенческие годы: если вы научились писать хорошие научные работы, правильно подбираете формулировки и можете писать уникальные статьи, то с первых курсов в вузе можете получать хороший доход.
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