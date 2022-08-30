Кто такой копирайтер?

Тексты — основа маркетинга и массовых коммуникаций. От подачи зависит, как аудитория будет воспринимать информацию. Написать статью, которая попадет в запросы ЦА, правильно донесет смысл рекламного сообщения и будет стимулировать целевые действия — это задача копирайтера.

Раньше эта профессия была проще: нужно было научиться писать грамотно и расставлять ключевые слова для роста сайта в поиске. Сейчас от специалиста требуются знания в сфере маркетинга, умение анализировать аудиторию и подстраивать свой стиль под нее, погружаться в потребности бизнеса и выдавать контент в разных форматах. Копирайтер пишет не только информационные статьи, но и посты в социальных сетях, сценарии к роликам, прогревы и другие рекламные материалы.

Об особенностях работы, возможностях карьерного роста в профессии, требованиях заказчиков и работодателей — расскажем в этой статье.

Виды копирайтинга

Большинство копирайтеров работают как фрилансеры, выполняя заказы разных компаний и агентств, но можно устроиться в штат. В задаче для специалиста прописываются все требования — цель статьи, ключевые слова, особенности аудитории, информация о компании или продуктах. Дополнительно может быть указан tone of voice, стиль подачи и другие критерии.

У каждого текста есть своя цель — этим и различаются разные виды копирайтинга:

SEO-копирайтинг

Главная задача здесь — написать материал, который поможет сайту компании или медиа попасть в топ поисковой выдачи. В таких заказах много технических требований — важно разобраться, как люди ищут информацию в Google или Яндекс. На основе этого решается, какие фразы нужно добавить в текст.

Раньше такой копирайтинг был более техническим — достаточно было написать статью по требованиям. Сейчас этот подход заменяется на LSI (latent semantic indexing), в основе которого лежат не только ключевые слова, но и реальные запросы пользователей поисковых систем. Алгоритмы ранжирования постоянно меняются в пользу более человеческих текстов, поэтому учитываются поведенческие факторы аудитории. Поэтому теперь принципиальное требование SEO-копирайтинга: писать для людей, а не поисковых роботов.

Продающий

В этом направлении цель — с помощью текста убедить потенциального клиента, что нужно купить продукт. Помимо стандартных статей, заказчикам требуются:

Посты, лонгриды.

Последовательные прогревы для блогеров или коммерческих аккаунтов в социальных сетях.

Формулировки офферов и УТП (уникальных торговых предложений).

Рекламные сообщения.

Описания товаров на маркетплейсах или в интернет-магазинах.

Сценарии для промороликов и т.д.

Здесь больший уклон в маркетинг — нужно разбираться в психологии потребителей, подбирать привычные для аудитории формулировки и использовать «болевые точки» потенциальных клиентов.

Креативный

Это самое творческое направление в копирайтинге. Если в остальных сферах нужно работать строго в рамках указанных в задании требований, то здесь нужно, наоборот, проявить весь свой креатив. Обычно задачи — это написание слоганов для компаний, рекламных песен, например, «Праздник к нам приходит» из Coca-Cola, яркие названия или девизы.

Технический

Инструкции, туториалы, документы. Эти тексты — тоже важная часть бизнеса. Написанные человеческим языком технические материалы ценятся на рынке не меньше, чем продающие статьи. В отличие от креативной работы, здесь строгие требования, которым нужно следовать. Здесь допускаются канцеляризмы и сухие формулировки.

Информационный

Эти статьи — часть контентной стратегии бренда. Для продвижения сложных продуктов продающих материалов недостаточно, нужен образовательно-развлекательный контент и сторителлинг. Цель этой работы — не прямая реклама товаров или услуг, а выстраивание отношений с аудиторией, повышение доверия и лояльности.

Часть авторов считает отдельным видом копирайтинга ещё и рерайтинг. Однако этот подход неверный: рерайтер переписывает для повышения уникальности, а копирайтер создает новый контент.

Задачи и навыки копирайтера

Фрилансеры работают на бирже или с агентством — это могут быть разовые заказы или долгосрочное сотрудничество. Стандартный заказ включает требования по объему, уникальности, цене, структуре и срокам. Дедлайны зависят от материала: на простые срочные работы могут дать пару часов, а сложные статьи можно писать несколько дней и даже недель.

На первом этапе достаточно научиться писать тексты под аудиторию по ТЗ, но с таким подходом есть потолок — вы физически не сможете работать быстрее, чтобы брать больше заказов. Увеличить заработок поможет развитие навыков:

Работа с разными форматами — берите разные заказы, например, рассылки в мессенджерах, e-mail, посты в соцсетях. Это позволяет выбирать наиболее прибыльные ниши или работать с контент маркетингом под ключ.

Сторителлинг — этот навык помогает не только в креативных задачах. С его помощью вы можете сделать продающие тексты эффективнее, потому что люди больше доверяют историям.

Аналитика — если вы интересуетесь дальнейшей судьбой текста, изучаете, какой отклик он получил и каких бизнес-целей позволил достичь, вы сможете писать лучше. Уточняя эту информацию у заказчика, вы показываете, что заинтересованы в результатах, а ваша ценность в их глазах растет.

Коммуникации — работая в маркетинге, вы находитесь в постоянном контакте с заказчиками, поэтому нужно научиться договариваться и уточнять информацию. От этого зависит качество материалов.

Создание контент-стратегии — выполняя не только техническую, но и стратегическую работу, вы повышаете свою значимость. Умение совмещать несколько каналов в единой стратегии помогает бизнесу добиваться лучших результатов, а вам зарабатывать в разы больше, чем на разовых проектах.

Резюме

На старте работа копирайтера не требует денежных инвестиций — только навыки. Стартовать хорошо с привычных вам тем — заказы можно найти даже в узких нишах, например, медицине, строительстве или инженерных направлениях. Многие специалисты начинают еще в студенческие годы: если вы научились писать хорошие научные работы, правильно подбираете формулировки и можете писать уникальные статьи, то с первых курсов в вузе можете получать хороший доход.

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