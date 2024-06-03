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Копирайтинг: понятие, виды и тенденции

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Копирайтинг — это создание текстов. Долгое время деятельность была актуальна только для бизнеса и рекламы. Авторы создавали статьи и слоганы для продаж, но сейчас ситуация изменилась. Теперь копирайтеры работают практически со всеми текстовыми материалами. Это могут быть посты в социальные сети, студенческие работы, художественная литература, описание кейсов и создание книг. Давайте подробно рассмотрим копирайтинг и определим его виды.

Основные навыки копирайтера

Копирайтинг — это не только грамотное написание текстов. Ошибки и опечатки можно исправить, стилистика придет с опытом. Основная же задача текстового маркетинга — решение клиентских задач. Например, текст должен продать услугу. Это значит, что в материале надо отразить его плюсы, выгоду и пользу.

Также статья должна быть уникальной и побуждать аудиторию к целевому действию. Потребитель должен сделать заказа, оставить свои данные или подписаться на страницу. Задач множество и копирайтер должен решать их через текст.

Базовая сфера деятельности автора:

  • статьи для сайтов и блогов;
  • создание рассылок на почту и в мессенджеры;
  • слоганы,объявления,девизы;
  • буклеты, брошюры;
  • наполнение каталогов;
  • пресс-релизы;
  • посты в социальные сети;
  • создание лендингов.

Хороший навык для копирайтера — это креативность. Он ценится, как в рекламе, так и для продвижения. Креативность нужна при создании литературных произведений, для развития новой идеи или компании.

Невербальные методы воздействия

Сейчас маркетологи используют большое количество инструментов для воздействия на аудиторию. Например, в рекламе широко применяются мультимедийные эффекты для стимулирования эмоций и подсознания. Такой же подход актуален и для копирайтинга. Многие авторы используют технику НЛП, суггестивного воздействия и 25 кадра. Данные практики вшиваются в текст и помогают копирайтеру решать задачи.

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