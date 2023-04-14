Антиплагиат ННГУ: как пройти проверку на плагиат

В Нижегородском государственном университете в образовательный процесс включена обязательная проверка на оригинальность. Для этого в ВУЗе подключен Антиплагиат ННГУ. В нем налажен механизм, который сканирует работы по многочисленным базам, определяя любые совпадения. Если предоставленная на проверку работа выдаст менее 85%, преподаватель имеет полное право не допустить студента к защите.

Проверка уникальности на Антиплагиат ННГУ

Антиплагиат ННГУ создан на базе Антиплагиат. ВУЗ, поэтому возможности у них аналогичные. Огромное число поисковых модулей, формирование расширенного отчета — это только часть особенностей данной системы проверки. Антиплагиат ННГУ проверяет документы сразу по нескольким модулям, а сама система постоянно обновляется и совершенствуется. При большом желании обойти программу можно, но стандартные методы по замене символов, перестановке слов, абзацев, преднамеренного внедрения пунктуационных и грамматических ошибок здесь не работают. Вузовская версия сразу определяет такие фрагменты и отмечает их как неуникальные.

Проверка текста на плагиат в закрытой системе Антиплагиат.ВУЗ

На внедрение и ежегодную подписку ВУЗ тратит огромные средства, а доступ к ней есть только у сотрудников университета. Этим обусловлено то, что студент не может предварительно делать проверку документа. В итоге он старается, пишет ее, но результат является неудовлетворительным. Единственный шанс понимать, насколько работа соответствует требованиям — прогнать ее через бесплатный сервис Антиплагиат.ру. Принципиальное отличие данной версии от платной — это отсутствие возможности формировать полный отчет. Поиск здесь выполняется только по «Модулю Интернет». Поскольку в вузовской версии сверка ведется по более чем 10 модулям, естественно возникает разница в полученных результатах. Как правило, эта разница составляет примерно 10-30%. Оценить работу в этой системе все еще можно, но окончательно полагаться на ее результаты мы не рекомендуем.

Как повысить уникальность текста?

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процент уникальности;

фрагменты текста, которые программа определила как неуникальные;

источники заимствования.

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